Przesądy na Nowy Rok. Tego lepiej nie rób

Dawniej mówiono: „Nowy Rok jaki, cało rok taki”, wierząc, że przełom grudnia i stycznia to magiczna data. Z Sylwestrem i Nowym Rokiem wiąże się wiele dawnych przesądów ludowych. Nasi przodkowie wierzyli, że koniec starego i początek nowego roku to wyjątkowy dzień, kiedy można przyciągnąć szczęście lub przeciwnie - ściągnąć na siebie pecha. W tym czasie unikano pewnych czynności, by mieć pewność, że negatywna energia nie pojawi się w życiu.

Wierzy się, że w Nowy Rok należy zapewnić sobie dostani posiłek. Nie warto za długo się wylegiwać po sylwestrowych szaleństwach, lecz trzeba dość wcześnie wstać i zjeść obfite, smaczne śniadanie. Ma nam to zapewnić dostatek w nadchodzącym roku. Dobrze jest zrobić zapasy wcześniej, by w Nowy Rok mieć w domu lodówkę pełną jedzenia.

Zakazane w Nowy Rok. Przyciąga pecha i biedę

Najgorsze, co możesz zrobić w Nowy Rok to pożyczanie lub dawanie pieniędzy. Wynika to z symboliki, którą niosą ze sobą te czynności. Ma to oznaczać, że w nadchodzących miesiącach będzie ci brakować pieniędzy, będą one "wychodzić" z twojego gospodarstwa domowego. Przed rozpoczęciem nowego roku dobrze jest również spłacić wszystkie długi, a także zadbać o portfel pełen gotówki.

Czego jeszcze nie można robić w Nowy Rok? Warto powstrzymać się od sprzątania, a szczególnie zamiatania czy odkurzania. Dawniej wierzono, że zamiatając mieszkanie 1 stycznia, symbolicznie "wymiatamy" z niego szczęście i pomyślność. Podobnie ma się sprawa z praniem czy wyrzucaniem starych rzeczy. Dobry czas, na pozbywanie się tego, co nam już nie służy, to ostatni dzień starego roku. Wówczas możemy wykonać symboliczne pożegnanie, by dobrze rozpocząć nowy etap.