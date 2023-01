Reklama

Ich ognisty temperament dodatkowo podkreśla ich zwierzęcy, dziki symbol. Dlatego nie brakuje im silnej osobowości, konkretności i stawiania sobie celów, do których uparcie dążą. Nie mają też problemu, aby asertywnie bronić swoich racji. W życiu cenią sobie niezależność.

Charakterystyka twojego znaku zodiaku dla: Lew

Lwy jak na prawdziwych królów przystało mają wrodzoną grację i pewność siebie, którymi rzucają otoczenie na kolana. Nie brakuje im też dużej wiary w siebie, dlatego ciężko im cokolwiek zarzucić i sprawić, aby poczuły się gorsze. Niekiedy w kontaktach z innymi ludźmi można odebrać to jako zarozumiałość i egocentryzm. Jedna nic bardziej mylnego. Lwy, jak nikt inny znają swoją wartość i nie pozwolą, aby ktoś mógłby jej umniejszyć.

Asertywność to ich drugie imię, podobnie, jak upartość. W końcu ich znakiem rządzi ogień, który nie idzie na kompromisy. Ani w relacjach, ani w pracy, ani w celach, do których dąży. Jest prawdziwym łowcą i królem swojej przestrzeni. Dlatego nie tylko ceni sobie prywatność, ale również lubi być w centrum uwagi. Starając się przy tym zrobić wszystko, aby wypaść przed otoczeniem jak najlepiej. Unikają sytuacji, które mogą zepsuć ich obraz siebie.



Lwy są niezwykle ambitne, dlatego stawiają przed sobą duże cele. Ambicja pcha je nieustannie do rozwoju w wielu sferach życia. Sprawia to również, że osoby spod tego znaku mają wiele zainteresowań i hobby i w każdym z nich chcą być najlepsze. Bycie drugorzędnym nie jest przez nie akceptowane. To również prawdziwe dusze towarzystwa!

Mitologiczne pochodzenie zodiakalnego Lwa?

Lew w mitologii greckiej ukazywany jest jako Apollo, czyli bóg słońca i światła. Utożsamia się go również z muzyką, poezją i wiedzą. Bardzo artystycznymi dziedzinami. Nic dziwnego, w końcu mityczny Apollo zyskał sławę, dzięki temu, że zabawiał cały Olimp swoimi melodiami granymi na złotej lirze. Jest to zatem bóg dobrej zabawy. Dlatego osoby spod znaku lwa mają często predyspozycje do artystycznych umiejętności, szczególnie muzycznych.

Apollo uważany był też za najprzystojniejszego z bogów oraz patrona natchnienia i przewodnika muz. To sprawia, że lwy cechują się zauważalną urodą, przyciągającą uwagę innych, ale również potrafią być świetnymi i charyzmatycznymi inspiratorami i wizjonerami.

Lwowi patronuje słońce, dlatego znak ten jest niezwykle radosny i ciepły w kontaktach z innymi ludźmi. Każdego wprowadza w dobry nastrój. Zdarza się, że jego zbyt duża pewność siebie potrafi oślepić innych/ Co niektórzy mogą odebrać jako pychę, a nawet narcyzm.

Lew – cechy charakteru

Lew z charakteru jest osobą, której nie brakuje pewności siebie, siły woli, ambicji i charyzmy. Połączenie tych cech sprawia, że urodzeni spod tego znaku zodiaku świetnie odnajdują się w każdym towarzystwie i są bardzo szanowane. W negatywnym aspekcie grozi im nadmierne chwalipięctwo, przekraczanie granic innych, dla osiągnięcia swoich celów, a także nadmierny egocentryzm. Walcząc o swoją pozycję mogą nie zważać na drugą osobę.

Wynika to z faktu, że lew za wszelką cenę chce być najlepszy we wszystkim i wszędzie. Jak na króla przystało nie zniesie podrzędnej pozycji w stadzie. Zawsze będzie dążył, aby być liderem, co jest dla niego naturalne. Będzie również bronił swojego zdania, a kiedy ktoś zaatakuje jego lub kogoś mu bliskiego z pewnością odpowiednio zaryczy i nie podda się bez walki. Bliscy są dla niego bardzo ważni, dlatego nigdy nie zgodzi się na toi, aby zadziała im się krzywda. We wszystko to, co robi, jak i w relacje lew zaangażowany jest całym sobą.

Jeśli zleci się lwowi jakieś zadanie do wykonania, zawsze zrobi je w 100%, nigdy na pół gwizdka. Jego ambicja i pozycja mu na to nie pozwolą. W życiu prowadzi go energiczność i towarzyskość, dlatego lew zawsze otoczony jest wieloma przyjaciółmi. W pracy, zaś nigdy nie będzie osobą siedzącą w kącie. Będzie doprowadzał do żywych dyskusji, burzy mózgu, a niekiedy również konfliktów, jeśli będzie musiał przekonywać kogoś do swoich racji. Z racji temperamentu ciężko mu iść na kompromisy. Jednak dobre argumenty mogą nieco go uspokoić i wysłuchać zdania innych. Zgubne dla lwa może być jego uwielbienie do luksusu i nie liczenia się z pieniędzmi. Powinien też uczyć się panowania nad swoimi emocjami.

Lew w relacjach z ludźmi

Ze swojej natury lwy są bardzo romantyczne i niezwykle szybko się zakochują. Mają, jak to na ognisty znak zodiaku przystało, tendencję do szybkich, ale nietrwałych zauroczeń. Nieobce są im też eksperymenty, również w kwestii swojej seksualności, którą lubią odkrywać z partnerem. Ich wrodzona charyzma sprawia, że niezwykle łatwo przychodzi im flirtowanie z innymi. W połączeniu z widoczną urodą, pewnością siebie i silnym charakterem jest to czasem niczym mieszanka wybuchowa. Atrakcyjne dla otoczenia lwy mają w relacjach w czym wybierać.

Jednak, jeśli kiedyś znajdą w końcu swój obiekt westchnień, będą uparcie dążyć do zainteresowania go swoją osobą. Ich temperament nie zniesie odmowy, dlatego mogą wykazywać się natarczywością. Czym skutecznie mogą odstraszyć swojego potencjalnego partnera. Kiedy już zdobędą miłość, oczekują od niej pełnej akceptacji i wzajemności.

Lew kocha komplementy, dlatego chętnie będzie się obracał w otoczeniu, które go chwali. Niezależnie, czy będzie to dotyczyło jego urody, umiejętności czy innych aspektów. Niestety w relacjach ma on skłonność do dominacji i nie liczenia się z potrzebami i uczuciami otoczenia. Co może okazać się mocno przytłaczające dla jego bliskich, współpracowników, czy partnera. Lew lubi się bawić, dlatego będzie zapewniał sobie i swoim towarzyszom wiele rozrywek. Nuda i rutyna życiowa działają na niego mocno przytłaczająco. Przez swoją apodyktyczność i upartość nierzadko bywa prowodyrem konfliktów, zarówno w związku, pracy, jak i w rodzinie. Jednak jest lojalnym i oddanym przyjacielem i partnerem.

Lew najlepsze zawody

Lwy to niezwykle ambitne osoby, dlatego łatwo i szybko wspinają się po szczeblach kariery. Niestety czasem tzw. po trupach do celu, kosztem innych. W pracy lubią być doceniani przez współpracowników, a także być w centrum wydarzeń, co czyni lwy znakomitymi liderami i managerami. Lwy lubią dynamizm i wyzwania, dlatego dobrze odnajdą się jako:

biznesmeni,

managerowie,

polityka,

aktora,

muzyka,

przedstawiciela handlowego,

konferansjera.

Ich wrodzona charyzma świetnie sprawdza się w kontaktach biznesowych. Dlatego odnajdą się tam, gdzie potrzebne będą umiejętności oratorskie i naturalna pewność siebie.