Nic dziwnego, że świetnie radzą sobie w komunikacji z otoczeniem. Są towarzyskie i ciekawe świata. Jednak złą stroną ich natury bywa egocentryzm i przebiegłość, przez co zdarza im się ranić innych. Bliźnięta szybko się nudzą dlatego, nieustannie poszukują wrażeń i dlatego, chociaż pobieżniee interesują się wieloma rzeczami na raz.

Charakterystyka twojego znaku zodiaku dla: Bliźniąt

Bliźnięta to znak z trygonu powietrza, któremu przypisana jest komunikacja, dlatego naturalną cechą osób urodzonych pod tym znakiem jest charyzma. Są urodzonymi mówcami i nierzadko brylują towarzysko. Pomimo iż wydają się być osobami wszechstronnymi, czym zaskakują otoczenie, tak naprawdę to wynik ich świetnej retoryki. Biźnięta szybko się nudzą, a w jednym czasie potrafią interesować się wieloma rzeczami, jednak bardzo pobieżnie.

To osoby bardzo analityczne, u których inteligencja przeważa nad emocjami. Dlatego pomimo iż potrafią czarować słowami, nie zawsze przekłada się to na prawdziwe uczucia. Szczególnie, że bliźnięta to również nieco egocentryczni flirciarze, którzy lubią być w centrum uwagi. Cenią sobie osoby, które potrafią je zaskoczyć inteligencją, niezwykłą pasją lub swoją energią. Bliźnięta nie znoszą rutyny, dlatego wciąż poszukują nowych wrażeń.

Bliźnięta mają dwie twarze i czasem trudno zgadnąć która jest prawdziwa, ponieważ w swojej negatywnej stronie, potrafią mieć tendencję do manipulacji i kłamstw. To powsinogi, podróżnicy, włóczykije, którym trudno zadomowić się w jednym miejscu, bo ciągle gdzieś są gnani. Jeśli się zakochają nie brakuje im namiętności i ciekawości w poznawaniu partnera.

Mitologiczne pochodzenie zodiakalnych Bliźniąt

W mitologii znak bliźniąt uosabia Atena, bogini mądrości i zwycięstwa. Dlatego właśnie inteligencja i charyzma, a zarazem zaciętość towarzyszą osobowości bliźniaków. W końcu Atena była boginią wielu obliczach, stąd też wiele twarzy tego znaku. Bywa, że jest ich tak wiele, że bliźniak sam się może w nich zgubić. Atena reprezentuje też mądrość, odwagę, inspirację, matematykę, siłę, czy strategię. Jednak symboli można doszukiwać się więcej.

Bliźniaki niezaprzeczalnie w swoim życiu kierują się bardziej intelektem niż sercem. Według wierzeń mitologicznych wynika to z faktu, że Atena wyszła z czoła Zeusa po tym, jak doświadczył ogromnego bólu głowy. Praca umysłowa jest u bliźniaków niezwykle ważna i mogą oni cierpieć na nadmierne myślenie i przeciążenia.

Urodzeni pod znakiem bliźniąt często zajmują się nauką ścisłą. Ich tendencje do wychodzenia ze schematów, poszukiwania nowych rozwiązań i dyplomacji sprawiają, że często są autorami nowych idei i świetnymi mówcami. Niestety nadmierne poświęcanie się myślom może być dla nich też pułapką bez wyjścia prowadzącą do wahań nastroju.

Bliźnięta – cechy charakteru

Bliźnięta to osoby, które nie usiedzą nigdy w jednym miejscu. Chyba, że są skrajnymi introwertykami, wtedy swoją ciekawość świata będą uosabiać czytając książki, wyżywając się artystycznie, poświęcając się nauce. To urodzeni myśliciele, dlatego jeśli mamy jakiś problem i potrzebujemy obiektywnego wsparcia, bliźniak zawsze znajdzie rozwiązanie. Niestety bliźniak lubi też plotki, dlatego trzeba uważać, jakie sekrety mu się zdradza.

