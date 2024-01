Większość z nas słyszała o przesądach związanych z piątkiem trzynastego, przechodzeniem pod drabiną czy ze stłuczonym lustrem. Nawet jeżeli odnosimy się do nich dosyć sceptycznie i tak czasami nawet nieświadomie zwracamy na nie uwagę. Warto wiedzieć, że istnieją także przesądy związane z samochodami.

Prawo jazdy, kolor auta i cyfra w numerze rejestracyjnym

Pierwszy z przesądów motoryzacyjnych, o którym warto wspomnieć, dotyczy młodych kierowców i rozpoczęcia przez nich swojej przygody za kierownicą. W momencie odebrania pierwszego prawa jazdy powinni je przydepnąć. Czynność ta zapewnić ma bezpieczną i bezwypadkową jazdę autem.

Przesądy związane są nie tylko z dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem, ale również z numerem rejestracyjnym. Ten podobno lepiej żeby nie zawierał cyfry zero, która przynosić ma w tym miejscu pecha. Bardziej przesądni i zapobiegliwi kierowcy, którzy jednak mają ją w swojej rejestracji, domalowują wewnątrz niej maleńką kropkę. Jej zadaniem jest zapełnienie pustej przestrzeni, a tym samym odczarowanie negatywnego wpływu zera na auto i jego właściciela.

Okazuje się, że pecha może przynieść nam też kolor samochodu, którym jeździmy. Jeśli nie chcemy kusić losu, nie kupujmy samochodu w kolorze zielonym, uznawanym za pechowy. W rzeczywistości przesąd ten wywodzi się prawdopodobnie z dawnych sposobów lakierowania aut. Kiedyś aby uzyskać zieloną barwę, mieszano miedź z arszenikiem, który – jak wiadomo – jest trujący.

Przesądy związane z samochodami: Podróże

Do przesądów związanych z samochodami zaliczyć można spotkanie na swojej drodze czarnego kota. Jeśli zwierzak przebiegnie nam drogę – co bardziej zapobiegliwi kierowcy radzą szukać objazdu. Kontynuowanie w tej sytuacji podróży bez zmiany trasy może przynieść nam pecha.

Inny przesąd dotyczący podróży autem związany jest ze ślubem. Para młoda w drodze na uroczystość jak ognia powinna wystrzegać się zatrzymywania, które ma podobno wróżyć szybkie pojawienie się w ich związku nudy, obojętności i stagnacji. Nie powinna także zawracać, ponieważ może to oznaczać niebezpieczne zwroty akcji w czasie wspólnego życia.

Przesądy związane z samochodami i ich wnętrzem

Kolejny przesąd dotyczy bałaganu panującego w kabinie auta, który podobno sprzyja gromadzeniu się negatywnej energii w naszym życiu i wkradaniu się do niego chaosu. Ponadto puste opakowania po jedzeniu i butelki po napojach mogą sprawić, że dotkną nas problemy finansowe, w wyniku których stracimy sporo pieniędzy. Tak jak bowiem opakowania te są puste, tak puste mogą stać się nasze portfele.

Aby zapewnić sobie szczęście na przyszłość, warto wrzucić pod samochodowy dywanik kilka drobnych monet. Mają one też pomóc w czasie późniejszej sprzedaży auta. Sprzedając je należy – jeśli wierzyć przesądom – zachować sobie jakąś jego drobną część. Oczywiście nie może być to część niezbędna do jego dalszego, prawidłowego funkcjonowania.