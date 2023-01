Reklama

Bywają też przewrażliwione na swoim punkcie. To znak bardzo emocjonalny i wrażliwy o sporej wyobraźni. Dlatego osoby urodzone pod tym znakiem osiągają sukces w dziedzinach artystycznych. Są też dobrymi mówcami.

Charakterystyka twojego znaku zodiaku dla Ryb

Ryby to znak z trygonu wody. To najbardziej wrażliwy i emocjonalny znak ze wszystkich. Pomimo iż posiada wiele wrodzonych talentów, które rozwijają, mają dość niską samoocenę, z która walczą w ukryciu. Dlatego, chociaż same mogą wiele osiągnąć, przez swój autosabotaż wiele tracą, zazdroszcząc innym sukcesów. Co przejawia się u nich również ukrywaną niechęcią do innych i próbą odegrania się na tych, którzy mają według nich lepiej.

Ryby mają dość kruchą naturę, dlatego przede wszystkim czego pragną to stabilizacji, zarówno emocjonalnej, jak i życiowej. Poczucie bezpieczeństwa jest dla nich najważniejsze. Jednak niestety ze względu na swoje rozchwianie nie zawsze udaje im się to osiągnąć. Często zmagają się w związku z tym z różnego rodzaju problemami psychicznymi. Wnętrzem ryb targają silne lęki o każdą sferę życia, zarówno materialną, jak i uczuciową.

Dlatego powinny robić wszystko, aby zrównoważyć swoje wnętrze i przepracować strachy, które bardziej są ich psychiczną blokadą niż stanem faktycznym, który może się spełnić. Bojąc się o kwestie materialne, będą panicznie odkładać każdy grosz na czarną godzinę. Bywają też pełne sprzeczności, raz chcą być w tłumie, by zaraz uciekać do samotni.

Mitologiczne pochodzenie zodiakalnej Ryby

W mitologii ryby uosabia Isztar, bogini płodności i uniwersalności. Była ona mezopotamską boginią wojny, ale również seksu. Co więcej, uznaje się, że w czasach starożytnych poświęcone jej postaci były obchody Wielkanocy. O tym świadczą jej symbole w postaci jajek i zajączków. Isztar uznawano nawet za boginię sprzecznych sił, co świetnie ukazuje natura ryb. Ponieważ zmienna natura Isztar jest niczym lustro dla zmienności emocji ryb.

Uosabia się to też poprzez nieustanny konflikt wewnętrzny, z którym mierzą się osoby urodzone pod znakiem ryb. Mierząc się nie tylko z własnym niskim poczuciem wartości, ale też z negatywnymi schematami myślowymi, które bywają dla ryb nad wyraz ciężkie.

Planetą, która towarzyszy rybom jest opiekuńczą zaś Neptun. To on obdarza urodzonych w znaku ryb ogromną wrażliwością i empatią. Dlatego również wyróżnia je bardzo rozwinięta intuicja, a nawet skłonność do mistycyzmu. Ryby są niezwykle otwarte duchowo.

Ryby – cechy charakteru

Osoby spod znaku ryb często bywają przewrażliwione. Dlatego nie sposób nie spotkać wśród nich hipochondryków. Doszukujące się w sobie symptomów choroby, będą uparcie trzymać się zaleceń lekarskich. W pozytywie zadbają o prowadzenie zdrowego tryby życia. Toteż zadbają nie tylko o odpowiednie odżywianie, ale też aktywność fizyczną. Cenią też przebywanie wśród natury na świeżym powietrzu. To bardzo dobrze robi dla ich psychiki.

Ryby to urodzeni smakosze, dlatego nieobce jest im eksperymentowanie w kuchni. Lubią nie tylko sami dobrze zjeść, ale raczyć też swoimi potrawami najbliższych. Cenią spotkania towarzyskie i dobre samopoczucie osób, którymi się otaczają. Z jednej strony bywają bardzo otwarte, empatyczne i zainteresowane drugą stroną, z drugiej zaś egocentryczne i mocno skupione na swoim rozchwianym wnętrzu. Bardzo łatwo jest je urazić, dlatego czasem trzeba obchodzić się z nimi, jak z przysłowiowym jajkiem. Są też bardzo lojalni.

Jeśli ktoś zrani ich uczucia potrafią w ostateczności usunąć tę osobę z ich życia bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, czy rozmowy. Będzie to raczej nagłe. Od razu taka osoba zostanie zablokowana w mediach społecznościowych, usunięta z jakichkolwiek kontaktów. Niestety ryby bardzo długo noszą w sobie urazy, dlatego trudno jest im wybaczyć otrzymane krzywdy. Potrafią długo o nich rozmyślać, zastanawiając się nad możliwymi scenariuszami i powodami, dla których doszło do danej, raniącej ich sytuacji. Takie zachowanie jest oczywiście dla nich niezdrowe, dlatego powinny skupić się na pracy nad emocjami. Na co dzień to osoby dobrze zorganizowane, pracowite, które cenią sobie jasne zasady.

Ryby w relacjach z ludźmi

Osoby urodzone pod znakiem ryb są bardzo wrażliwe i romantyczne. Dlatego, zamiast szukać przygód, bardziej będa ukierunkowywać się na znalezienie miłości idealnej. Nierzadko popadają w marzenia i fantazje, odrzucając kandydatów, którzy wydają się być niezgodni z ich ideałami. Przez co mogą łatwo się rozczarować. Wierzą, że prawdziwa i wierna miłość istnieje nie tylko w bajkach. Zapominając jednak, że związek to ciężka praca, a nie tylko romantyczne gesty i czułości i zdarzają się wzloty i upadki na każdym polu. Dlatego ciężko im zaakceptować wyjście z iluzji i zderzenie się z rzeczywistością.

Ryby mają w sobie naturalną i dość dużą potrzebę bliskości. Nie zdzierżą w partnerze braku uczuciowości, zdystansowania oraz duchowego połączenia. Jeśli takie nie nastąpi będą czuły, że więdną w środku, a związek, w którym tkwią po prostu je rozczarowuje i dusi. Jednak mimo to, nie zrażają się i próbują znaleźć to, czego szukają, aż do skutku.

W ognisku domowym ryby będą robiły wszystko, aby rodzina, jaką tworzą była oparta na komunikacji, zrozumieniu, bliskości i czułości. Daje innym to, czego sama oczekuje. Jako rodzic osoba spod znaku ryb będzie słuchała się w potrzeby swoich dzieci i dawała im wiele uwagi i obecności. Relacje z bliskimi są dla nich bardzo ważne. Dla ryb ważne jest, aby dostawać potwierdzenia tego, że jest kochana i wartościowa. Dlatego w oczach partnera oraz dzieci, chce uchodzić za osobę kochającą, dobrą, na którą można liczyć. Jeśli tak nie będzie, zacznie odczuwać ogromną wewnętrzną pustkę, którą będzie próbować na wszystkie możliwe sposoby zapełnić. W kwestiach erotycznych ryby będą dążyły do relacji opartej nie tylko na cielesności i namiętności, ale też wzajemnym porozumieniu z partnerem.

Najlepsze zawody dla ryb

Ogromna wrażliwość ryb w połączeniu z ich dociekliwością świata oraz psychiki ludzkiej sprawia, że osoby spod tego znaku odnajdą się świetnie w takich zawodach, w których intuicja będzie odgrywała ważną rolę. Z pewnością ich niestabilność sprawia, że ryby lepiej odnajdą się w wolnych zawodach niż w standardowej pracy biurowej. Dobry zawód to:

aktor,

pisarz,

marynarz,

kapłan,

farmaceuta,

wróżka,

animator,

architekt,

Artystyczne zacięcie ryb sprawia, że zawody związane ze sztuką będą świetne dla rozwoju i spełnienia ich nieco artystycznej natury. Tam będą miały ujście dla swojej ogromnej fantazji.