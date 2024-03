Wiele osób wierzy w to, że bogactwo może przynieść odpowiednio uporządkowany portfel. Zgodnie z niektórymi wierzeniami może mieć na to ogromny wpływ to, co w nim trzymamy. Okazuje się, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, co należy z niego wyrzucić.

Czego lepiej nie trzymać w portfelu? Podpowiadamy

Zdjęcia bliskich - sporo osób nosi zdjęcia najbliższych w portfelu. Jeśli chcemy być bogaci, powinniśmy jak najszybciej się ich pozbyć. Okazuje się, że osoby ze zdjęć mogą mieć długi lub regularnie żerować na innych. Nie powinniśmy więc trzymać ich zdjęć blisko pieniędzy.

Jeśli chcemy być bogaci, powinniśmy wyrzucić z portfela nie tylko zdjęcia, ale również:

stare rachunki,

wyblakłe paragony,

nieważne karty płatnicze,

przeterminowane recepty.

Te przedmioty zajmują miejsce dla pieniędzy, a także hamują przepływ energii oraz bogactwa. Portfel nie powinien być również zniszczony - dzięki temu unikniemy problemów finansowych. Kolor też ma duże znaczenie - odcień czerwonego czy złotego sprawi, że pieniądze same do nas przyjdą.

Afirmacja bogactwa - jak przyciągać pieniądze?

Afirmacja to nic innego niż pozytywna, świadoma myśl, która często jest powtarzana w naszej świadomości. Można tworzyć własne afirmacje, ale również opierać swoje manifestacje na tych przygotowanych przez kogoś innego.

Podczas układania manifestacji należy pamiętać o tym, aby zdania przez nas przygotowywane były twierdzące. Najprostsze to: "jestem bogaty".

Warto też pamiętać o tym, że afirmacje nie są prośbami. Wszechświat musi wiedzieć, co mu komunikujesz. Należy też wierzyć w to, co się mówi.

Pozytywne myśli podczas afirmacji również są wskazane, kiedy manifestujemy, musimy pamiętać o ograniczeniu negatywnych myśli do minimum. Pesymistyczne nastawienie nie przyciągnie bogactwa.