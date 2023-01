Reklama

Należy on do trygonu wody, dlatego nie dziwi fakt, że osoby spod tego znaku są niezwykle wylewne. Jednak łatwo jest też je zranić ze względu na dość delikatną naturę. To bardzo towarzyski znak, który nie lubi czuć się samotnie. Dlatego robi wszystko, aby otaczać się dużym gronem rodziny i znajomych.

Charakterystyka twojego znaku zodiaku dla: Rak

W całym horoskopie nie ma tak uczuciowego, a zarazem tajemniczego znaku, jak właśnie rak. Z tego względu osoby urodzone pod tym znakiem są bardzo empatyczne, otwarte, wrażliwe również na krzywdę innych, ale i własną. Mając przy tym skłonność do przesady i nadwrażliwości. Dlatego z rakiem należy obchodzić się, jak z jajkiem. Bo twarda skorupka to tylko pozory. Raka łatwo można rozbić, a dochodzenie do siebie po zranieniu długo trwa.

Przez co łatwo mu wpadać w wahania nastroju i łatwo jest go wyprowadzić z równowagi. Rak nie lubi presji, zmian oraz konfliktów. Jego wrażliwa natura będzie popychać go w stronę kompromisu, czasem swoim kosztem, byleby tylko załagodzić spór. Towarzyskość raka sprawia, że nigdy nie jest sam. Chociaż jego przesadna wrażliwość na swoim punkcie czasem może odstraszać od niego otoczenie. Rozzłoszczony rak potrafi się odegrać.

Znak ten jest wrażliwy również na piękno. Dlatego nierzadko osoby spod znaku raka interesują się wieloma dziedzinami sztuki. Lubią też przebywać w muzeum, chodzić do kina czy teatru. Same również mogą twórczo się udzielać, komponując muzykę, malując, rzeźbiąc, czy pisząc. To artystyczna dusza z bogatym wewnętrznym światem.

Mitologiczne pochodzenie zodiakalnego Raka?

Rak w wierzeniach mitologicznych ucieleśniany jest przez Artemidę, bogini księżyca, polowań, dzikiej natury i dziedzictwa. Dlatego osoby urodzone pod tym znakiem kochają przebywać na łonie natury. Jego emocjonalna osobowość potrzebuje uziemienia. Dlatego wycieczki do lasu czy medytacje nad wodą ładują baterie raka. Przebywanie wśród natury jest dla niego nie tylko wyciszające jego emocjonalną burzę, ale i bardzo inspirujące.

Rak przedstawiany jako córka Zeusa Artemida ma wizerunek łowczyni niosącą łuk i strzałę. Utożsamia się ją jako opiekunkę dzieci i uzdrowicielkę kobiet. Wydawać by się mogło, że taki wizerunek Artemidy zaprzecza delikatnej naturze raka. Jednak to jedynie pozory.

Ponieważ reprezentuje jego matyczną i troskliwą naturę. Planetą, która rządzi rakiem jest księżyc, który pełni rolę jego opiekuna. Dlatego mówi się, że osoby, które urodziły się pod znakiem raka mogą mieć zdolności uzdrawiania oraz posiadają ogromną intuicję.

Rak – cechy charakteru

Raki to urodzeni marzyciele. Nie ma w tym nic dziwnego, zważając na ich dużą uczuciowość. Zdarza się, że czasami za mocno popadają we własne iluzje i skrajności, przez co łatwo je zranić. Przez swoją wrażliwość raki często są rozdarte między naciskami świata zewnętrznego a wewnętrznym głosem. Przez co dla zachowania własnego bezpieczeństwa zamyka się w swojej skorupie, z której nie tak łatwo później mu wyjść.

Raki cechuje duża intuicja, która, jeśli nie jest zagłuszana, bardzo pomaga im w życiu osobistym. Pozwala im zachować ostrożność w każdej sferze życia, zarówno w kwestii zawodowej, finansowej, a także uczuciowej. Chociaż nie brakuje mu dziecinnej radości, nie do końca pozwala sobie na spontaniczność. Z reguły wynika to z wewnętrznej obawy przed nagłą zmianą lub zranieniem. Jest to zatem znak, który bardziej planuje swoje działania, chociaż wrodzona romantyczność i uczuciowość może wskazywać, że jest inaczej.