Osoby urodzone spod znaku bliźniąt mają dwoistą naturę. Z jednej strony potrafi być świetnym słuchaczem, zaangażowany w drugą stronę, a z drugiej egocentryczny, manipulacyjny i wścibski. Z racji, że bliźniak kocha być w centrum uwagi, bywa przez to nachalny, również w miłości. Jeśli już się zakocha, nieobca będzie mu zazdrość o partnera. W razie konfliktu dotrą do niego racjonalne argumenty, które nie będa bazowały na emocjach. Mimo że bliźniaki to intelektualiści nie brakuje im marzycielstwa.

Wartościami, które osoby spod tego znaku cenią najbardziej są wolność, brak zobowiązań i niezależność.Dlatego posiadają wiele pasji, z których szybko rezygnują na rzecz nowych. NIestety w negatywnym aspekcie podobnie działają z ludźmi. Jeśli dana relacja nie da im określonych bodźców, których potrzebują, szybko znajdą sobie nowy obiekt zainteresowań. Bliźnięta powinny jednak uważać na swoje tendencje do nerwowości, zbytniej wrażliwości i depresji. Jeśli ich negatywne cechy wezmą górę, mogą źle oddziaływać na siebie i otoczenie, stając się toksyczne. Szczególnie ze względu na swoje tendencje do wszelkiego rodzaju używek, w które uciekają, chcąc złagodząc swoje zszargane nerwy.

Bliźnięta w relacjach z ludźmi

Bliźnięta mają dużą potrzebę licznych i stałych kontaktów międzyludzkich. Dlatego uwielbiają brylować towarzysko w różnych skupiskach ludzi. Nieustannie poszukują też bratniej duszy i osoby, która uszanuje ich szczególne podejście do życia. Mają też skłonność do fantazjowania, marzycielstwa i odrealnienia. Uwielbiają flirtować, jednak, jak znajdą już tę właściwą osobę, oddają jej całego siebie. Ponieważ bliźnięta, tak, jak niezależności, potrzebują też prawdziwej więzi emocjonalnej i długich rozmów. Jeśli druga strona im tego nie zapewni, są skłonni odejść, dalej poszukując swojego ideału. Potrzebują od drugiej strony zrozumienia i kompromisów. Cenią w związku o dobrą komunikację i otwartość.

Pomimo iż ich znakiem nie rządzą emocje, a intelekt, bliźniaki łatwo popadają w rozdrażnienie i wahania nastroju. Wynika to nie tylko z ich dualnej natury, z która nie zawsze sobie radzą, ale przede wszystkim, że nie pozwalają, aby do głosu dochodziły uczucia. Przez to wiele rzeczy tłumią w sobie, przez co mają tendencję do negatywnego myślenia.

To nad czym bliźnięta powinny pracować w relacji z innymi ludźmi i samym sobą to z pewnością równowaga w słuchaniu umysłu i serca. Jak również nad negatywnymi aspektami swojej osobowości, czyli nad nachalnością, zaborczością, zazdrością, niestałością, manipulacją, oszukiwaniem. Jeśli chcą tworzyć zdrowe i długotrwałe relacje z innymi powinny też unikać gruboskórności i egocentryzmu. Jeśli tego nie zrobią będą raniły i siebie i swoje otoczenie. A bliźniak niczego tak nie zniesie, jak być samemu. Jest to dla niego wewnętrznie wręcz zabójcze. W pozytywnym aspekcie powinien wzmacniać w sobie otwartość, dyplomację, pewność siebie, zdecydowanie, wrażliwość i poczucie humoru. W związku będą zaangażowane, wspierające i stawiające na czułe gesty wobec partnera.

Najlepsze zawody dla Bliźniąt

Bliźnięta powinny pracować w miejscach, w których będą mogły wykorzystywać swoją wrodzoną charyzmę i ciekawość. Ich praca nie powinna być rutynowa, a nastawiona na dynamiczność i nieustanne wyzwania, którym będą mogły sprostać. Świetnie będzie im się w takim zawodzie, w którym będą mogły się realizować. Idealne zawody dla bliźniaka to:

dyplomata,

manager,

konferansjer,

artysta,

nauczyciel,

dziennikarz,

biznesmen,

przedstawiciel handlowy.

Ważne, aby bliźniaki w swojej pracy otoczone były ludźmi i miały otwartą możliwość do wyrażania swoich pomysłów.