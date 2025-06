Kolory otaczają nas, działają na nasze zmysły, uspokajają albo wręcz przeciwnie denerwują. Barwy, które lubimy przyciągają do nas pozytywne emocje oraz spokój. W magii każda barwa ma znaczenie i określoną moc.

To kolor dla każdej kobiety. Przyciąga powodzenie zawodowe i w miłości

Eksperci często przekonują, że warto otaczać się konkretnymi barwami, bo to właśnie one przyciągają konkretne, potrzebne nam sprawy i cele. Wśród nich wyróżniają szczególnie jeden, który powinna nosić każda kobieta. To właśnie ta barwa zapewni szczęście oraz powodzenie. Zarówno w sprawach zawodowych, jak i w miłości oraz życiu prywatnym.

Reklama

Czy chodzi o kolor czerwony? Nie. Tą barwą, którą kobiety powinny mieć przy sobie lub nosić ubrania w tym kolorze, to zieleń. Ta barwa kojarzy się ze spokojem, opanowaniem, ale przede wszystkim z naturą. Ten kolor, jak się okazuje, często jest rekomendowany przez okulistów. To właśnie on pozwala oczom odpocząć.

Ten kolor przyciąga szczęście i powodzenie. Jakie dokładnie ma znaczenie?

Kolor zielony ma pewne, konkretne znaczenia. Poza tym, że to barwa wiosny, jest też symbolem dobrobytu, bogactwa a także optymizmy. Ten kolor jak uważają eksperci jest związany z równowagą, spokojem a także sprawami duchowymi. Kolor zielony to również symbol sukcesu i siły. Często kojarzy się z pieniędzmi oraz biznesami. Wiele osób uważa i wierzy w to, że przyciąga bogactwo oraz dobrobyt. I właśnie dlatego polecany jest szczególnie kobietom, które chcą mieć szczęście i powodzenie zarówno zawodowe jak i w życiu prywatnym.