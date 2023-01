Reklama

Nie brakuje mu energii, dlatego lubi angażować się w różne projekty. W życiu prywatnym, jak i zawodowym ceni sobie zorganizowanie. Wierzy, że właśnie to pomoże mu osiągnąć sukces. Ma rozległe zainteresowania, którym się oddaje.

Charakterystyka twojego znaku zodiaku dla Strzelca

Strzelcowi przyświeca ogień, dlatego jest to znak bardzo energetyczny, lubiący rozrywki i swobodę. Mimo że ma nieco introwertyczną naturę, długo w domu nie usiedzi. Ceni sobie wolność w każdej sferze życia. Ograniczenia będą powodowały u niego niechęć, obniżenie nastroju i chęć wyrwania się. Nie lubi też chaosu, dlatego, zarówno przestrzeń domową, jak i w pracy będzie chciał mieć zawsze uporządkowaną. Jest też bardzo dobrze zorganizowany.

Strzelce są też naturalnie ciekawe świata. Dlatego mają wiele pasji i zainteresowań, które rozwijają. Będą też chciały zarażać tą energią do działania i rozwoju swoje otoczenie. Są bardzo otwarte i towarzyskie, dzięki czemu odnajdą się w różnorodnym środowisku. Mimo że ich temperamentowi przyświeca ogień, mogą być nieco wycofane i nieśmiałe, ale w dobrze poprowadzonej rozmowie, szybko otworzą się na swojego rozmówcę lub grupę.

Strzelce to marzyciele, którym niekiedy trudno jest stąpać twardo po ziemi. Co nie oznacza, że tego nie robią. Lubią stawiać sobie cele, których zaplanują poszczególne kroki do realizacji. Ich naturalna determinacja zawsze doprowadzi je do celu, nawet, jeśli wcześniej napotkają na przeszkody lub porażki. Szybko otrząsnął się i znów wezmą się do działania.

Mitologiczne pochodzenie zodiakalnego Strzelca?

W mitologii zodiakalny strzelec przedstawiany jest jako Zeus, bóg niebios i piorunów. To Król Olimpu i władca innych bóstw. To sprawia, że osoby spod znaku strzelca mają naturalne cechy przywódcze, dlatego są urodzonymi liderami. W negatywie mogą mieć tendencję do kontroli, wyższości i władczości oraz zdobywania szacunku siłą. W pozytywie będą motywować, inspirować, szkolić i przewodzić grupie, dążąc do harmonii we współpracy.

Zeusa przedstawia się, jako władcę, który demaskował kłamców, ponieważ opiekunem przysięgi i prawdomówności. Dlatego strzelec w relacjach będzie brzydził się kłamstwem i szybko zakończy relację, jeśli przyłapie kogoś na kłamstwie, a co gorsze zdradzie.

Strzelcem rządzi planeta Jowisz, będąca największą planetą w Układzie Słonecznym. To planeta odpowiadająca za szczęście, dobrobyt, własną ekspansję i pomyślność. To pozwala strzelcowi zawsze wychodzić zwycięsko z każdej sytuacji i manifestować w swoim życiu to, czego sobie zapragnie. Sprawia też, że strzelec będzie mówił i robił to, co myśli.

Strzelec – cechy charakteru

Osoby, które urodziły spod znaku strzelca charakteryzuje naturalna adaptacja do zmieniającej się sytuacji. Są trochę, jak kameleony, to pozwala im łatwiej zachować równowagę, zarówno umysłową, jak i emocjonalną. Ich ognisty temperament sprawia, że niekiedy same bywają prowodyrami wspomnianych zmian. Rutyna nie na długo zagości w ich codzienności. Szczególnie, że zawsze z zanadrzu mają wiele marzeń i celów.

Planeta, która towarzyszy temu znakowi sprawia, że strzelce to urodzeni szczęściarze. I nawet, jeśli spotyka ich coś złego, zawsze wychodzą z tego obronną ręką. Mają też ogromną moc manifestacji swoich pragnień. Z poniesionych porażek, jeśli takowe się pokażą, strzelec zawsze wyniesie odpowiednią lekcję. Chwilę odczeka, ostudzi swoje emocje i na nowo wróci do działania, szacując, co może zrobić lepiej. Ma w sobie wiele optymizmu i pozytywnego patrzenia na świat i przyszłość. Przez życie kroczy z uśmiechem.

