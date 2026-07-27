Dziennik Gazeta Prawana logo

Ten kwiat przyciąga bogactwo. Wystarczy włożyć suche płatki do portfela

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:18
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Many,Fresh,Beautiful,Pastel,Pink,Peony,Flowers,In,Full,Bloom,
Ten kwiat przyciąga bogactwo. Wystarczy włożyć suche płatki do portfela/ShutterStock
Rośliny, kwiaty oraz zioła mają magiczną moc. Wierzy w to wiele osób. Ich zdaniem przynoszą szczęście albo wręcz przeciwnie przyciągają pecha. Wśród roślin, które mogą przyciągnąć szczęście w finansach jest jeden bardzo popularny kwiat. Wystarczy włożyć jego suszone płatki do portfela. W ten prosty sposób według tych, którzy wierzą w magię, pieniądze z niego nie wyparują.

Rośliny a wśród nich szczególnie zioła oraz kwiaty mają przypisywaną szczególną, magiczną moc. Ludzie od wieków wierzą, że jedne przynoszą szczęście w miłości, a inne w finansach.

To najlepszy numer mieszkania. Wybierz go na szczęście i powodzenie
To najlepszy numer mieszkania. Wybierz go na szczęście i powodzenie

Okazuje się, że zioła albo kwiaty wystarczy czasem postawić w odpowiednim miejscu w mieszkaniu albo na balkonie i w ten sposób przyciągnąć szczęście. Takim ziołem, które pomaga w kwestii finansów jest chociażby bazylia.

Ten kwiat przyciąga pieniądze. Włóż do portfela

Nie tylko bazylia przyciąga pieniądze i powoduje, że mamy szczęście w sferze finansów. Jest jeszcze jeden bardzo popularny kwiat, który może nie tyle warto mieć w domu, co jego zasuszone płatki warto włożyć do portfela. Tą rośliną a dokładnie kwiatem, który znaleźć można zwłaszcza latem i wiosną w wielu ogrodach, jest piwonia.

Piwonia to kwiat, który nazywany jest "kwiatem królewskim". Od dawna wierzy się, że przyciąga szczęście, bogactwo oraz pieniądze.

Włóż płatki do portfela. Przyciągniesz pieniądze

To właśnie piwonia przyciągnie szczęście i powodzenie w finansach. Włożone do portfela zasuszone płatki sprawią, że nie będzie nigdy pusty a pieniądze będą do nas płynąć. To prosty rytuał, który sprawi, że naprawdę nie będziemy narzekać na brak finansów.

Kolor płatków piwonii też nie jest bez znaczenia. Jakie jest znaczenie poszczególnych kolorów?

  • Czerwona piwonia symbolizuje miłość i namiętność.
  • Różowa zrozumienie między partnerami
  • Biała to wyraz czułości.

Piwonia to kwiat, który w wielu kulturach symbolizuje bogactwo i powodzenie w finansach. I dlatego jej płatki warto włożyć do portfela, by przyciągnąć pieniądze.

To też przyciąga bogactw. Włóż jedną z tych rzeczy do portfela

Zasuszone płatki piwonii to nie jedyny element wkładany do portfela, by przyniósł szczęście i przyciągał pieniądze oraz bogactwo. Co jeszcze trafia do portfela?

  • łuska karpia, którego zjadamy podczas Wigilii
  • czterolistna koniczynka - rzadziej wybierany symbol szczęścia
  • grosik - ten warto włożyć do portfela, który dajemy w prezencie. On także według wierzeń przyciąga bogactwo i pieniądze
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: szczęściepieniądzefinanseportfel
Powiązane
Numerology,Numbers,On,The,Table,Astrology.,Selective,Focus.,Old.
To najgorszy numer mieszkania. Przyciąga nieszczęścia i niepowodzenia
zioła
To zioło ma magiczną moc. Ustaw je na balkonie a przyciągnie pieniądze
The,Full,Flower,Moon,-,May,,07,,2020.,The,Rising
Pełnia Księżyca w maju 2025. Kiedy wypada i co przyniesie?
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrudny QUIZ z literatury. My podajemy tytuł, ty dopasuj bohaterów. 15/15 tylko dla oczytanych »
Zobacz
|
Rezerwat
Ta piosenka z popularnego serialu to hit czasów PRL. Autor nie wierzył w jej sukces
Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Waldemar Pawlak
Tyle wynoszą emerytury Tuska, Kaczyńskiego i Pawlaka. Wielkie sumy wyszły na jaw
Quiz z geografii. Każdy może trafić 18/30. Lepszy wynik tylko dla orłów
Quiz z geografii. Każdy może trafić 18/30. Lepszy wynik tylko dla orłów
Warsaw,,Poland,-,March,23:,Conference,Participants,During,The,Warsaw
Exodus na polskich uczelniach. Ponad połowa studentów rezygnuje
Kierowca tankujący czerwony samochód na stacji Orlen, pistolet dystrybutora we wlewie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 27 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj