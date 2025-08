Krzysztof Jackowski budzi spore kontrowersje. Mimo to wciąż pomaga tym, którzy poszukują zaginionych osób a nawet policji. Jasnowidz z Człuchowa ma także spore grono fanów w sieci. Co jakiś czas Jackowski zamieszcza tam nagrania, w których przewiduje przyszłość Polski oraz świata.

Wizje jasnowidza Jackowskiego. Nawrocki będzie prezydentem na uchodźstwie

Jasnowidz Jackowski przepowiedział, że Rafał Trzaskowski nie wygra wyborów prezydenckich 2025. Postanowił również powiedzieć, jakie są jego wizje dotyczące prezydentury Karola Nawrockiego.

Nawrocki stanie w obliczu dwóch bardzo złych decyzji. Mogą się bardzo szybko zadziać w jego kadencji. Decyzja zapadnie po nagłym wojennym ataku, nie na Polskę. Będzie atak na kraj być może europejski– mówił Jackowski.

W kolejnym ze swoich nagrań wieszczył, że prezydentura Nawrockiego zacznie się w Warszawie, ale zakończy na uchodźstwie. Może dzisiaj nie powinienem tego mówić… 5 lat trwa prezydentura. Ona się niedługo zacznie w Warszawie, a skończy na uchodźstwie. Pierwsza kadencja tak się skończy. W trakcie kadencji zacznie się wojna w Europie i nie tylko w Europie. […] Polska się wyludni, ludzie będą uciekali. Będzie panika i lęk. Prezydent Nawrocki w swojej kadencji będzie musiał ogłosić w Polsce stan wojny. I chyba nie tylko nasz prezydent, ale w innych miejscach Europy też to będzie ogłoszone - przepowiadał kilka miesięcy temu.

Jasnowidz Jackowski o premierze Tusku. "Przejdzie do defensywy"

W rozmowie z "Super Expressem" jasnowidz Jackowski podzielił się także swoją wizją dotyczącą przyszłości Donalda Tuska i jego rządu. Ja mówiłem, że jak prezydentem zostanie silny człowiek, to Donald Tusk przejdzie do defensywy. Karol Nawrocki będzie chciał rządzić dekretami. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. On ma przygotowane te dekrety. To będzie zupełnie inna prezydentura niż Andrzeja Dudy. Te dekrety będą populistyczne ale będą podobać się ludziom - stwierdził jasnowidz z Człuchowa.

Przyszłość Tuska według jasnowidza Jackowskiego. Wieszczy kłopoty

Jackowski dodał, że rząd Tuska "będzie miał kłopoty". Rząd Donalda Tuska teraz przetrwa. Tusk będzie miał kłopoty z dwoma małymi partiami jesieni - brzmi jego wizja. Czy jego wizja się sprawdzi? Czas pokaże... - jak mawia klasyk.