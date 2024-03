W niektórych miejsca mogą pojawić się duchy czy demony. Często zdarza się, że zadomawiają się w zwykłych domach oraz mieszkaniach. Niestety mogą być bardzo uciążliwe i trudne do przegonienia. Istnieje jednak jeden sposób na to, by się ich szybko pozbyć.

Rytuał na wygonienie ducha z domu - sprawdź, jak wykonać pudżę

Rytuał sprawi, że niespodziewane awarie, znikające sprzęty czy dziwne odgłosy przestaną denerwować domowników.

Najpierw przygotuj symboliczny ołtarz, na którym postawisz posiłek, który odgoni ducha - mogą to być słodycze, orzechy, suszone owoce lub nawet kwiaty. Wszystko należy ułożyć na brzegach misy. W środku należy włożyć świece oraz kadzidła.

Dary dla ducha należy polać odrobiną alkoholu, a następnie wypowiedzieć trzy razy jedno zdanie.

"Boże, prowadź mnie, jesteś dla mnie najważniejszy."

Misę układamy na podłodze i w myślach zapraszamy duchy na poczęstunek. Na sam koniec podnosimy misę.

Następnie dziękujemy istotom za przybycie i opiekę, a także wyjaśniamy, że nie wiedzieliśmy tego, że oczekują na nasze zaproszenie. W myślach prosimy o wsparcie oraz ochronę.

Dary zostawiamy na ołtarzyku na około 3 dni. Potem wystawiamy misę na dwór, obok najbliższego drzewa. Ceremonię należy regularnie powtarzać - wtedy efekt będzie lepszy.

Pudżę można przeprowadzać w miejscach, w których chcemy, aby panowała pomyślność. Dzięki temu zadbamy o nasze bezpieczeństwo i spokój.

Jak pozbyć się pecha raz na zawsze? Podpowiadamy

Jednym z prostszych sposobów jest praktykowanie wizualizacji. To znana metoda w psychoterapii, która nazywana jest czasem siłą woli. Dzięki wizualizacji można osiągnąć konkretne cele, a także pozbyć się lęków oraz fobii.