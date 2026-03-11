Niezwykłe zaćmienie Słońca. Sześć minut ciemności. Kiedy dokładnie?

2 sierpnia 2027 roku to rzadka okazja do obserwacji fenomenu, który nie powtórzy się w podobnej skali przez kolejne dekady, co czyni ten termin idealnym punktem w kalendarzu dla miłośników podróży i obserwacji nieba.

Gdzie będzie widoczne zaćmienie Słońca i jaki będzie jego przebieg?

Największa intensywność zaćmienia wystąpi w Egipcie, gdzie zjawisko osiągnie swoje maksymalne natężenie. Choć pas całkowitego zaćmienia obejmie konkretne regiony, spektakl ten będzie dostępny dla obserwatorów także w innych częściach globu. W Europie na najlepsze warunki do podziwiania pełnego zaćmienia mogą liczyć osoby przebywające w południowej Hiszpanii, w tym w takich miastach jak Malaga czy Kadyks, oraz w okolicach Gibraltaru.

Obserwacja zaćmienia Słońca z terenu Polski

Mieszkańcy Polski oraz większości krajów europejskich nie będą mieli szansy na obejrzenie pełnego zaćmienia, lecz będą mogli podziwiać jego fazę częściową. Widoczność zjawiska w naszym kraju będzie zróżnicowana w zależności od regionu. Najbardziej satysfakcjonujące warunki zaobserwują mieszkańcy południowej Polski, gdzie tarcza słoneczna może zostać przesłonięta nawet w 40 procentach. W przypadku północnych obszarów kraju zjawisko będzie mniej wyraźne, a stopień zakrycia Słońca szacuje się na przedział od 25 do 30 procent.

Zaćmienie Słońca w 2027 roku - podsumowanie

Zaćmienie Słońca z 2 sierpnia 2027 roku zapowiada się jako jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych XXI wieku, zyskując miano "zaćmienia stulecia". Wszystko dzięki rekordowo długiej fazie całkowitej, która w Egipcie potrwa aż 6 minut i 23 sekundy - tak długiego zakrycia tarczy słonecznej nie doświadczymy ponownie aż do 2132 roku. Pas całkowitości, czyli obszar, gdzie Słońce zniknie całkowicie, przetnie południową Hiszpanię (okolice Gibraltaru i Malagi), a następnie przejdzie przez kraje Afryki Północnej, takie jak Maroko, Algieria, Tunezja, Libia i wspomniany Egipt, kończąc swoją trasę nad Półwyspem Arabskim i Somalią. Dla obserwatorów w Polsce zjawisko to będzie widoczne jako zaćmienie częściowe, podczas którego Księżyc "nadgryzie" od 40 proc. do 50 proc. tarczy Słońca, zależnie od tego, jak daleko na południe kraju się znajdziemy. Ze względu na stabilną pogodę i najwyższe położenie Słońca nad horyzontem, to właśnie Egipt stanie się światowym centrum astroturystyki w tym dniu.