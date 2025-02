Jak przyciągnąć bogactwo? Rytuał naszych babć

Chcąc zarobić pieniądze i zdobyć bogactwo nie należy zdawać się wyłącznie na los. Jednak można go wspomóc, sięgając po dawne rytuały, które przyciągają pieniądze do naszego życia. Niektórzy noszą w portfelu przez cały rok łuski z karpia wigilijnego, inni - znaleziony lub otrzymany w prezencie grosik, a jeszcze inni - czterolistną koniczynkę. Istnieje jednak mniej znany przesąd, który stosowały nasze babcie.

Dawniej wierzono, że należy włożyć do portfela listek laurowy, by przyciągnąć bogactwo. Już w starożytności wierzono, że ta roślina ma szczególną moc. Wykorzystywano ją m.in. do przygotowywania wieńców dla zwycięzców i przywódców. Do dnia dzisiejszego zachowało się przekonanie, że liście laurowe to symbol chwały, dobrobytu i sukcesu. Dawniej wierzono, że ich palenie ma mieć działanie oczyszczające ze złej energii i przyciągnąć tę dobrą.

Włóż liść laurowy do portfela. Przyciągniesz bogactwo

Do dziś wierzy się, że liście laurowe przyciągają szczęście, a odganiają złą energię. Dawny przesąd mówi o tym, by włożyć do portfela listek laurowy, co ma zapewnić nam pomyślność finansową. Rytuał polega na tym, by wybrać ładny, nieuszkodzony listek laurowy, pomyśleć życzenie podwyżki, zmiany pracy lub innego rodzaju poprawy sytuacji finansowej, a następnie umieścić go w bezpiecznej kieszonce portfela. Należy nosić go w portfelu przez cały czas. Ma to być gwarancją przyciągnięcia do życia bogactwa i odgonienia biedy.