Choć trudno w to uwierzyć, ale warzywa, podobne jak inne przedmioty również mogą być przypisane do poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdź, jakie pasuje do Twojego. Może już je lubisz a może czas się do niego przekonać i stworzyć dietę zgodną z horoskopem.

Baran (21.03–19.04)

Do tego znaku zodiaku przypisany jest pomidor. Mimo, że to owoc, wciąż dla wielu osób jest warzywem. Podobnie, jak pomidora każdy czuje do ciebie sympatię i serdeczność, choć czasem potrafisz być złośliwy.

Byk (20.04–20.05)

Warzywem osób spod tego znaku zodiaku jest sałata. Jesteś osobą delikatną i nie lubisz zbyt wielu obowiązków oraz trudnych do rozwiązania spraw.

Bliźnięta (21.05–20.06)

Tak jak cebula masz warstwy, sprawiasz, że inni przez ciebie płaczą i nie stronisz od bycia wrednym i złośliwym.

Rak (21.06–22.07)

Ogórek czasem ma "wiosenny, zielony garniturek", czasem występuje w wersji małosolnej a czasem mocno ukiszonej. Ty też, jak on, masz wiele twarzy. Nie wszystkie inni lubią i cenią.

Lew (23.07–22.08)

Kabaczek to niekwestionowany lider wśród dyniowatych. Ty masz podobnie. Lubisz rządzić, stawiać na swoim i nie słuchasz dobrych rad, bo masz swoje racje i przekonania.

Panna (23.08–22.09)

Twoje warzywo to marchewka. Zdrowa, dobra, ale lubisz od czasu do czasu ukryć się przed światem. Tak jak kolor tego warzywa kojarzy się z pozytywami, tak i ty też.

Waga (23.09–22.10)

Do osób spod tego znaku zodiaku pasuje burak. Czerwienisz się jak on ze złości, czasem nienawiści. Nie umiesz komuś nie przygadać, ale wzbudzasz też sympatię, bo bywasz słodkim przyjacielem, czy kompanem podróży oraz imprez.

Skorpion (23.10–21.11)

Tu warzywem jest kalafior. Nie lubisz być porównywany, lubisz jasne sytuacje i łatwo się denerwujesz. Kłótnie, czy dyskusje, czy zdrowszy jest kalafior, czy brokuł, nie są dla ciebie.

Strzelec (22.11–21.12)

Mimo, że to znak zdecydowanie zimowy, to warzywem, które do niego pasuje są szparagi. To niekwestionowana gwiazda sezonu wiosennego. Ty także lubisz być w centrum zainteresowania, gwiazdą imprez, czy wodzirejem. Zawsze wszyscy na Ciebie czekają.

Koziorożec (22.12–19.01)

Co powiesz na kalarepę? Jesteś twardy jak ona, ale potrafisz się też fajnie "chrupać", czyli polubić. Bywasz bardzo wiernym i szczerym przyjacielem. Nie brak ci determinacji i upartości.

Wodnik (20.01–18.02)

Rukiew. Mało znane i bardzo tajemnicze warzywo, podobnie jak Ty. Gdy dasz się poznać, otworzy się, nie można o Tobie zapomnieć i nie da się uciąć tej znajomości.

Ryby (19.02–20.03)

"A to feler, westchnął seler" - pisał poeta. Tymczasem Ty, podobnie jak to warzywo, potrafisz pomóc w potrzebie, wyleczyć rany, złagodzić kłótnie i przegnać smutki. Tak, jak to robi seler, w pysznym rosole, który przywodzi na myśl rodzinny dom.