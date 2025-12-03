Objawienia fatimskie. Kim była siostra Łucja?
Siostra Łucja, czyli Lúcia de Jesus dos Santos przyszła na świat w 1907 roku w Aljustrel. Zmarła w 2005 roku w Coimbrze. Gdy była małą dziewczynką wraz z dwójką innych dzieci była świadkiem tzw. objawień fatimskich. Uznawana jest za apostołkę pierwszych sobót oraz Służebnicę Bożą Kościoła katolickiego. Tajemnice fatimskie to jednak nie jedyne, jakich doświadczyła. Wiele z nich miała, gdy była już zakonnicą.
Wizje siostry Łucji. Co mówiła o III wojnie światowej?
W książce Stephena Lassare'a "Odkryte sekrety przyszłości z 1992 roku" znaleźć można treść przepowiedni siostry Łucji dotyczące III wojny światowej. Pojawiają się tam słowa o ataku Chin na Rosję. Z wizji siostry Łucji wynika, że to będą straszliwe okrucieństwa i walki.
Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzucą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się później zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja będzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potężne desanty będą lądować w głębi kraju - wieszczy siostra Łucja.
W swojej przepowiedni zakonnica wspomina, że Amerykanie nie będą ingerować zbytnio w tę wojnę. Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do wojny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycięstwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlantyckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympatia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji- brzmi treść przepowiedni siostry Łucji.
III wojna światowa według siostry Łucji. Które kraje ucierpią?
Siostra Łucja w swojej przepowiedni wymienia konkretne kraje, które ucierpią w tej wojnie. To m.in. Ukraina i Litwa, a w mniejszym stopniu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miłosierdzie Boże, pozostanie Polska - wieszczyła siostra Łucja.
Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność - pisze siostra Łucja.
III wojna światowa a Polska. Tak brzmi przepowiednia siostry Łucji
W przepowiedni siostry Łucji dużo jest o przyszłości Polski i sytuacji naszego kraju w obliczu wojny. Okazuje się, że według jej wizji "Polska zostanie oszczędzona".
W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przybrzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie- przepowiada zakonnica. Atakowane mają być tylko porty, obiekty strategiczne i przemysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści.
Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nienawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował. Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa - wieszczy siostra Łucja. I dodaje, że Polska "będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze".
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję