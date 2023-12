Przesądy na sylwestra i Nowy Rok oraz ich znaczenie

Jeszcze nasze babcie i prababcie wierzyły, że odpowiednie zachowania w czasie sylwestra i Nowego Roku mogą ochronić przed pechem oraz zapewnić szczęście, zdrowie i bogactwo w nadchodzących 12 miesiącach. Niektóre ich przekonania i wierzenia bywają popularne jeszcze współcześnie, a inne stały się już niemal zapomniane. Przesądy, które traktujemy dzisiaj zazwyczaj z przymrużeniem oka, były dla naszych przodków bardzo ważne. Pozwalały im opanować strach przed tym, co wydawało się niebezpieczne i nieznane. Wierzenia te dotyczyły przede wszystkim najważniejszych sfer życia, czyli zdrowia, miłości i finansów.

Łuska karpia i zgoda z sąsiadami. Przesądy sylwestrowe

Reklama

Przesądy sylwestrowe mówią o tym, że już przed 31 grudnia powinniśmy pozbyć się z domu wszelkich niepotrzebnych i zagracających naszą przestrzeń przedmiotów. W tym czasie warto też uregulować wszystkie swoje długi. Dzięki temu nowy rok upłynąć ma pod znakiem sukcesów finansowych. 31 grudnia lepiej także już nic nikomu nie pożyczać. Warto przed nadejściem nowego roku pogodzić się ze wszystkimi, a zwłaszcza z sąsiadami. Pozwoli to wejść nam w nowy okres bez złej energii. W tym samym celu w sylwestra należy spisać na kartce wszystko, co złego przydarzyło nam się w mijającym roku i wszystko, co nas niepokoi. Następnie kartkę tę trzeba spalić.

Reklama

Reklama

W sylwestra warto też uchylić przynajmniej jedno okno w domu, przez które – według przesądów – dostanie się do niego dobra energia. Z kolei, aby szczęście i miłość nie odleciały od nas, powinniśmy tego dnia unikać jedzenia potraw z drobiu. Dobrze jest zadbać też tego dnia o zapełnienie swojej lodówki, co podobno zagwarantować ma nam dobrobyt w nowym roku.

Sylwestrowe przesądy każą także włożyć do portfela łuskę karpia zjedzonego w Wigilię. Ma to zapewnić pomyślność finansową w nowym roku. Z tego samego powodu w czasie zabawy sylwestrowej dobrze jest mieć w bucie banknot o wysokim nominale. Jeżeli natomiast chcemy w nowym roku spotkać miłość swojego życia, wsypmy do buta kilka ziarenek maku.

Przesądy noworoczne, czyli jak zachowują się bąbelki szampana

Okazuje się, że - zgodnie z przesądami - istotna jest już pierwsza czynność wykonywana po północy w nowym roku. W czasie wznoszenia toastu warto bowiem przyjrzeć się bąbelkom unoszącym się w naszym kieliszku. Jeśli są małe i unoszą się regularnie do góry przed nami spokojny i stabilny rok przeżyty w dobrym zdrowiu. Natomiast w przypadku, kiedy bąbelki w naszym kieliszku są duże i poruszają się nieregularnie, czekają nas duże zmiany.

Okazuje się, że warto również zapamiętywać sny z pierwszych 12 dni nowego roku. Mają podobno przepowiadać nam to, co czeka nas w kolejnych 12 miesiącach.

W Nowy Rok - chociaż może okazać się to trudne - nie można jednak długo spać po sylwestrowej zabawie. Ma to zapewnić nam dużo energii w najbliższym czasie. Zgodnie z przesądami warto jednak wówczas odpoczywać. Nie powinno się wynosić śmieci i sprzątać, aby nie wymieść z domu szczęścia. Według kolejnego wierzenia musimy nawet powstrzymać się od prania białych rzeczy. Nie powinno robić się go już od Bożego Narodzenia aż do święta Trzech Króli. W tym czasie na ziemie mają rzekomo przybywać duchy, które mogą zaplątać się w wiszące pranie, a wówczas z pewnością zechcą się zemścić.

Pierwszy gość i pierwszy dzień w nowym roku

Kolejne wierzenie związane z 1 stycznia jest podobne do tego, które dotyczy Wigilii. Mówi ono o tym, że jaki pierwszy dzień nowego roku takie będą wszystkie jego dni. Zgodnie z tym – 1 stycznia należy robić wszystko tak, jakbyśmy chcieli, aby odbywało się przez kolejne miesiące. Z pewnością nie zaszkodzi też zachować dobry humor.

Przesądy noworoczne mówią o tym, aby tego dnia spożyć śniadanie na okrągłych talerzach, które przez swój kształt symbolizują powtarzający się cykl życia. Zgodnie z tym wierzeniem zamyka się to, co stare i dzięki temu można zacząć wszystko od początku z czystym kontem. Z jedzeniem 1 stycznia wiąże się jeszcze jedno wierzenie mówiące o tym, aby zjeść wówczas danie z kapustą. Taka potrawa ma zapewnić nam szczęście.

Bardzo ważny jest również pierwszy gość, który odwiedzi dom 1 stycznia. Najlepiej, jeśli będzie to mężczyzna - szczególnie blondyn, ponieważ zwiastuje to szczęście w kolejnym roku. Unikać należy wizyty kobiety - zwłaszcza tej o blond włosach, która przynieść może pecha. Podobno im jest ładniejsza, tym więcej nieszczęść czeka nas w nowym roku.

Zgodnie z przesądem panny i kawalerowie powinni w Nowy Rok uważnie słuchać – imię, które usłyszą wówczas jako pierwsze, będzie podobno imieniem ich przyszłego małżonka. Natomiast jeśli chcą zapewnić sobie powodzenie w miłości, powinni tego dnia założyć nową bieliznę, najlepiej czerwoną.