Są też niezwykle romantyczne, a zarazem potrafią być mocno idealistyczne. Co świetnie w sobie równoważą. Jednak, jak u każdego znaku zodiaku, jest też druga strona medalu. Uwagi bywają też kłótliwe i nieco próżne, co może utrudniać im kontaktu z innymi.

Charakterystyka twojego znaku zodiaku dla Wagi

Waga to znak trygonu ziemskiego, który cechuje duże zrównoważenie między tym, co mówi umysł, a tym, co czuje serce. Dlatego wagom nietrudno w życiu zachować wewnętrzny balans, który będą chciały kreować również w otoczeniu zewnętrznym. Stabilizacja, spokój i ugruntowanie są dla tego znaku niezwykle ważne. Nie lubią chaosu i zbędnego zamieszania, w którym nie czują się dobrze i będą chciały szybko to uporządkować.

Wago cechuje lekka próżność, która wynika z ich chęci bycia odbieranym, jako pełne wdzięku, elegancji i dystyngowania. To wpływa na ich zamiłowanie do sztuki, dlatego po pracy chętnie wybiorą się do galerii sztuki lub muzeum. Będą chłonąć ją całymi sobą. Niechętne są, zaś do wysiłku fizycznego, dlatego raczej niechętnie spotkają się na siłowni lub pójdą pobiegać. Spacer na łonie natury będzie dla nich znacznie przyjemniejszy.

Wagi wyróżnia też idealistyczne podejście do życia. Z tego względu uznaje, że zawsze, jeśli nawet jest źle, to niebawem wszystko się zrównoważy. Przez co bywa nieco naiwna. Jest też bardzo altruistyczna i wchodzi w rolę sprawiedliwego sędziego. Potrafi rzucić wszystko, aby uratować czyjś świat. Podtrzyma na duchu w kryzysie, czasem zapominając o swoich potrzebach. Jednak tylko na chwilę. To znak bardzo otwarty na relację z innymi.

Mitologiczne pochodzenie zodiakalnej Wagi

W mitologii wagę przedstawia się jako Temidę. Trzyma ona wagę i miecz, a jej oczy przepasane są opaską. Symbolizuje to równowagę, prawość, sprawiedliwość i bezstronność. Jednak to nie jedyne z bóstw, które utożsamia. Znak wagi przedstawia też Hera, bogini kobiet i małżeństwa oraz narodzin. Reprezentuje ona partnerstwo i sprawiedliwe wyrównanie wszystkich dotykających nas codziennych życiowych spraw.

Hera w mitologii określana była jako królowa bogów olimpijskich. Znana ze swojej ogromnej zazdrości względem swojego męża Zeusa, podejrzewała go o liczne zdrady. Dlatego, dla osób spod tego znaku partnerstwo, wierność i harmonijny związek mają dużą wartość.

Określa się osoby urodzone pod tym znakiem, jako bardzo atrakcyjne z natury. Nic dziwnego, ponieważ rządzi nimi planeta Wenus, która symbolizuje właśnie piękno. To wpływa na to, że wagi często mogą być odbierane, jako próżne i zbyt dbające o wygląd.

Waga – cechy charakteru

Wagi cechują się ogromną determinacją w układaniu planów. Lubią mieć wszystko uporządkowane. Źle czują się, jeśli wokół nich dzieje się zamieszanie lub widać bałagan. Mimo że nie są to urodzeni pedanci, nieporządek wprawia je w duży dyskomfort. Dlatego za wszelką cenę będą wokół siebie wszystko chciały zrównoważyć. Tyczy się to, zarówno świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Emocjonalnie są bardzo zharmonizowane.

Mimo ich uporządkowania ze swojej negatywnej strony ciężko im się na coś zdecydować. Nie są zatem mistrzami podejmowania szybkich decyzji, ani pochopnych. Przez to robią wszystko, aby dobrze zrównoważyć argumenty “za” i “przeciw”. Przez co niektóre cenne okazje mogą im szybko przelecieć przed nosem. Pomimo że swoje emocje potrafią trzymać na wodzy, potrafią być w kłótniach nieugięte, aby tylko pokazać, że mają w niej rację. Dlatego ich pozorna uprzejmość i taktowność bywa czasem jedynie grą w dyskusji.

W życiu wagi skupiają się bardzo na relacjach i tym, co łączy je z drugim człowiekiem. Jeśli trzeba potrafi ona walczyć do upadłego w imię celu, który sobie wyznaczyła lub jakiejś idei. Ma też duże zacięcie retoryczne, dzięki czemu nie ma problemy z oczarowaniem słowem. Toteż lubi długie pogawędki i spotkania towarzyskie. Jej fantazyjność i czasem widoczne idealizowanie sprawia, że robi się sentymentalna, co niekiedy wprawia ją w zasmucenie, kiedy wspomina ważne dla niej momenty lub osoby. Zwykle jest lubiana przez otoczenie, ceni sobie komfortowe życie i sztukę, przez co może zostać uznana za burżuja. Ma też zamiłowanie do aranżacji wnętrz. Dlatego nierzadko kolekcjonuje obrazy i inne dzieła.

Waga w relacjach z ludźmi

Relacje w życiu wagi są niezwykle istotne. Lubi przebywać w towarzystwie, jednak najchętniej wśród osób, które mają podobne zainteresowania i pasje do niej. Nie przepada i nie odnajdzie się tam, gdzie jest chaos, bałagan i konflikt. Wagi cenią sobie własną stabilizację i wolą unikać takich sytuacji. Jednak, jeśli wejdą w rolę prowodyra, wtedy nie ma zmiłuj. Biada temu, kto wejdzie z wagą w konflikt i bitwę na słowa. Przegra z kretesem. Mimo to, wagi to świetni i oddani przyjaciele, którzy zawsze otulą dobrym słowem, powiedzą komplement, wysłuchają, kiedy trzeba i będą dobrą podporą, kiedy pojawi się problem.

Ich fantazja i zamiłowanie do prezentów sprawia, że nie tylko same lubią być obdarowywane, ale również kochają obdarowywać upominkami innych. Zawsze cieszy je uśmiech na twarzy bliskiej osoby. Lubią też czuć się doceniane, dlatego cenią komplementy.

W miłości są oddane. Wagi uwielbiają kochać i być kochane. To pozwala im uaktywnić cechę marzyciela i romantyka. To sprawia, że wszelkimi siłami będą szukać miłości idealnej. Jeśli taką przeżyły, ale z jakiegoś powodu się ona zakończyła - rozstaniem lub śmiercią partnera - będą tę miłość wspominały do końca życia. A każdą po niej porównywały do tej pierwszej jako wzór. W związku waga ceni romantyczne gesty w starym stylu. Liściki, gesty, zaskakujące niespodzianki. Dałaby się nawet porwać jak w romantycznym filmie lub uciekłaby z partnerem w imię zakazanej miłości. Ich romantyzm sprawia, że lista partnerów wagi jest bardzo długa, tak samo wielbicieli, których czasem wodzi za nos. Jednak związuje się jedynie z tą osobą, która faktycznie ma wobec niej poważne zamiary i będzie jej wierna.

Najlepsze zawody dla Wagi

Wagi, chociaż są bardzo uporządkowane, nie odnajdą się w roli szefa czy lidera. Ponieważ jest na to za wrażliwa, a nawet leniwa. Będzie wolała dostawać oddelegowane zadania niż sama nimi delegować. Jako współpracownik będzie niezwykle pomocna. W pracy będzie skupiała się bardziej na dobrej atmosferze niż awansie. Najlepszymi zawodami dla niej są:

pisarz,

aktor,

adwokat,

nauczyciel,

podróżnik,

fotograf

pracownik muzeum/teatru

kustosz

bibliotekarz

Waga boi się zmian, dlatego będzie jej zależało na pracy, w której będzie mogła utrzymać się na dłużej i która da jej poczucie pełnego bezpieczeństwa. Jej zamiłowanie do sztuki sprawi, że świetnie sprawdzi się tam, gdzie praca będzie wymagała obcowania ze sztuką.