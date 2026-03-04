Przepowiednie jasnowidzów i wieszczów wciąż ciekawią. Zwłaszcza te, które dotyczą III wojny światowej w ostatnim burzliwym pod kątem konfliktów zbrojnych czasie, wzbudzają wiele emocji.

Wizje Rybaka Antona. Co miał przepowiedzieć?

Jednym z mniej znanych mistyków, który miał wizje dotyczące dalekiej przyszłości, był Anton Johansson. Nazywano go również Rybakiem Antonem, bo był ubogim rybakiem z Norwegii. Miał przepowiedzieć m.in. zatonięcie Titanica, trzęsienie ziemi w San Francisco w 1906 r. oraz wybuch I wojny światowej.

Przepowiednia Rybaka Antona. Co się stanie w 2027 roku?

Jak wynika ze spisanych przez niego widzeń wynika, że 14 listopada 1907 roku miał tę dotyczącą 2027 roku. Wynikało z niej, że III wojna światowa wybuchnie właśnie wtedy. Zapowiadał, że będzie miała miejsce na "koniec lipca lub początek sierpnia".

Rybak Anton wieszczył, że "zginie 25 proc. stanu liczebnego ludzkości". Jak pisał winne temu będą Chiny oraz Rosja. "Ta ostatnia zaatakuje kraje skandynawskie, a Chiny wykorzystają zamęt w Europie, by wbić sztylet rosyjskiemu sąsiadowi i położyć łapę na jego surowcach" - pisał.

Wizja Rybaka Antona. Rosja będzie walczyć razem z Ameryką?

Rybak Anton twierdził, że USA będzie brała udział w tej wojnie, ale biernie. Według jego wizji ten kraj stanie po stronie Rosji. "Widzę straszną wojnę daleko na wschodzie. Żółte twarze starają się dotrzeć przez Alaskę do Kanady i Stanów Zjednoczonych" - brzmi jego przepowiednia, której treść można znaleźć w książce Stephena Lassare'a "Odkryte sekrety przyszłości".

"Atak zostanie odparty za pomocą broni rakietowej. Będzie to okres, kiedy Związek Radziecki będzie walczył razem z Amerykanami ramię przy ramieniu. Widzę także, że przedtem wybuchnie jakaś straszna rewolucja" - wieszczył Rybak Anton.

Warto pamiętać, że wiele przepowiedni zarówno mniej, jak też bardziej znanych proroków, jasnowidzów, czy wieszczów w wielu przypadkach się nie sprawdzają. Warto, więc podchodzić do nich z dużym dystansem.