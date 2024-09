Prawie każdy chciałby mieć u boku kochającego partnera. Druga połówka a przede wszystkim udany związek to coś, o czym wielu z nas marzy. Według astrologów jedne znaki zodiaku bez problemu znajdują tę ukochaną osobę, inne mają w tej kwestii pod górkę.

Wskazują trzy znaki zodiaku, które bardzo często nie potrafią znaleźć swojego szczęścia w miłości i stworzyć udany związek. Kto ma pecha w miłości i nie umie zbudować trwałej relacji?

Trzy znaki zodiaku, które mają pecha w miłości

RAK

Można powiedzieć, że to jeden z bardziej pechowych znaków zodiaku w całym horoskopie. W jego życiu nie brakuje trudności a co za tym idzie skomplikowanych i nie do końca dobrych relacji. Mimo, że bardzo chce i stara się stworzyć udany związek, rzadko mu się to udaje. Jego starania często bywają zbyt natrętne, dlatego druga połówka zanim zdąży Raka na dobre poznać, ucieka przed nim. To właśnie sprawia, że Rak czuje się niedoceniony i często bywa smutny.

SKORPION

Astrolodzy uważają, że Skorpiony nie tworzą udanych związków, bo mają trudne charaktery. Bywają zazdrosne i zaborcze. Nie lubią też jasnych, klarownych i w ich mniemaniu nudnych sytuacji. Wolą, gdy się dzieje, gdy muszą zdobywać oraz pokonywać trudności. Skorpiony, zwłaszcza w wydaniu kobiecym, są bardzo konkretne i świadome tego, czego chcą. Irytuje je, gdy ktoś za długo się nad czymś zastanawia albo nie spełnia ich oczekiwań.

PANNA

Osoby spod tego znaku zodiaku są często w centrum zainteresowania. Ich urokowi ulega wielu potencjalnych kandydatów na partnerów, czy partnerki. To jednak nie do końca podoba się Pannie. Ma wysokie wymagania i lubi konkrety oraz perfekcjonizm. Jeśli widzi, że komuś brak tych cech, ulatnia się i woli być singlem, niż dopasowywać się do czyichś braków i wad. W związku Panna bywa bardzo krytyczna i apodyktyczna.