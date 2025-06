Portfel to nieodzowny element naszych torebek czy plecaków. To w nim nosimy pieniądze oraz karty płatnicze. Według wierzeń bardzo ważne jest nie tylko to, co nosimy w nim na szczęście, ale również jego kolor. Okazuje się, że szczególnie jedna jego barwa może przyciągać pecha i finansowe niepowodzenie.