Siostra Łucja była świadkiem objawień fatimskich

Siostra Łucja tak naprawdę nazywała się Lúcia de Jesus dos Santos. Urodziła się w 1907 roku w Aljustrel. Zmarła w 2005 roku w Coimbrze. Gdy była małą dziewczynką wraz z dwójką innych dzieci doświadczyła tzw. objawień fatimskich. Uznawana jest za apostołkę pierwszych sobót oraz Służebnicę Bożą Kościoła katolickiego. Tajemnice fatimskie nie były jedynymi, jakich doświadczyła. Siostra Łucja miała również inne objawienia w czasach, gdy była już zakonnicą.

Wizje siostry Łucji. Co przepowiadała na temat III wojny światowej?

W książce Stephena Lassare'a "Odkryte sekrety przyszłości z 1992 roku" można znaleźć fragmenty przepowiedni siostry Łucji dotyczące III wojny światowej. Pisała w nich o taku Chin na Rosję.

Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzu­cą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświad­czalne broni atomowej w Rosji - wieszczyła siostra Łucja.

III wojna światowa według siostry Łucji. "Niemcy wciągną USA do wojny"

Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się póź­niej zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja bę­dzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potęż­ne desanty będą lądować w głębi kraju - przepowiadała.

Siostra Łucja w swoich wizjach widziała, że Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do woj­ny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycię­stwa.

Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlanty­ckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympa­tia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji - wynikało ze spisanych przez nią wizji.

Te kraje zaznają klęski. Wizja siostry Łucji

Siostra Łucja przepowiadała, że wśród krajów, które zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska - wieszczyła siostra Łucja.

Polska a III wojna światowa. To przepowiedziała siostra Łucja

Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizo­wać prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedli­wości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jed­ną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki - pisała siostra Łucja.

Według zakonnicy Polska nie będzie krajem "słabym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzebna będzie ludno­ści pomoc". Pomoc powinna być szybka i ofiarna. Później już nie będzie potrzebna. Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski otwo­rzą się, uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego pod berłem Bożym - czytamy.