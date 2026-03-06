Kolorportfela jest według magii równie ważny, jak jego zawartość. To przedmiot, który prawie wciąż mamy przy sobie. Jest rzeczą bardzo osobistą oraz symboliczną. Osoby zajmujące się magią wierzą, że przechowujemy w nim nie tylko pieniądze, ale również naszą energię materialną.

Jaki kolor portfela przynosi pecha?

Dlatego właśnie warto zwrócić szczególną uwagę na kolor naszego portfela. To właśnie ten szczegół przyciąga lub wręcz przeciwnie sprawia, że nie mamy szczęścia w finansach. Zwłaszcza na jeden kolor trzeba szczególnie uważać. To właśnie ta barwa portfela przynieść nam może brak pieniędzy i pecha.

Tym kolorem jest niebieski. Mimo, że generalnie symbolizuje spokój i płynność, w finansach jest podobny do wody. Ta jak wiadomo płynie, czasem dosyć rwącym strumieniem i właśnie tak zachowywać się mogą pieniądze w niebieskim portfelu. Mogą z niego szybko wyparować i nie wrócić. Jeśli tak się dzieje, że co chwila pieniądze uciekają z naszego portfela, warto sprawdzić, czy przypadkiem nie jest on w kolorze niebieskim lub jakimś odcieniu tego koloru.

Na ten kolor portfela też trzeba uważać

To jednak nie jedyny kolor, jaki może przynieść nam finansowego pecha. Druga barwą, która nie sprzyja przyciąganiu pieniędzy jest fiolet. To symbol duchowości, rozwoju wewnętrznego i intuicji, ale niekoniecznie dobry kolor dla tych, którzy chcą osiągać zyski i cieszyć się dużą ilością pieniędzy. Mówi się nawet, że fiolet jest dla serca, ale nie dla kieszeni.

Te kolory portfela przyciągają pieniądze

A jakie kolory portfela przyciągają pieniądze i powodzenie w finansach? Okazuje się, że jest ich kilka. Na to, że pieniądze będą nas się trzymać a wypłata szybko się nie wyda, mogą liczyć właściciele portfeli w kolorze: