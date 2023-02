Reklama

Prezenty, randki, kolacje, wyjście na imprezę, do kina, teatru lub na kolację, a może dzień w SPA lub we wspólnej podróży?

Możliwości jest wiele, by razem z partnerem sprawić sobie przyjemność na walentynki. Niektóre znaki będą chętne, by wyrwać się z domowych pieleszy i porządnie zabawić na mieście, inne zaś odwrotnie, zaszyją się z partnerem w zaciszu domu. Film, kolacja lub upust fantazji w sypialni? W domu również jest wiele możliwości do uczczenia tego najbardziej zakochanego dnia w roku.

Chociaż walentynki to dzień zakochanych, również single będą je świętowały na swój sposób. Szczególnie, że już dzień po jest właśnie dzień singla! To świetna okazja, by podwójnie się zabawić i móc kogoś poznać. A niezależnie od znaku, osoby samotne będą bardzo na otwarte. Jest szansa też u niektórych znaków na nagłe powroty, które mogą mocno przewrócić ich życie do góry nogami.

Wodnik i skorpiony, zarówno single, jak i w związkach poczują chęć na flirt. Jednak powinny uważać, aby nie zranić tym nikogo. Ponieważ nietrudno będzie o to, aby sytuacja wymknęła się spod kontroli. Złamane serce i zburzone zaufanie bardzo długo się goi, tym bardziej przydałoby się przemyśleć, czy gra jest warta świeczki, a trawa faktycznie zieleńsza za płotem. Baran będzie miał trudną decyzję do podjęcia, zaś bliźniak nabierze odwagi, by zrobić to, na co od dawna nie mógł się zebrać.

Ryby mogą czuć spore wahanie nastroju, przez co mogą uznać walentynki za zmarnowany dzień. Jeśli jednak się temu nie poddadzą, spędzą naprawdę udany czas ze swoim partnerem. Panny powinny uważać na ochłodzenie w związku. Walentynki to świetna okazja, by wnieść nieco świeżego powiewu do relacji. Koziorożec powinien odejść od chowania się za nieśmiałością i niskim poczuciem wartości, ponieważ do jego drzwi puka ktoś, kto jest nim na poważnie zainteresowany. Jeśli to zrobisz, zadzieją się u Ciebie cuda!

Zobacz, co jeszcze czeka Twój znak na walentynki i daj się zaskoczyć! W dzień zakochanych otwórz się na miłość i dobrą zabawę! Nie będziesz tego żałować!

Horoskop walentynkowy - Baran

Baran w walentynki jest szansa, że w Twoim świecie zatrzęsie się ziemia. To za sprawą osoby spod znaku bliźniąt, która wraca do Ciebie po długim czasie separacji. Jest gotowa wyjawić Ci swoje uczucia, które długi czas do Ciebie skrywała. Z pewnością nie spodziewałbyś się nigdy takich wyznań. To Ty decydujesz, czy przyjmiesz tę osobę, czy puścisz ją z kwitkiem. Posłuchaj swojego serca, ono wie najlepiej. Barany w związkach mogą skorzystać z walentynkowej okazji, by spędzić trochę czasu we dwoje. Zrozumieją, że nie samą pracą baran żyje, a w związku przyda się nieco odświeżenia. Uważaj na skorpiona, który spróbuje nieźle namieszać w Twoim związku lub nieformalnej relacji.

Karta dnia: Wieża

Horoskop walentynkowy - Byk

Byk walentynki będą dla Ciebie dniem wyjścia ze stagnacji. Jeśli nie jesteś w związku, z chęcią wybierzesz się na imprezę, aby kogoś poznać. Poczujesz, że masz już dość samotnych powrotów do domu i życiem rutyną codzienności. Zrozumiesz, że warto wyjść ze swoich czterech ścian i zaznać nieco życia. Byki w związkach mają szansę na wieczór pełen fantazji. Jedno z Was będzie chciało miło zaskoczyć drugie. Doda to nieco fantazji do Waszej związku. Być może będzie Was też czekała rozmowa dotycząca tego, jakie są Wasze pragnienia w relacji i nadejdzie Was ochota, by spróbować czegoś nowego. Zapowiada się bardzo inspirujący i rozrywkowy dzień. Korzystaj z tego czasu w pełni!

Karta dnia: Księżyc

Horoskop walentynkowy - Bliźnięta

Baran wznieci w Tobie prawdziwy żar. Poczujesz odwagę, by poddać się miłosnej magii. Jeśli nadal wahasz się, by wyrazić swoje uczucia i zamiary, teraz nabierzesz do tego pewności. Uważaj jednak na fałszywe osoby z otoczenia, które nie chcą, abyś uwolnił się z ich wpływu. Baczna obserwacja otoczenia pozwoli Ci odkryć prawdę. Bliźnięta w związkach będą chciały sprawić, aby walentynki były naprawdę wyjątkowe i nie zabraknie im przy tym fantazji. Wykwintna i romantyczna kolacja z winem przy świecach? Wspólne oglądanie filmu z ulubionymi przekąskami? Wyjście do kina lub na koncert? Po walentynkowej randce,z pewnością zaskoczysz swojego partnera miłym upominkiem i wielką wyobraźnią w sypialni.

Karta dnia: Świat

Horoskop walentynkowy - Rak

Wrażliwy rak, na Twojej drodze stanie strzelec, który ustrzeli Cię w Walentynki. Miej się jednak na baczności, aby Twoje rozkochane serce za szybko nie dało się zranić. Podejdź do tej relacji pozytywnie, ale nie wyobrażaj sobie od razu ślubnego kobierca. Daj się ponieść chwili i bierz z życia i tej relacji, jak najwięcej. Raki będące w związkach powinny uważać w walentynki na delikatne nieporozumienia, które mogą popsuć Wam wspólny wieczór. Zamiast tego zróbcie sobie wspólną kolację lub kąpiel i cieszcie się wzajemną obecnością. Mały upominek będzie miłym gestem i z pewnością ucieszy partnera. Może Was wziąć też na wspominki, to również świetny sposób, aby zobaczyć, ile już razem przeszliście.

Karta dnia: Słońce

Horoskop walentynkowy - Lew

Jako prawdziwy król Lew, nie łatwo dasz się ponieść porywom serca, jeśli ktoś będzie próbował Cię zdobyć. Raczej sam, przyczaisz się, aby zdobyć swój cel. W końcu ujarzmienie takiej osobowości nie jest wcale proste. To Ty wolisz dominować. Jeśli jesteś samotnym lwem, z pewnością skorzystasz z okazji, aby walentynek nie spędzać samotnie. Lwy w związkach zapragną wyskoczyć za miasto na spontaniczny wypad. Odskocznia od codzienności dobrze Wam zrobi. Jeśli nie skorzystacie z wyjazdu, rzucicie domowe gotowanie i wybierzecie się na miasto na prawdziwą ucztę. Ten dzień napełni Was energią i optymizmem. Poczujecie, że świat należy do Was. Uważajcie jednak na zazdrosną w waszym otoczeniu czyhającą wagę.

Karta dnia: Moc

Horoskop walentynkowy- Panna

Panna oszczędna materialnie, nie będzie oszczędna w uczuciach, kiedy spotka się ze strzelcem. Czeka Was naprawdę świetnie i romantycznie spędzony czas. Poczujecie się nawet tak, jakbyście spotkały bratnią duszę. Bądźcie jednak ostrożni, bo motylki w brzuchu mogą przysłonić Wam oczy. Nie spieszcie się z niczym, niech relacja rozwija się powoli. Panny w związkach tego dnia będą mogły odczuwać chęć, by zostać w domu i nawet spędzić ten czas osobno. Nie dajcie się jednak chwilowemu osłabieniu i oziębłości w relacji. Spróbujcie porozmawiać ze sobą i zorganizować wspólne granie w planszówki czy oglądanie filmu. Komunikacja w Waszej relacji z pewnością wiele zmieni i pozwoli spojrzeć na siebie inaczej.

Karta: Słońce odwrócone

Horoskop walentynkowy- Waga

Waga Twoja wewnętrzna równowaga zostanie zaburzona przez skorpiona. Jednak nie obawiaj się tego. Otwórz się na miłość, a z pewnością nie pożałujesz. Każdemu należy się trochę wytchnienia i romantyzmu. Jeśli masz jakieś obawy, zapytaj siebie w środku, z czego one wynikają lub porozmawiaj z drugą stroną. To pozwoli Wam wiele wyjaśnić i zbliżyć się do siebie. Być może dowiesz się też czegoś o drugiej stronie. Wagi w związkach poczują chęć odejścia od rutyny. Spróbują tego dnia wnieść nieco dziecięcej radości do relacji. Wypad na łyżwy będzie dobrym pomysłem do wspólnej zabawy. Nie żałujcie sobie też tego dnia słodyczy. Ulubione ciasto, lody lub czekolada z pewnością osłodzą Wam walentynki.

Karta dnia: Głupiec

Horoskop walentynkowy- Skorpion

W Walentynki nie zabraknie Ci fantazji, którą będziesz miał okazję spełnić z wodnikiem. Z pewnością czeka Was dzień pełen namiętności. Nie będziesz miał ochoty się stopować, a iść od razu na całość. Niezależnie, czy ta relacja będzie długotrwała, czy jedynie chwilową przygodą. Wiesz, czego chcesz, jakie masz potrzeby i będziesz dążyć do ich zrealizowania. Skorpiony w związkach poczują chęć flirtu, jednak muszą uważać, aby nie poniosło ich to w ramiona kogoś innego. Jeśli partner ostatnio nieco się odsunął, nie oznacza to, że trzeba zmienić kwiatek. Może lepiej dołożyć drewna do pieca i na nowo rozpalić żar w Waszej relacji? Erotyczne gadżety i spróbowanie czegoś nowego w sypialni będzie pomocne.

Karta dnia: Kochankowie

Horoskop walentynkowy- Strzelec

Strzelec Twoja nieśmiałość może powodować wrażenie, że nikt wokół Ciebie nie kręci się zainteresowany Tobą. Nic bardziej mylnego. Wyjdź z kokonu, a zobaczysz ile osób wokół Ciebie jest pod wrażeniem Twojej osobowości. W walentynki na pewno nie będziesz sam, jeśli tylko zdecydujesz się wyjść do ludzi. Strzelce w związkach czeka miły dzień pełen niespodzianek. Partner, który wydawało się, że nie jest zainteresowany walentynkami i wcale o nich nie myśli, tak naprawdę od dawna szykował romantyczny prezent, który sprawi przyjemność Wam obojgu. Tego dnia może być okazja, aby zrobić sobie wypad do SPA.

Karta dnia: Rycerz kielichów

Horoskop walentynkowy - Koziorożec

Koziorożec, nie chowaj się przed uczuciami. Szczególnie, że czyha na Ciebie pewien bliźniak, który planuje dla Ciebie romantyczny wieczór. Puść swoje wewnętrzne blokady i pozwól sobie na chwilę zapomnienia. Może się to okazać dla Ciebie bardzo interesującą przygodą, którą długo będziesz wspominał. Koziorożce w związku odejdą od rutyny i zażegnają trwający od jakiegoś czasu kryzys w związku. Chociaż przez część dnia będą czuły się nieco bezsilne i przytłoczone, szczera rozmowa z partnerem z pewnością pomoże pozbyć się tego stanu. Pozwoli to na nowo spojrzeć na związek i zachęci do wybrania się wspólnie na miasto lub pozostania w domu i zamówienia jedzenia. To będzie Wasz czas!

Karta dnia: Wisielec odwrócony

Horoskop walentynkowy - Wodnik

Wodnik będziesz po prostu pływał w emocjach. Czeka Cię wybór między lwem a rakiem. Decyzja należy do Ciebie, komu pozwolisz zawrócić sobie w głowie. Chociaż stoisz pod znakiem wyboru, będziesz chciał mieć ciastko i zjeść ciastko. Jednak uważaj, ponieważ nietrudno będzie o zranienie jednej ze stron lub możesz też zostać sam i obejść się smakiem. Wodniki w związkach będą miały ochotę na niezobowiązujący flirt na boku lub spróbowanie czegoś nowego z partnerem. Tego dnia obudzi się ogromna chęć zabawy i zadbania o własne potrzeby, niestety trochę kosztem partnera. Postaraj się zamiast sprawdzać, gdzie trawa jest bardziej zielona, zadbać bardziej o własny ogródek. Wyjdzie to z pewnością Tobie na dobre.

Karta dnia: Dwie monety

Horoskop walentynkowy - Ryby

Ryby. Jeśli ciekawi Cię pewien koziorożec, poczuj się, jak ryba w wodzie i zabierz się o akcji. Niezależnie, że blokować będzie Cię Twoja wrodzona nieśmiałość i niepewność siebie. Masz niepowtarzalną okazję, aby osoba, którą jesteś zainteresowany zwróciła na Ciebie uwagę. Nie zmarnuj tej szansy, ponieważ inaczej odejdziesz z kwitkiem. Ryby w związkach będą miały ochotę spędzić ten dzień z partnerem w domu. Mogą towarzyszyć im wahania nastroju, przez co lepiej będzie im odpocząć w przestrzeni domowej niż wyjść do ludzi. Raczej nie będą chciały tego dnia spędzać z fajerwerkami, a spokojnie oddać się wspólnemu odpoczynkowi z partnerem. Dobrze zrobi Wam domowe SPA i wspólna kolacja.

Karta dnia: Koło fortuny odwrócone