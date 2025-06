Noc Kupały (zwane też Sobótką lub Nocą Świętojańską) to ludowe święto związane z przesileniem letnim i początkiem astronomicznego lata. Dawniej obchodzona była w wigilię narodzin św. Jana Chrzciciela, co zbiegło się z najdłuższym dniem roku. W kulturze ludowej symbolizowała powrót życia na Ziemię, urodzaj i płodność. Wierzono, że „w trakcie Nocy Kupały do gospodarstw powracał dobrobyt, płodność i urodzaj”. Tradycyjnie był to czas obrzędów ognia i wody, a uczestnicy święta wykonywali rytualne czynności, jak np. zbieranie ziół i kwiatów, plecenie wianków, kąpiele czy puszczanie wianków na rzekach. Obrzędy te miały zapewnić zdrowie, ochronę przed złem oraz powiększenie płodności zarówno ziemi, jak i ludzi.

Starosłowiańskie obrzędy

Tradycyjne obchody Nocy Kupały koncentrowały się wokół ognisk, wody i magii miłosnych wróżb. Po zmierzchu – gdy gasły wszystkie domowe ogniska – młodzież maszerowała na okoliczne wzgórze lub polanę, aby wzniecić wielkie wspólne ognisko (tzw. kupalnockę). Pod rozpalonym płomieniem bawiono się do rana: tańczono wkoło, śpiewano pieśni i przeskakiwano przez ogień, co miało oczyszczać i chronić przed chorobami oraz złymi mocami. Wierzono także, że do ognia wrzuca się magiczne zioła (np. bylicę), których dym ma siłę odganiania czarownic i diabłów. Obrzędowi skoków przez ogień towarzyszyło prastare przesądowe znaczenie – splątane bylicą dłonie pary przechodzącej przez płomienie symbolizowały zawarcie związku małżeńskiego, a nawet uznawano je za swoisty rytuał ślubny.

W centrum Nocy Kupały płonęło wielkie ognisko – symbol oczyszczenia i siły słońca. Tańce wokół ognia i rytualne skoki przez płomienie miały zapewnić szczęście i ochronę przed złem. Roztaczano nad uczestnikami moc wszystkich czterech żywiołów: ognia dla zdrowia i płodności, wody dla uzdrowienia, ziemi dla urodzaju i powietrza (rosy) dla miłości. Pary przeskakiwały przez ognisko, a jeśli w ich dłoniach rozwiązał się wianek z bylicy, uważano to za zły znak na przyszłość.

Ciekawostka:Według badań historycznych ostatnia tradycyjna, pogańska Noc Kupały odbyła się na Opolszczyźnie w 1937 roku. Świętowanie tego dnia zanikło w wyniku chrystianizacji, lecz w ostatnich dekadach widoczny jest ponowny wzrost zainteresowania dawną tradycją.

Wianki, wróżby i magiczny kwiat paproci

Jednym z najbardziej znanych zwyczajów związanych z Nocą Kupały było plecenie wianków z ziół, traw i polnych kwiatów oraz puszczanie ich na wodzie. Dziewczęta kąpały się w rzece lub jeziorze, czesząc włosy i splecione warkocze, a potem tworzyły barwne wianki, często zapalając w nich małe świeczki. Tak przygotowane wianki wypuszczały na nurcie rzeki, co było wróżbą miłosną. Panienka, której wianek został wyłowiony przez kawalera, według przesądów miała szybko wyjść za mąż, natomiast wiązek, który płynął bez przeszkód, wróżył opóźnione zamążpójście. Jeżeli zaś wianek zatonął, spłonął lub zaplątał się w roślinność wodną, przepowiadało to niepowodzenia i staropanieństwo.

Świadomy wpływ losu na miłość podkreślały też inne obrzędy: pary przebywały osobno od grupy i wędrowały w poszukiwaniu kwiatu paproci. Ta legenda głosi, że raz w roku – właśnie tej nocy – paproć zakwita magicznym, świetlistym kwiatem, zapewniającemu znalazcy niezwykłą moc. Według podań odkrywca „kwiatu paproci” miał zyskać zdolność bycia niewidzialnym, rozumienia języka zwierząt i władania skarbami ziemi. Chociaż realnego kwiatu nikt nigdy nie odnalazł, sama pogłoska pobudzała wyobraźnię zakochanych, dla których noc Kupały była szansą na romantyczne chwile i przepowiednie przyszłej miłości.

Podczas Nocy Kupały młode kobiety pleciły kolorowe wianki z kwiatów i ziół, które puszczały na wodę, odprawiając rytuały miłosne. Wierzono, że wianki symbolizują płodność i szczęście w miłości. Gdy słońce wschodziło, dziewczyny wracały do ognisk – najodważniejsze pary przepasały się bylicą i przeskakiwały razem przez ogień, co stanowiło zapewnienie pomyślnego losu na przyszłość.

Ciekawostka:Według współczesnych rodzimowierców i neopogan Noc Kupały wciąż ma duchowy wymiar. Dla wielu grup słowiańskich rodzimowierczych to ważne święto magicznych obrzędów, odprawiane zgodnie z dawną tradycją.

Symbolika: ogień, woda, płodność i miłość

Obrzędy kupalne zawierały bogatą symbolikę natury, żywiołów i cyklu życia. Centralną rolę odgrywały ogień i woda – dwa przeciwstawne żywioły. Ogień miał moc oczyszczania i ochrony – skok przez ognisko symbolizował zrzucenie grzechów i chorób, a także dawał nadzieję na płodność i pomyślność. Wrzucanie do ognia ziół (zwłaszcza bylicy) służyło odstraszaniu złych duchów i czarownic. Z kolei woda z kolei oczyszczała i leczyła – kąpiele nocą (lub kąpiel w wodzie święconej) miały przynosić zdrowie, urodę i długie życie, a tężenie rosy nad ranem – zapewniać młodość oraz pomyślność w miłości.

Noc Kupały była przede wszystkim świętem miłości i płodności. Dziewczęta śpiewały pieśni miłosne i tańczyły w białych, obwiązanych bylicą sukniach wokół ogniska, w nadziei na spotkanie swojej drugiej połówki. Para, która wspólnie przeskoczyła przez ogień, wierzyła, że zapewni sobie wspólne szczęście i potomstwo. Ogólna aura magiczna tego święta sprawiała, że (jak pisze Onet) „Noc Kupały miała związek z powrotem życia na Ziemię” – uznawano ją za czas odradzania się natury i urodzaju.

Pieśni, wróżby i postacie ludowe

Podczas Nocy Kupały śpiewano tradycyjne pieśni ludowe, często o tematyce miłosnej i magicznej. Dla Słowian ten wieczór był jedyną okazją w roku na otwarte zrywanie zapowiedzi miłosnych – młodzież tańczyła trzymając się za ręce, „krążąc wokół ognia, śpiewając swoje pieśni”. Wierzono też w istnienie różnych duchów nocnych – wodnice, topielice i utopce – które tej nocy traciły swoją moc i nie zagrażały kąpiącym się ludziom. W wielu regionach pojawiały się także dawne słowiańskie postacie: wyobrażano sobie duchy łąk i wód, jak utopce czy rusałki, a czasem odwoływano się do mitologii jarych bóstw (choć faktycznym „bogiem Kupały” był tylko literacki wytwór późniejszych kronikarzy.

W obrzędach pojawiały się też elementy świąt sezonowych innych kultur: np. kolekcjonowanie i używanie magicznych roślin było wspólne ze zwyczajem Zielonych Świątek, a obrzędy oczyszczające wodą i ogniem przypominały chrześcijańskie święcenie ziół i wody św. Jana. Słowiańskie pieśni i przesądy związane z Nocą Kupały przetrwały do dziś w formie legend i opowieści.

Podobieństwa w innych kulturach

Midsommar (Szwecja). Zwyczaje Nocy Kupały są bliskie skandynawskim obchodom święta śródlecia, czyli Midsommar. W Szwecji Midsommar obchodzony jest także na przełomie czerwca i z dużą fetą na cześć lata. Również tam plecie się wianki z polnych kwiatów i nosi się je jako ozdoby – wierzono, że „wieniec z kwiatów symbolizował płodność i odrodzenie”. Duże prym wiedzie taniec wokół majowego słupa (tzw. maypole) udekorowanego kwiatami, a głównym punktem wieczoru są ogniska i wspólna zabawa. Obie tradycje – słowiańska i skandynawska – łączą więc motywy kwiatów, ognia, a także wróżenia o przyszłości i zbierania leczniczych ziół.

Święto Beltane (kultura celtycka). W kręgach celtyckich również świętowano początek lata serią ognistych obrzędów Beltane. Beltane było nazywane „powrotem słońca” i odbywało się zwykle 1 maja. Podobnie jak u Słowian, Celtowie rozpalali duże ognie oczyszczające na wzgórzach, a młode pary skakały przez płonące drewno w rytuałach płodności. Beltane łączyło też elementy ofiar z roślin – na cześć życia palono gałązki wierzbowe, a lud znany był z obsypywania się liśćmi i kwiatami. Tradycje Beltane i słowiańskiej Nocy Kupały są więc do siebie podobne: obie celebrują najkrótszą noc roku poprzez rytuały ognia, muzyki, tańca i miłosnych wróżb.

Noc Kupały dziś – renesans tradycji

Współcześnie Noc Kupały zyskuje nową popularność zarówno w formie zabaw plenerowych, jak i rekonstrukcji folklorystycznych. W wielu miastach organizowane są festiwale i wydarzenia plenerowe nawiązujące do słowiańskich zwyczajów. Najbardziej znanym przykładem jest krakowskie „Wianki” nad Wisłą – koncerty, pokazy sztucznych ogni i konkursy na najpiękniejszy wianek przyciągają tysiące uczestników pod Wawelem. Wiele innych miejscowości (Warszawa, Poznań, Wrocław, itd.) urządzają imprezy inspirowane dawnym świętem – pełne muzyki ludowej, wspólnego tańca i puszczania wianków.

Ruchy neopogańskie również odżywiły starosłowiańskie obrzędy. Coraz więcej osób związuje się z rodzimowierstwem słowiańskim – odtwarzając dawną wiarę i obrzędy w duchu ekologii i miłości do natury. Dla rodzimowierców Noc Kupały ma szczególny charakter magiczno-religijny i często jest obchodzona według starych zwyczajów. W mediach rośnie też zainteresowanie słowiańskim folklorem – powstają książki, filmy i seriale o mitologii słowiańskiej, które przyczyniają się do odświeżania wiedzy o dawnej Nocy Kupały.

Ciekawostka:Choć dawniej było to święto pogańskie, w Polsce obserwujemy ostatnio prawdziwy renesans Nocy Kupały. Coraz więcej imprez rekonstrukcyjnych i festiwali przywołuje te tradycje, a społeczność media tworzy o tym filmy i programy. Jak donosi Onet, dzisiejsze obchody mają raczej charakter społeczno-kulturalny niż religijny, ale wspólne spędzanie czasu przy ognisku i wróżby są wciąż chętnie praktykowane.

Co robi się w noc Świętojańską?

W noc Świętojańską, czyli wigilijną noc przed Świętem Jana Chrzciciela, tradycyjnie:

Rozpala się ogniska – symbolem oczyszczenia i ochrony przed złymi mocami. Ludzie zbierają się wokół nich, tańczą, śpiewają i przeskakują przez płomienie, by zapewnić sobie zdrowie i pomyślność. Puszcza się wianki na wodzie – dziewczęta plecione z kwiatów i ziół, zapalone świeczki unoszące się na rzece czy stawie to wróżba miłosna: kto wyłowi wianek, temu los sprzyja w miłości. Kąpiele i zbiór ziół – kąpiel w porannej rosie lub wodzie rzeki uznawana jest za zabieg oczyszczający i odmładzający; zbierane zioła (bylica, dziurawiec, dziurawiec) mają w noc przesilenia najsilniejsze właściwości lecznicze. Poszukiwanie kwiatu paproci – legenda głosi, że tylko tej nocy paproć zakwita magicznym kwiatem, dającym umiejętność odkrywania tajemnic świata; zabawa ta to przede wszystkim romantyczna i przygodowa część obchodów. Rytuały domowe – wiesza się wianki nad drzwiami, by chroniły domostwo, szczepi się rośliny na polach, a gospodarze święcą wodę i zioła, by zapewnić urodzaj i ochronę przed chorobami.

Znaczenie w magii

W tradycji magicznej Noc Kupały uchodzi za moment, gdy zasłona między światem materialnym i duchowym staje się wyjątkowo cienka. Wierzono, że każda czynność podejmowana tej nocy – zwłaszcza wokół ognia i wody – nabiera mocy rytualnej, dlatego:

Wzmacnianie rytuałów miłosnych Magiczne wróżby z wiankami i kwiatami mają tu swoją moc: splądrowanie niewidocznej energii miłości, gdy wianek unosi się na wodzie, ułatwia przyciągnięcie upragnionego partnera. Czar miłosny z wykorzystaniem ziół zbieranych o północy (bylica, dziurawiec) uznaje się za silniejszy niż w inne dni.

Magiczne wróżby z wiankami i kwiatami mają tu swoją moc: splądrowanie niewidocznej energii miłości, gdy wianek unosi się na wodzie, ułatwia przyciągnięcie upragnionego partnera. Czar miłosny z wykorzystaniem ziół zbieranych o północy (bylica, dziurawiec) uznaje się za silniejszy niż w inne dni. Oczyszczenie i ochrona Skoki przez ogień oraz palenie bylicy i innych ziół w kupalnych ogniskach to rytuały służące usuwaniu negatywnych wpływów. Według magów ludowych dym i płomienie tworzą barierę chroniącą domostwo przed złymi duchami i klątwami.

