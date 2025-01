Noworoczne przesądy. Zrób to 1 stycznia, zapewnisz sobie bogactwo

Przełom roku to nie tylko czas hucznych zabaw, ale także czas przesądów i rytuałów, które w nowym roku mają zapewnić nam szczęście. Wiele osób wierzy, że pierwszy dzień nowego roku to magiczna data przejścia ze starego w nowe. Dlatego w Nowy Rok warto mieć się na baczności, a przede wszystkim wykonać kilka prostych czynności, które - według wierzeń - mają przynieść pomyślność i obfitość w nadchodzących 12 miesiącach.

W Nowy Rok włóż do kieszeni monety, tak aby było słychać, że dźwięczą przy każdym kroku. To stary rytuał, który ma przyciągnąć bogactwo. Możesz również wyjąć banknoty z portfela i szeleścić nimi kilka razy w ciągu dnia. Pamiętaj również, by 1 stycznia nie pożyczać ani nie dawać nikomu pieniędzy. Takim zachowaniem możesz sprawić, że pieniądze nie będą się ciebie trzymać.

Rytuał na Nowy Rok. Przyciąga szczęście i dostatek

Wierzy się, że w Nowy Rok należy otworzyć okno, by wpuścić do domu to, co nowe, a pozbyć się tego, co stare. Ale uwaga, okno powinien otworzyć najstarszy domownik, tylko wówczas rytuał zadziała poprawnie. To symbolicznie wpuszczenia do życia szczęścia i pomyślności, a pozbycie się dawnych zmartwień i smutków.

Istnieje też inny zwyczaj, który polega na zapisaniu na kartce tego, z czym chcemy się pożegnać w nowym roku, a następnie spalenie karteczki. Na drugiej kartce zapisz swoje marzenia i plany na kolejne 12 miesięcy, a następnie ukryj ją w sobie tylko znanym miejscu. Wyjmij ją dokładnie za rok, by sprawdzić, czy się udało.