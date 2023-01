Chociaż mają swoje cele i marzenia, podchodzą do nich realnie niż marzycielsko. Dla byka w życiu najważniejsze jest mieć solidne podstawy życiowe i porządek. Chaos nie jest ich domeną, rzeczowość i konsekwencja już tak. Byku dowiedz się więcej o sobie i cechach, jakie posiadasz.

Charakterystyka twojego znaku zodiaku dla: Byk

Byk jako znak trygonu ziemi jest realistą. Trudno będzie mu uwierzyć w rzeczy magiczne, iluzoryczne, niepotwierdzone badaniami czy statystykami. Nie jest typem rozmarzonego marzyciela. Stawia wobec siebie konkretne cele, do których dąży w przemyślany i konsekwentny sposób. Byki cenią sobie stabilizację, dlatego od początku swoje życie budują na solidnych fundamentach. Żywioł ziemi sprawia, że rzadko ulegają gwałtownym emocjom.

Byki mocno stawiają w życiu na rzeczy materialne, jednak nie są one skrajnymi materialistami. Chcą jedynie zapewnić sobie podstawy do godnego życia, ponieważ chaos nie jest uczuciem, w którym dobrze się czują. Nie lubią huśtawek emocjonalnych w sobie, ani w otoczeniu. Dlatego, jak tylko zauważą toksyczność w swoim otoczeniu, od razu będą na wszelkie możliwe sposoby starały się uwolnić od osób czy pracy, gdzie czują się źle.

Bezpieczna przystań jest priorytetem w życiu byków, tak samo rodzina. Dlatego będą dążyły do posiadania dobrej pracy i szczęśliwej rodziny. Przeszkodą może być jednak ich nadmierna nieufność, która może je blokować na relacje z innymi ludźmi. Jednak, kiedy już się otworzą, będą chciały pracować nad relacją, aby była silna, zgodna i stabilna.

Mitologiczne pochodzenie zodiakalnego Byka

Byk w mitologii greckiej utożsamiany jest z postacią Afrodyty, czyli bogini miłości i piękna, a także zmysłowości. Według wierzeń narodziła się ona z piany morskiej, która została wytworzona przez odcięte genitalia Urana. Nastąpiło to po tym, jak jego syn Kronos wrzucił je w otchłań morza. Chociaż brzmi to dość przerażająco, postać samej Afrodyty oszałamia wdziękiem do tego stopnia, że oszałamiała ona niejednokrotnie innych bogów.

W mitologii męscy bogowie patrząc na urodę Afrodyty dochodzili nawet do granic obłędu. Dlatego bykowi można przypisywać niezwykły urok, a także bycie wrażliwym na estetykę, piękno, czy sztukę. To znak niezwykle uwrażliwiony też na przyjemności zmysłowe, seksualność i miłość, chociaż bardziej przypisywało by się to znakom trygonu ognia.

Dlatego osoby urodzone w znaku byka uznaje się też za obdarzone dużą atrakcyjnością umysłową i cielesną, a także umiejętnością do lekkiego życia.

Byk – cechy charakteru

Byki cenią sobie spokój, rutynę i tradycję, dlatego ciężko będzie zmienić w nich to podejście i zmusić je do wyjścia poza swoje schematy. Co nie oznacza, że nie będzie im brakowało chwili spontaniczności czy chęci do szaleństwa, szczególnie z odpowiednią osobą. Byki cechują się ogromną pracowitością, jednak nie mają wygórowanych oczekiwań i ambicji, przez co nie dążą po trupach do celu. Unikają też sytuacji konfliktowych czy toksycznych.

Są solidni, dlatego planują każde działanie i nie robią nic pod wpływem silnych emocji. Najważniejsze jest dla nich ugruntowanie, to ich cecha charakterystyczna. Lubią czuć uporządkowanie, jak i w przestrzeni, która ich otacza, jak i wewnątrz siebie, dlatego uziemianie, medytacje czy ćwiczenia wyciszające są dla nich dobrym sposobem, aby zachowac twarz nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Nie dają też się sprowokować innym, dzięki czemu wychodzą z tarczą, a nie na tarczy. Muszą jednak uważać na łakomstwo.

Byki cechują się też dobrym zdrowiem i trudno im złapać jakąś infekcję, jednak mają tendencję do nadmiernego jedzenia, przez co mogą nadwyrężać układ pokarmowy. To znak, który z pewnością może pochwalić się silną psychiką. Dlatego może być przykładem dla innych. Dobrobyt ma dla nich ogromne znaczenie. Przez co będą dbać nie tylko o swoje dobre samopoczucie i stabilność życiową, ale i swoich bliskich, jeśli zdecydują się już założyć rodzinę. Bykom nie da się też odmówić stałości w uczuciach, ale też pragmatyzmu, dlatego ciężko im podążać za zmianami. Wenus jest ich planetą, dlatego mają słabość do dogadzania sobie dobrym jedzeniem czy alkoholem. Kochają też otaczać się przyrodą.

Byk w relacjach z ludźmi

Byki są bardzo uczuciowe, chociaż cechują się przyziemnością w relacjach. Bardzo trudno im zaufać, przez co początkowo mogą wydawać się niedostępne. Jednak, jeśli pokonają strach przed odrzuceniem czy zranieniem, mogą stworzyć stały i zdrowy związek. Ponieważ będą pod każdym względem dążyć do ugruntowania i stabilności z partnerem. Mimo iż wydają się być oschłe, potrzebują one dużo miłości i jest ona dla nich bardzo ważna. Wrodzona nieśmiałość, może nieco blokować je w mówieniu o swoich potrzebach w związku i uczuciach. Jednak odpowiednia osoba może otworzy ich ogromny uczuciowy potencjał.

Byki dążą do założenia rodziny. Wsparcie i poczucie bezpieczeństwa w relacjach jest dla nich również istotne, dlatego będą starały się dbać o dobre kontakty z bliskimi, partnerem i przyjaciółmi. Czasem kosztem swojego dobra, jednak szybko się opamiętają, ponieważ równowaga to ich chleb powszedni w każdej sferze życiowej i zawsze chcą ją zachować.

Byki uwielbiają spędzać czas aktywnie, zarówno samotnie, jak i z bliskimi. Dlatego będą chciały zawsze dobrze spożytkować swój czas na różne aktywności. Z pewnością będą unikały osób, którym nie można zaufać, chcących ich wykorzystać oraz niestałych lub niezorganizowanych. Swoim zorganizowaniem będą chciały przyciągać ludzi podobnych sobie, które mają podobne zainteresowania, pasje, aktywności i cechy charakteru.

Najlepsze zawody dla Byka

Byki są bardzo sumienne i podchodzą poważnie do postawionych im zadań. Dlatego są świetnymi i docenianymi pracownikami, które są chętne na rozwój, ale nie dążą do swoich celów po trupach. Przyjmują porażki i wyciągają z nich lekcje. Osoby spod znaku Byka wykazują się także zdolnościami artystycznymi, dlatego chętnie będą sprawdzać się w różnych kreatywnych zadaniach. Dobre zawody dla tego znaku to:

kosmetyczka,

budownictwo,

finanse i bankowość,

rolnik,

ogrodnik.

W tych zawodach z pewnością byki będą się realizować na wszystkich płaszczyznach.