Rak to jeden z najbardziej empatycznych znaków zodiaków. Dlatego jest świetnym partnerem, przyjacielem czy rodzicem, Umie słuchać, doskonale czyta ludzkie emocje i zawsze można na niego liczyć. Ceni sobie wartości. Jest wierny, oddany, czuły i kochający. Jeśli trzeba stanie w obronie najbliższych i będzie starał się zadbać o nich, nawet kosztem swojego dobra. Z negatywnych stron rak jest urodzonym materialistą, a nierzadko bywa też skąpcem, który trzyma pieniądze w przysłowiowej skarpecie i cieszy się z samego faktu ich posiadania. Musi uważać przede wszystkim na swoje słabości, szczególnie, że wahania nastroju łatwo popychają raka do złych nawyków. Rak nigdy nie wybaczy zdrady.

Rak w relacjach z ludźmi

Rak pomimo iż targany jest prawdziwym wachlarzem emocji, nie jest z natury podrywaczem. Raczej jest czuły, wrażliwy i nieśmiały. Dlatego, jeśli chcemy zdobyć raka, powinniśmy go do tego zachęcić. Sam może długo bać się i wahać, szczególnie czując ogromny strach przed odrzuceniem, z czego bardzo długo by się zbierał. Jest to znak podchodzący z dystansem do nowych znajomości, który potrzebuje czasu, by się otworzyć i zaufać. Jeśli zorganizuje randkę, będzie ona romantyczna i minimalistyczna. Nie powinniśmy spodziewać się wielkich fajerwerków. Rak skupi się podczas spotkania na rozmowie i czułych gestach.

Rak nie jest też typem, który skacze z kwiatka na kwiatek. W głębi duszy marzy o stabilnym związku i rodzinie, w której czułby się spełniony. Potrzebuje on przestrzeni dla swoich emocji. Niezależnie, czy to relacja rodzinna, przyjacielska czy romantyczna, będzie on dążył do zaspokojenia swojej wewnętrznej potrzeby nawiązania głębokiej i emocjonalnej.

To znak, który ceni sobie wierność i szczerość. Nie znosi kłamstwa, bardzo ciężko jest mu je wybaczyć. Zdrady nie popuści nigdy. Będzie ona najcięższą zadaną mu zadrą i zostanie z nim na bardzo długo. Jako rodzic będzie cierpliwy, troskliwy i kochający. Czasem ze skłonnością do nadopiekuńczości. Rodzina zawsze będzie dla niego priorytetem i będzie się starał pokazać to na wszystkie możliwe sposoby. W relacjach zawodowych stanie się dobrym i pomocnym współpracownikiem, na którego można liczyć. Jako przyjaciel zawsze pokaże pomocną dłoń i wesprze dobrym słowem w problemie. Od raka wymaga się jednak samoświadomości, aby nauczył się panować nad swoją wrażliwą i emocjonalną naturą. W taki sposób, aby nie ranił siebie, ani innych i potrafił zrównoważyć dobrą i ciemną stronę.

Najlepsze zawody dla Raka

Raki kochają rozwiązywać problemy oraz udzielać rad innym. Dlatego dobrze czują się w pracy, która wymaga opieki nad innymi osobami. Nie boją się odpowiedzialności i lubią dawać przykład. Świetnie sprawdzą się w roli mentorów. Dobrą pracą będzie dla nich taka, w której będą miały zgrany zespół i dobra atmosfera. Dlatego powinny pracować jako:

nauczyciele przedszkolni.

nianie,

artyści,

archeologowie,

psychologowie,

dietetycy,

fizjoterapeuci,

kierowcy,

specjaliści kadrowi,

trenerzy.

Raki będą Świetnie czuć będą się też w miejscach, w których będą mogły zgłębiać historię oraz sztukę. Dlatego teatr, muzeum czy własna galeria będzie dla nich dobrą przestrzenią.