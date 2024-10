Nowy miesiąc, nowe wydarzenia i przepowiednie. Wiedzą o tym dobrze astrolodzy, którzy przygotowali horoskopy na październik 2024. Z ich ustaleń wynika, że szczególnie jeden znak zodiaku będzie miał w tym miesiącu powody do zadowolenia.

Ten znak zodiaku może liczyć na awans lub podwyżkę

W październiku 2024 będziemy mieć do czynienia z nowiem Księżyca i zaćmieniem Słońca w znaku Wagi. Ten astrologiczny proces rozpocznie się już 2 października (środa) i potrwa przez dobrych kilka dni. Kto szczególnie na tym skorzysta?

Z horoskopów na październik 2024 wynika, że znakiem zodiaku, który będzie czerpał z księżycowej energii jest Wodnik. To on powinien spodziewać się awansu lub podwyżki. Jak przepowiadają gwiazdy to, co zadzieje się w tym czasie, pomoże uwierzyć Wodnikom w siebie i swoje możliwości. Szefowie, czy przełożeni docenią wiedzę osób spod tego znaku zodiaku i ich profesjonalizm. W osiągnięciu wymarzonych celów pomoże Wodnikom rodzina.

To będzie czas, w którym otrzymają ogromne wsparcie i docenią ciepło domowego ogniska. To, co pojawi się na ich koncie pomoże zrealizować rodzinne marzenia np. o wyjazdach lub prezentach pod choinkę.