Objawienia fatimskie. Kim była siostra Łucja?

Siostra Łucja, czyli Lúcia de Jesus dos Santos przyszła na świat w 1907 roku w Aljustrel. Zmarła w 2005 roku w Coimbrze. Gdy była małą dziewczynką wraz z dwójką innych dzieci była świadkiem tzw. objawień fatimskich. Uznawana jest za apostołkę pierwszych sobót oraz Służebnicę Bożą Kościoła katolickiego. Tajemnice fatimskie to jednak nie jedyne, jakich doświadczyła. Wiele z nich miała, gdy była już zakonnicą.

Reklama

Wizje siostry Łucji. Co mówiła o III wojnie światowej?

W książce Stephena Lassare'a "Odkryte sekrety przyszłości z 1992 roku" znaleźć można treść przepowiedni siostry Łucji dotyczące III wojny światowej. Pojawiają się tam słowa o ataku Chin na Rosję. Z wizji siostry Łucji wynika, że to będą straszliwe okrucieństwa i walki.

Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzu­cą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświad­czalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się póź­niej zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja bę­dzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potęż­ne desanty będą lądować w głębi kraju - wieszczy siostra Łucja.

W swojej przepowiedni zakonnica wspomina, że Amerykanie nie będą ingerować zbytnio w tę wojnę. Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do woj­ny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycię­stwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlanty­ckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympa­tia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji- brzmi treść przepowiedni siostry Łucji.

Reklama

III wojna światowa według siostry Łucji. Które kraje ucierpią?

Siostra Łucja w swojej przepowiedni wymienia konkretne kraje, które ucierpią w tej wojnie. To m.in. Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska - wieszczyła siostra Łucja.

Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność - pisze siostra Łucja.

III wojna światowa a Polska. Tak brzmi przepowiednia siostry Łucji

W przepowiedni siostry Łucji dużo jest o przyszłości Polski i sytuacji naszego kraju w obliczu wojny. Okazuje się, że według jej wizji "Polska zostanie oszczędzona".

W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przy­brzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie- przepowiada zakonnica. Atakowane mają być tylko porty, obiekty strategiczne i prze­mysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści.

Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nie­nawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował. Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa - wieszczy siostra Łucja. I dodaje, że Polska "będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze".