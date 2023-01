Reklama

Potrafią też panować nad emocjami, co przyda im się, nie tylko w sferze zawodowej, ale i prywatnej. Są też chłonne jak gąbka pod kątem wiedzy. Panny kochają zdobywać wiedzę, dlatego mają wiele pasji i hobby, które lubią mieć opanowane do perfekcji. Pod kątem finansów są materialistami.

Charakterystyka twojego znaku zodiaku dla: Panna

Panna należy do trygonu ziemi, dlatego opanowanie i spokój są naturalnymi cechami tego znaku. Równocześnie mogą być kapryśne, nadmiernie drobiazgowe i krytykujące. W dobrym aspekcie cechuje je uprzejmość i delikatność. Są też niezwykle rozważne, zanim coś zrobią, najpierw przemyślą to 100 razy. Nie działają w emocjach, dlatego trudno jest je wyprowadzić z równowagi. W kontaktach z innymi bywają snobistyczne, ale też nieśmiałe.

Panny cechuje też błyskotliwość i otwartość na wiedzę. Chłoną nowe rzeczy niezwykle szybko, dzięki czemu mają wiele pasji i zainteresowań. W pracy są skrupulatne i będą tak długo siedziały nad zadaniem, aż je skończą lub poczują, że są usatysfakcjonowane swoją pracą. Predyspozycja do nadmiernej perfekcji sprawia, że bywają mocno krytykując, przez co mogą zrażać do siebie innych. Wymagają dużo, zarówno od siebie, jak i innych.

Dodatkowo panny cechuje nieśmiałość w kontaktach z innymi. Raczej nie przepadają za tym, aby być w centrum uwagi. W relacjach bywają nieufne, dlatego na początku ciężko im zbliżyć się do kogoś. Wolą spędzanie czasu wolnego w swoim znanym i zaufanym gronie niż je poszerzać. W życiu cenią sobie rutynę i swoją przestrzeń, są mało spontaniczne.

Mitologiczne pochodzenie zodiakalnego znaku Panny?

W mitologii pannę utożsamia się z Demeter, boginią zbóż i rolnictwa, a także płodności ziemi. Jak mówią wierzenia, to właśnie ona ujawniła ludzkości sztukę uprawiania i zastosowania kukurydzy. W czasach starożytności jej wizerunek przedstawiano jako kobietę z plecionym wieńcem z kłosów. Panne określa się też mianem dziewicy znaku, a przyświecającą jej demeter reprezentację urodzajności i wspomnianej płodności.

Demeter nazywano w mitologii “panią zbóż” lub “panią ziarna”. Bogini poświęcone były kłosy, mak, złotogłów, żuraw, złotogłowia. W chwili, kiedy składano jej ofiarę, zazwyczaj były to daniny w postaci krowy lub pokarmów, jak owoce czy miód, a nawet kłosy, snopy żyta czy maciorę.

W starożytnej astrologii, zaś jest nieco inna symbolika znaku panny. Odnosi się ona do zdrowia i dobrego pożywienia. Dlatego nie dziwi fakt, że osoby spod znaku panny charakteryzują się dobrym zdrowiem i odpornością, a także lubią dobre jedzenie.

Panna – cechy charakteru

Panna to znak, który ceni praktyczne podejście do życia. Dlatego nie traci czasu na zbędne marzycielstwo, a konkretnie planuje swoje cele. Nie lubi marnotrawstwa, zarówno w zakresie pieniędzy, jedzenia, jak i czasu. Przez co będzie starała się, zawsze wykorzystywać dany moment, a zadania dokańczała na dany termin. Jeśli o coś poprosi się pannę, zrobi to od razu. Jest też świetnie zorganizowana i obowiązkowa, chociaż zdarzają jej się błędy.

Panna rzadko bywa spontaniczna i szalona, raczej to znak, któremu nie da się odmówić rozważności w życiu. Chociaż wydaje się być perfekcyjna w każdym calu, jak każdy znak ma swoje wady. Przez swoje malkontenctwo i niekiedy zbytnią bezpośredniość może zostać odebrana za snobistyczną. Jej poważne podejście do pieniędzy i życia odebrane zaś, jako zbytni perfekcjonizm i materializm. To jeden ze znaków zodiaku, które stawia sobie wysoko poprzeczkę w życiu. Jej ambicja niekiedy sprawia, że wymaga od siebie zbyt wiele.

