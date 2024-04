Retrogradacja Merkurego to okres, w którym planeta porusza się wstecz na niebie, patrząc z Ziemi. Jest to zjawisko pozorne, spowodowane ruchem Ziemi i Merkurego wokół Słońca. Retrogradacja Merkurego zachodzi zazwyczaj trzy razy w roku i trwa około trzech tygodni. Aktualnie jesteśmy w takiej fazie. Teraz Merkury cofa się w Baranie, co trwa od 1 do 25 kwietnia.