Skoki przez ogień oraz palenie bylicy i innych ziół w kupalnych ogniskach to rytuały służące usuwaniu negatywnych wpływów. Według magów ludowych dym i płomienie tworzą barierę chroniącą domostwo przed złymi duchami i klątwami. Pozyskiwanie mocy naturalnych żywiołów Woda z rosy zbierana o świcie (tzw. „woda kupalna”) wykorzystywana jest do sporządzania eliksirów młodości oraz do błogosławienia pól i ogrodów. Z kolei ogniste popioły z płonących ziół stosuje się w rytuałach przyciągających pomyślność i bogactwo.

Woda z rosy zbierana o świcie (tzw. „woda kupalna”) wykorzystywana jest do sporządzania eliksirów młodości oraz do błogosławienia pól i ogrodów. Z kolei ogniste popioły z płonących ziół stosuje się w rytuałach przyciągających pomyślność i bogactwo. Kontakt z duchami i istotami przyrody Magowie słowiańscy wierzyli, że w tej jednej nocy roku można nawiązać kontakt z rusałkami, wodnikami czy leśnymi duchami, prosząc je o wsparcie w leczeniu lub o wiedzę tajemną. Ofiarowując im zioła i śpiewając pieśni przy ognisku, starano się zyskać ich przychylność.

Magowie słowiańscy wierzyli, że w tej jednej nocy roku można nawiązać kontakt z rusałkami, wodnikami czy leśnymi duchami, prosząc je o wsparcie w leczeniu lub o wiedzę tajemną. Ofiarowując im zioła i śpiewając pieśni przy ognisku, starano się zyskać ich przychylność. Poszukiwanie kwiatu paproci jako rytuał inicjacyjny Legenda o kwiecie paproci symbolizuje zdobycie wiedzy i mocy ukrytej – w magicznej perspektywie „znalezienie” kwiatu (lub jego symboliczny odpowiednik) bywa postrzegane jako przejście do wyższego stopnia wtajemniczenia w sztuce czarów.

Dziś w kręgach praktyków magii słowiańskiej Noc Kupały to czas intensywnych ceremonii: od kąpieli w ziołowych miksturach, przez palenie intencyjne, aż po wspólne kręgi taneczne przy ognisku. Wykorzystują oni starosłowiańskie pieśni, kadzidła z bylicy i ezoteryczne medytacje, by wzmocnić swoje intencje zgodnie z żywiołami natury.

FAQ

1. Kiedy obchodzimy Noc Kupały?

Noc Kupały przypada w wigilię św. Jana Chrzciciela – z 23 na 24 czerwca, czyli w czasie letniego przesilenia, kiedy dzień jest najdłuższy, a noc najkrótsza.

2. Skąd wzięła się nazwa „Sobótka” lub „Kupalnocka”?

„Sobótka” pochodzi od słowa „sobota” (dzień święty), a „Kupalnocka” – od mitycznej postaci Kupały, symbolizującej ogień, miłość i płodność w późniejszych kronikach.

3. Czy wianek puszczany na wodzie zawsze musi być z żywych kwiatów?

Tradycyjnie wianki pleciono z żywych ziół i kwiatów, ale współcześnie często wykorzystuje się także sztuczne, by zachować trwałość i estetykę, zwłaszcza na dużych festiwalach.

4. Jakie zioła warto zbierać tej nocy?

Najczęściej wybierane są bylica, dziurawiec, krwawnik i przytulia – zbierane o północy uznawane są za najskuteczniejsze w leczeniu i ochronie domostwa.

5. Czy Noc Kupały ma formę religijną?

Dawniej była świętem pogańskim poświęconym sile natury i cyklom życiowym. Współcześnie bywa celebrowana zarówno w formie folklorystycznej (festyny, rekonstrukcje), jak i w ruchach neopogańskich jako część praktyk duchowych.

Źródła

Niniejszy artykuł opiera się na analizie materiałów źródłowych dotyczących Nocy Kupały i analogicznych świąt letniego przesilenia. Wymienione obrzędy i wierzenia zilustrowano cytatami z literatury folklorystycznej i opracowań naukowych. Aby zapewnić wiarygodność, przytoczono fragmenty przekazów historycznych i etnograficznych, a także współczesnych publikacji popularyzujących tradycję.