Przesąd wigilijny. Jak przyciągnąć bogactwo?

Wigilia, 24 grudnia, to wyjątkowy dzień w roku, z którym wiąże się wiele wierzeń - tych związanych z Bożym Narodzeniem, lecz nie tylko. Istnieje wiele przesądów wigilijnych, nakazów i zakazów, co można, a czego nie można robić w Wigilię. Większość z nich wywodzi się z dawnych, przedchrześcijańskich wierzeń i tamtejszej symbolik. Oczywiście można je praktykować lub taktować z przymrużeniem oka. Dla tych, którzy wierzą w moc rytuałów, przypominamy przesąd, który mówi o tym, by w Wigilię umyć twarz w wodzie z monetami.

Rytuał mycia twarzy w wodzie z monetami w Wigilię ma przynosić bogactwo i obfitość w nadchodzącym roku. Woda niesie ze sobą symbolikę oczyszczenia ciała i ducha, w tym przypadku z niedostatku i biedy. Monety to oczywiście symbol bogactwa. Zanurzenie twarzy w wodzie z monetami ma nam zapewnić pomyślność finansową przy najmniej na najbliższych dwanaście miesięcy.

Sprawdzi się nie tylko w Wigilię

Mycie twarzy w wodzie z monetami to rytuał, który był stosowany nie tylko w Polsce, lecz również w innych krajach Europy. Podobne zwyczaje można odnaleźć również w Azji, gdzie woda oraz monety niosą ze sobą ważną symbolikę. Rytuał wykonywano nie tylko w Wigilię, lecz również w inne ważne dni roku, np. w Nowy Rok. Symbolizował on zakończenie pewnego etapu, oczyszczenie z tego, co było i otwarcie się na nowe - lepsze, wypełnione dobrobytem i dobrostanem.