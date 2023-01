Reklama

Niestety przybiera to czasem buntowniczy obraz. Wodniki powinny też uważać na władczość oraz perfekcjonizm. Może to być dla nich zgubne. Jest o znak, który trochę jak kot, lubi chodzić tylko sobie znanymi drogami. Ceni sobie uczciwość.

Charakterystyka twojego znaku zodiaku dla Wodnika

Wodnikowi przyświeca trygon wody, jest to znak, który ceni sobie przede wszystkim wolność i niezależność. To żelazny fundament jego życia, z którego za nic w świecie nie zrezygnuje. Z natury to urodzony przywódca, będący jednak łagodny do ludzi. Jednak do czasu, jeśli nadepnie się mu na odcisk, potrafi oddać to w dwójnasób. Wodniki mają dość spontaniczną naturę i nie cierpią konwenansów. W relacjach zawsze stara się być szczery z innymi i sobą.

To znak, któremu towarzyszy też ambicja. Swoją energię lubi spożytkować na rzeczy, z których ma korzyści. Marnotrawstwo w jakiejkolwiek postaci jest dla niego czymś, czego unika, jak ognia. Niekiedy jego nad ambicja może przerodzić się w chorobliwy perfekcjonizm, a to nie wróży niczego dobrego. Zachowanie równowagi i pozwolenie sobie na minimalne błędy będzie zdrowym rozwiązaniem. To niewątpliwie typ intelektualisty.

Reklama

Wodniki mają w sobie wrodzoną ciekawość świata. Toteż interesują się wieloma rzeczami jednocześnie, starając się, aby ich wiedza nie była jedynie pobieżna. Wiedzą, że stać je na więcej, dlatego będą starały się z każdej dziedziny, którą się interesują stać się kimś w rodzaju erudyty. Wodniki powinny jednak uważać na krytykanctwo i słomiany zapał.

Mitologiczne pochodzenie zodiakalnego Wodnika

W mitologii wodnika uosabia Prometeusz, bóg przezorności i ludzkości. To właśnie on ulepił ludzkość z gliny, a później podarował im ogień. Był on buntownikiem i wizjonerem, dlatego nie dziwi fakt, że wodnik również posiada te cechy, które dość wyraźnie ukazują się w kontaktach z innymi. Prometeusza uznaje się też za dobroczyńcę ludzkości, który poświęcił się dla jej dobra, ofiarowując swoje życie, aby mogła bezpiecznie żyć na ziemi.

Dlatego wodniki potrafią być nie tylko wspaniałymi liderami, ale też całymi sobą poświęcić się jakiejś ważnej sprawie, czy idei. Czasem spontaniczne, w kompilacji z niektórymi sprzecznymi ze sobą cechami, stają się chaotyczne i działające w natłoku emocjonalnym.

Planetą rządzącą wodnikiem jest Uran, który obdarza go silnym charakterem, niezłomną osobowością, którą trudno jest osłabić lub urazić. Jednak w negatywie osoby spod tego znaku mogą wiecznie szukać swojego miejsca na świecie i być targane emocjami.

Wodnik – cechy charakteru

Wodniki są typami intelektualistów i wizjonerów, którzy znacząco wyprzedzają swoją epokę. Dlatego cechuje je ogromna ambicja i chęć chłonięcia wiedzy. Wodnik nie udaje, że wie, on naprawdę tworzy fundamenty wiedzy. Dlatego trudno go zaskoczyć jakimś pytaniem, czy zagadnieniem. Perfekcjonizm pozwala wodnikowi piąć się po szczeblach kariery lub w celach, które sobie wyznaczy. Z drugiej strony może być on dla niego spora blokadą.

Kiedy podda się negatywnym myślom i krytykanctwu, może popaść w autosabotaż i słomainy zapał. Dlatego powinien zharmonizować te dwa bieguny w sobie. Niestety presja, jaką wodnik sobie narzuca sprawia, że łatwo mu popaść w kłopoty natury psychicznej. Stany depresyjne, lękowe, czy nerwice, nie będą mu obce, jeśli trochę nie poluzuje sobie liny, która sam siebie oplata. Dlatego tak ważne jest, aby zachował wewnętrzny balans, to pozwoli mu efektywniej pracować i skupić się na realizowanych przez siebie celach i zadaniach.

Przez potrzebę nieustannej wolności, wodnika można uznać patrząc na niego z boku, jak na Piotrusia Pana. Unika on bowiem jakichkolwiek zobowiązań i czegokolwiek, w czym mógłby poczuć się uwięziony. Dlatego bardzo trudno jest mu sformalizować związek. Jego partner może być tym bardzo rozczarowany. Częściej będzie unikał tego tematu lub obiecywał przysłowiową gwiazdkę z nieba niż faktycznie poczyni jakiś krok ku formalizacji. To lekkoduch, który uwielbia zabawę i poznawanie świata, który wie, że ma on mu wiele do zaoferowania, z czego wodnik z ogromną chęcią skorzysta. W życiu wodnik stawia na użyteczność i jakość niż luksusy i marki. Nie ma potrzeby chwalenia się swoim statutem.

Wodnik w relacjach z ludźmi

Wodnik w relacji z innymi początkowo zachowuje dystans. Czasem można uznać, że okazuje brak zainteresowania, a nawet jest lekceważący. To jednak pozory, za którymi ukrywa się nieufność i podejrzliwość. Są one wynikiem jego wrażliwej natury i emocjonalności. Tak, jak unika on zobowiązań, tak samo sytuacji, w których mógłby zostać zraniony. Wewnętrznie chce się czuć stabilnie i bezpiecznie. Potrzebuje czasu, aby mógł się w pełni otworzyć i pokazać swoją prawdziwą osobowość. Na szczerość pozwala sobie tylko wtedy, jeśli dobrze kogoś pozna. Chociaż czasem emocjonalnie bywa jak puszka Pandory.

Bezpośredniość jest dla niego powodem, przez który może zostać odtrącony i uznany za gbura. Jednak inwestując czas i swoją energię w konkretną relację, będzie oddanym i lojalnym przyjacielem, na którego będzie można liczyć. Jednak za każdym razem będzie podkreślał swoje granice i przestrzeń. Każde próby złamania tego będą kończyły relację.

Wpuści kogoś do swojego serca lub otoczenia tylko wtedy, jeśli druga strona pozwoli mu się czuć wolnym i wyrażać siebie w pełni. Inaczej ucieknie tam, gdzie pieprz rośnie. Raczej będzie preferował otwarty związek niż sformalizowany. Jest mistrzem uwodzenia, czego nie ukrywa i z czego będzie aktywnie korzystał. Jego urok osobisty i charyzma sprawiają, że ma on wokół siebie wielu cichych wielbicieli i wielbicielek. Podobnie jest w przypadku znajomych, który wodnik ma multum. Każdy wie, że dobra zabawa jest zawsze tam, gdzie pojawia się wodnik. Szczególnie, że anegdotami i żartami sypie, jak z rękawa. Niestety, tak, jak potrafi być świetnym i wspierającym przyjacielem, tak partnerem wiernym już być nie potrafi. Dlatego wiążąc się z wodnikiem trzeba mieć świadomośc, że nie jest on stały.

Najlepsze zawody dla Wodnika

Wodnik w pracy zdecydowanie lepiej będzie czuł się, jako szef niż podwładny. Tu uruchamiają się jego potrzeby wolności i umiejętności liderskie. Wymaga on, zarówno wiele od siebie, jak i od otoczenia. Jako intelektualista, mający wiele talentów sprawdzi się najlepiej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, finansach, czy w mentoringu. Dobry zawód to:

szef lub manager,

finansista,

biznesman,

dziennikarz,

polityk,

mentor,

przedstawiciel handlowy,

artysta,

sportowiec,

freelancer

Dla wodnika na pewno nie sprawdzi się praca na etacie. Osiem godzin w biurze będą dla niego zbyt męczące i ograniczające. Z pewnością lepiej odnajdzie się w wolnym zawodzie.