Jasnowidz Jackowski wyjawił, że według niego na świecie rozpocznie się III wojna światowa. Krzysztof w rozmowie z dziennikarzami se.pl wyjawił, że wszystko wskazuje na to, iż konflikt na Bliskim Wschodzie rozleje się na cały świat.

Reklama

"Jeżeli władcy tego świata, którzy decydują o wojnie i pokoju, nie dogadają się, a nic na to nie wskazuje, że chcą się dogadać, to ta wojna na Bliskim Wschodzie rozleje się na cały świat. Coś takiego się stanie, że ona wymknie się spod kontroli. I można mówić wtedy o III wojnie światowej, ponieważ to nie będzie wojna lokalna" - mówiła Jackowski w rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu".

Reklama

Jasnowidz Krzysztof Jackowski nie zostawia wątpliwości

Jackowski mówi wprost, że przeraża go to, co stanie się już niedługo. Warto wspomnieć, że jasnowidz przewidział wojnę w Ukrainie, a także przepowiedział mur na granicy Polski. Teraz obawia się wojny, która ma rozprzestrzenić się na cały świat.

"Wspominałem wcześniej, że na świecie będą dwie wojny: duża i mała. Jedna z nich ma miejsce w Ukrainie. Tą drugą widziałem na Bliskim Wschodzie, a ona już trwa" - mówił Krzysztof w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu".

Reklama

Krzysztof Jackowski zdradził prawdę na temat 2024 roku

Dziennikarze se.pl jakiś czas temu spotkali się z polskim jasnowidzem. Podczas rozmowy zapytali go o to, co sądzi o 2024 roku. Krzysztof wyjawił, że ten rok nie będzie należał do najlepszych. Według niego nadchodzące miesiące nie będą dobre.

"2024 rok, to bardzo istotna data. To jest data rozpoczęcia czegoś, co my nazwiemy jakimś krótkim etapem na świecie, nie tylko w Polsce. Potrwa to do 2028 roku. Obawiam się, że niestety Polska będzie się borykała z kłopotami, jak wiele innych państw, ponieważ to będzie okres wojen na świecie (...) Obawiam się, że to będzie zły rok" - powiedział Jackowski.