Jak wszystkie znaki trygonu ognia, strzelce mają żywą i wyrazistą osobowość, którą czasem dla własnego bezpieczeństwa skrywają za nutą introwertyzmu. Chociaż to osoby ceniące sobie towarzystwo innych. Ich własna przestrzeń i samotnia jest dla nich bardzo ważna. Dlatego w swoim domu będą starały się stworzyć kącik tylko dla siebie. Lubią się wyróżniać i czasem iść pod prąd. Jednak i w tym, widać pomieszanie trochę szaleństwa z jednoczesnym zorganizowaniem. Strzelce cenią sobie wolność osobistą i będą do niej dążyły za wszelką cenę. Inaczej będą czuły się zamknięte w złotej klatce. W rozmowie będa bezpośrednie, przez co czasem mogą ranić innych. Mają problem z okazywaniem uczuć.

Strzelec w relacjach z ludźmi

Strzelce w relacjach z innymi są dość specyficzne pod kątem okazywania uczuć. Mają problem z ich okazywaniem, przez co wydają się szorstkie, zamknięte w sobie i wycofane. Partner może przez to odnieść wrażenie, że nie interesuje się nim, ani związkiem. Nic bardziej mylnego i nie robią tego celowo. Po prostu tak mają, że nie przywiązują uwagi do romantyczności, wolą za to być bardziej praktyczne. Dlatego skupiają się wokół bardziej przyziemnych rzeczy, jak rozwoju, nauce, pracy, a nawet majsterkowaniu. Bywają za to otwarte i bezpośrednie, co dla partnera strzelca wydaje się być bardzo interesujące.

Strzelce w relacjach nie są zazdrosne, ani zaborcze. Z racji tego, że cenią sobie własną wolność, dają tę przestrzeń również partnerowi. Dlatego nie będą z zegarkiem w ręku czekały, aż wróci on do domu i odpytywały z wałkiem w ręku, gdzie był. Relacje partnerskie budują na wzajemnej szczerości, zrozumieniu i współpracy. To powoduje, że są trwałe.

Spontaniczność i rozrywkowość strzelca sprawia, że ma on zawsze mnóstwo przyjaciół, z którymi może na różne sposoby spędzać ciekawie czas. Jest otwarty na propozycje ze strony innych, ale i też sam wykazuje się ogromną organizacją i fantazją szykując rozrywki dla najbliższych. Ich błyskotliwość i elokwencja pozwalają im brylować w towarzystwie, jednak muszą je dobrze znać. Na początku wśród osób, które słabo znają lub na oficjalnych spotkaniach, swoją energię mogą nieco trzymać na wodzy. Jako przyjaciele, strzelce są bardzo wierne. Ceniąc szczerość i zaufanie, będą wymagały tego też od drugiej strony. W chwili kryzysu zawsze wysłuchają i doradzą rozwiązanie. Czasem mają, jednak tendencję do dawania z siebie za dużo, przez co potem czują się wyczerpani. Równowaga jest tu ważna.

Najlepsze zawody dla Strzelca

Strzelce, dzięki doskonałej organizacji pracy, rozległym zainteresowaniom i swojej błyskotliwości, mają szansę osiągnąć sukces w wielu dziedzinach. Odnajdą się w pracy pełnej wyzwań, gdzie nie będą musiały narzekać na rutynę. Jest dobrym materiałem na lidera, ponieważ potrafi motywować innych i wdrażać w życie śmiałe idee. Sprawdzi się jako:

manager,

trener personalny,

mentor,

biznesman,

szef,

finansista,

informatyk

Jego sympatyczne i pozytywne usposobienie sprawi, że zjedna sobie, zarówno współpracowników, jak i klientów. Z pewnością przydadzą się tu jego zdolności interpersonalne i chłodna kalkulacja bez podnoszenia emocji. Jego słabością może być niecierpliwość i niekonsekwencja, wynikająca z szybkiego nudzenia się i rutynowości.