Na ogól panna do innych ma otwarte serce, chociaż jest wycofana i nieco nieśmiała. W kontaktach z innymi będzie zachowywała zdrowe granice i uprzejmość. Nie będzie raczej wylewna. Na to potrzebuje czasu i zaufania drugiej stronie, o co u niej dość trudno. Kiedy coś ją zaboli, nie będzie tego długo trzymała w sobie. Będzie dążyła do tego, aby wyrzucić to z siebie w rozmowie. Panna wiele zyskuje, kiedy pozna się ją bliżej. Wtedy będzie można poznać wiele jej dobrych cech, które skrywa pod swoim pancerzem. Panna źle znosi niepowodzenia, dlatego może to być powodem jej frustracji. W swoich słowach, jak i w finansach jest raczej oszczędna. Dlatego nie będzie rozrzutnie przebierała po sklepach.

Panna w relacjach z ludźmi

Osoby spod znaku panny nie są urodzonymi Don Juanami. Dlatego nie ma co liczyć z ich strony na przejęcie inicjatywy. Panna rzadko to robi, jest raczej nieprzystępnym znakiem, któremu trzeba rozbić twardą skorupę, pod którą się ukrywa. Wynika to z ogromnej potrzeby kontroli i wrodzonej nieśmiałości. Tyczy się to, zarówno relacji koleżeńskich, zawodowych, jak i miłosnych. W sypialni jest raczej tendencyjna i nie ma co liczyć, że ulega ona chwilowym namiętnościom. Też nie dla niej są niezobowiązujące flirty i dyskretne romanse. Panna przede wszystkim dąży w swoim życiu do silnego fundamentu i zbudowania zaufania.

Ceni spokojne i przyziemne budowanie przyszłości we dwoje. Bez szaleństw i wielkich porywów. Dlatego panna to nie typ namiętnego kochanka, który zna na pamięć Kamasutrę i uwielbia eksperymentować w sypialni. Za to jest znakiem, który cechuje czułość, delikatność i zachowawczość. Lubi tradycje, które pielęgnuje w sobie i tego wymaga też od partnera.

Panna nie znosi zdrady. Jeśli do niej dojdzie straci całkowicie zaufanie i pogrąży się w ogromnym bólu. Raczej już nie zaufa i nie da drugiej szansy. Mocno będzie przy tym trzymała się swoich wartości. Sama również nigdy nie zdradzi, byłaby to dla niej ujma na tym, co wyznaje. Jeśli chcemy zaimponować pannie, nie zrobimy tego drogimi prezentami, ani kolacją w najlepszej restauracji. Odezwie się tutaj jej oszczędność i praktyczność, dlatego będzie zdecydowanie wolała wybrać się do lasu lub zorganizować kameralną kolację w domu. Jako rodzic z pewnością nie będzie typem rozpieszczającego rodzica. Swoje dzieci również będzie uczyła szacunku do pieniądza i posiadanych rzeczy. Znajomym będzie bardziej służyła dobrą radą lub obecnością niż obdarowywała ich upominkami.

Najlepsze zawody dla Panny

Planetą opiekuńczą panny jest Merkury, który obdarza ją zdolnościami analitycznego myślenia. A to otwiera przed nią wiele zawodowych drzwi. Szczególnie, że nic nie umknie jej uwadze. Panny są ambitne, błyskotliwe, pracowite i odpowiedzialne, dlatego świetnie odnajdą się w takich zawodach jak:

analityk,

inspektor,

księgowy,

dziennikarz,

manager,

lekarz,

naukowiec.

Poradzi sobie również w biznesie, a także w zarządzaniu budżetem domowym. Jako szef będzie sprawiedliwa, ale wymagająca. Panna w pracy podejmie się każdego, nawet najtrudniejszego zadania, a nadgodziny i brak urlopu nie stanowią dla niej problemu.