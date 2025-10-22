Portfel to dla wielu osób bardzo ważny przedmiot. Nie tylko ze względu na wygląd, czy zawartość, ale również pod kątem magii. Istnieje cała lista przedmiotów, które warto w nim nosić, by przyciągnąć bogactwo i przepędzić finansowego pecha.

To przyciąga pieniądze. Warto włożyć do portfela

Tym najbardziej znanym jest łuska karpia, który serwowany jest w Wigilię. Bywa, że na szczęście nosimy w portfelu grosik podarowany nam przez tego, kto wręczył nam portfel w prezencie. Od wieków znana jest również moc roślin i ziół.

Reklama

One także mogą przynosić szczęście w finansach i przyciągać pieniądze. Niektóre z nich wystarczy postawić na parapecie w kuchni. Takim ziołem, które przyciąga pieniądze jest chociażby bazylia.

Ten kwiat przyciąga pieniądze. Włóż suche płatki do portfela

Podobne magiczne działanie ma także jeden bardzo popularny kwiat a właściwie jego płatki. Wystarczy zasuszyć je i włożyć do portfela. Ta piękna i popularna roślina rośnie w wielu ogrodach a wiosną i latem chętnie zdobimy nią mieszkania wkładając do wazonów.

O jaki kwiat chodzi? Okazuje się, że tym, który przyciąga pieniądze i bogactwo jest piwonia. To kwiat nazywany królewskim. Wiele osób wierzy, że włożone do portfela suszone płatki, sprawi, że na brak finansów nie będą narzekać.

Warto również zwrócić uwagę na kolor płatków piwonii. Co symbolizują?

czerwone - symbol nowej miłości i namiętności

różowe - zrozumienie między partnerami

biały - wyraz czułości.

Reklama

Piwonia to również, o czym wspomniane zostało wcześniej, symbol bogactwa i powodzenia finansowego.

To również przyciąga pieniądze. Co jeszcze warto mieć w portfelu?

Poza piwonią i łuską karpia najczęściej wkładanymi do portfela przedmiotami, które mogą przynieść szczęście i przyciągnąć bogactwo są również m.in. czterolistna koniczynka, a także liść laurowy, bazylia lub orzech włoski. Poza wspomnianym grosikiem do portfela warto włożyć także banknot z numerem seryjnym zawierającym cyfrę 8 lub po prostu monety o łącznej wartości 8 zł. Jak mówią przesądy portfel nigdy nie powinien być pusty.