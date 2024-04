W świecie astrologii każdy znak zodiaku ma swoje charakterystyczne cechy, które mogą wpływać na nasze nawyki finansowe. Dla niektórych znaków pieniądze są jedynie narzędziem do osiągania celów, podczas gdy dla innych mogą one stanowić źródło komfortu i bezpieczeństwa. Jednakże istnieją również znaki zodiaku, które mają tendencję do wydawania pieniędzy bez umiaru.