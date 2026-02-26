Objawienia fatimskie. Siostra Łucja była ich świadkiem

Siostra Łucja znana także jako święta Łucja nazywała się tak naprawdę Lúcia de Jesus dos Santos. Ta portugalska zakonnica przyszła na świat w 1907 roku w Aljustrel. Zmarła w 2005 roku w Coimbrze.

Była jedną z trójki dzieci, które brały udział w tzw. objawieniach fatimskich. W październiku 1917 roku jej oraz dwójce innych dzieci - Franciszkowi i Hiacyncie miała ukazać się Matka Boska i przekazać ważne informacje dotyczące świata i tego, co się wydarzy w przyszłości. Kościół katolicki uznał te objawienia za prawdziwe w 1930 roku.

Przepowiednia siostry Łucji. Te miasta w Polsce III wojna światowa "oszczędzi"

Hiacynta i Franciszek zmarli chwilę po objawieniach. Jedynie Łucja dożyła późnej starości. Swoje życie spędziła w zakonie. Częściowo w Zgromadzeniu Sióstr św. Doroty w Vilar, ale w 1948 roku, gdy uzyskała na to zgodę papieża, zmieniła zakon i wstąpiła do zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbrze.

Siostra Łucja i jej przepowiednie. Co zawierały tajemnice fatimskie?

To, czego doświadczyła siostra Łucja wraz z dwójką dzieci i co usłyszała od Matki Boskiej a następnie spisała, określone zostało jako trzy tajemnice fatimskie. Pierwsza i druga z nich zostały ujawnione w 1941 roku przez siostrę Łucję na polecenie biskupa Fatimy. Pierwsza opisywała piekło, druga miała ostrzegać według interpretacji przed wybuchem II wojny światowej.

Przez lata skrywana była z kolei trzecia tajemnica fatimska. Siostra Łucja spisała ją w 1944 roku. Dokument trafił po kilkunastu latach do Watykanu do papieża Jana XXIII, a pod koniec lat 50. XX wieku znalazł się w archiwach watykańskich. Treść trzeciej tajemnicy fatimskiej ujawnił dopiero Jan Paweł II. Jeden z jej fragmentów mówił o kapłanie ginącym od kuli. Od razu skojarzono to z nieudanym zamachem na papieża Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku.

Przepowiednie siostry Łucji. Wizja III wojny światowej

Siostra Łucja poza objawieniami, których doświadczyła w Fatimie, miała także kolejne. Te wizje miały miejsce zarówno przed 1917 rokiem, a także po, a dokładnie w latach: 1921, 1925, 1926, 1929 roku a także gdy przebywała w zakonie w Coimbrze.

Przepowiednie siostry Łucji mówiły o konieczności modlitwy za cały świat. Były też takie, które zwiastowały III wojnę światową. Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone - brzmiały słowa siostry Łucji.

Wizje siostry Łucji. Jaki los czeka Polskę?

Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja­dzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potęż­ne desanty będą lądować w głębi kraju - wynika z przepowiedni siostry Łucji.

Te wydarzenia, w których pośrednio ma uczestniczyć także Ameryka, mają wpłynąć na sytuację w wielu krajach. Według objawień siostry Łucji Polska ma być tym państwem, które w dużej mierze uchroni się przed katastrofą.

Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizo­wać prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedli­wości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie - przekazała siostra Łucja.

Przepowiednia siostry Łucji. Te państwa ucierpią podczas III wojny światowej

Wśród państw, które ucierpią na skutek nie tyle III wojny światowej, ale i kataklizmów, siostra Łucja wymieniała m.in. Niemcy, Anglię oraz Francję a dokładnie Paryż. Jak wieszczyła to miasto "obróci się w ruinę", ale się odbuduje. Siostra Łucja przepowiadała także, w jakim stopniu zniszczone zostaną przez wojnę inne kraje.

Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność - brzmiała treść jej przepowiedni.