2024 rok w numerologii

Pojęcia takie jak rok numerologiczny, rok osobisty i numerologia wieku mogą wydawać się - szczególnie osobom niewtajemniczonym - określeniami bardzo zbliżonymi do siebie. W rzeczywistości każde z nich dotyczy czegoś innego. Każde wymaga też przeprowadzenia osobnych obliczeń, według swego rodzaju wzorów.

Rok numerologiczny nie pokrywa się z tym kalendarzowym. Rozpoczyna się bowiem wraz z wrześniowym nowiem Księżyca i kończy go nów we wrześniu kolejnego roku. 15 września 2023 roku rozpoczął się więc kolejny rok numerologiczny, którego wibracją jest ósemka. Wynika to z prostego wyliczenia polegającego na zsumowaniu cyfr występujących w kolejnym roku czyli:

Reklama

2+0+2+4=8.

Numerologia w 2024 roku: Rok osobisty

Rok osobisty ma swój początek w dniu naszych urodzin. W związku z tym zmiana roku osobistego ma miejsce zawsze w nasze urodziny. Aby obliczyć swój rok osobisty, należy dodać do siebie wszystkie cyfry wchodzące w skład naszego dnia i miesiąca urodzenia, a następnie dodać je do liczby obecnego roku. Obrazuje to poniższy przykład przygotowany dla osoby urodzonej 18 sierpnia:

1+8+0+8=17, czyli 1+7=8.

Liczba 2024 roku, której wyliczenie zobrazowano już wyżej, wynosi 8.

W związku z tym suma: 8+8=16, czyli 1+6=7.

Z powyższych obliczeń wynika, że rok osobisty w 2024 roku dla osoby urodzonej 18 sierpnia to 7.

Lata osobiste tworzą swego rodzaju cykl życia człowieka, z których każdy trwa 9 lat. Każdy też jest inny – daje nam nowe możliwości i przynosi kolejne wyzwania. Rok osobisty w numerologii może być jedną z 9 liczb. Warto poznać znaczenie każdej z nich. Rok osobisty:

1 – oznacza początek; w tym czasie można spodziewać się nawiązania nowych znajomości czy rozpoczęcia różnych inicjatyw, a także wielkich zmian;

– oznacza początek; w tym czasie można spodziewać się nawiązania nowych znajomości czy rozpoczęcia różnych inicjatyw, a także wielkich zmian; 2 – to czas współdziałania z innymi; wiele może się wówczas wydarzyć, ale wszystko prowadzi w dobrym kierunku – nawet trudności mogą być doskonałą lekcją;

– to czas współdziałania z innymi; wiele może się wówczas wydarzyć, ale wszystko prowadzi w dobrym kierunku – nawet trudności mogą być doskonałą lekcją; 3 – jest szansą na realizację wielu planów; można wówczas spodziewać się też siły potrzebnej do rozwiązania dawnych problemów;

– jest szansą na realizację wielu planów; można wówczas spodziewać się też siły potrzebnej do rozwiązania dawnych problemów; 4 – okres idealny, aby być aktywnym i zadbać o swoje zdrowie; ciężka praca przyniesie oczekiwane rezultaty;

– okres idealny, aby być aktywnym i zadbać o swoje zdrowie; ciężka praca przyniesie oczekiwane rezultaty; 5 – oznacza zdecydowane zmiany; pojawi się wówczas poczucie wolności i związana z nim ekscytacja;

– oznacza zdecydowane zmiany; pojawi się wówczas poczucie wolności i związana z nim ekscytacja; 6 – to czas, w którym trzeba będzie ponieść konsekwencje swoich wcześniejszych działań; ważna będzie w związku z tym odpowiedzialność;

– to czas, w którym trzeba będzie ponieść konsekwencje swoich wcześniejszych działań; ważna będzie w związku z tym odpowiedzialność; 7 – oznacza skupienie się na życiu wewnętrznym oraz przeprowadzenie bilansu zysków i strat swoich ostatnich działań;

– oznacza skupienie się na życiu wewnętrznym oraz przeprowadzenie bilansu zysków i strat swoich ostatnich działań; 8 – doskonały okres, aby podejmować ważne decyzje finansowe oraz rozpoczynać wszelkie nowe inwestycje i biznesy;

– doskonały okres, aby podejmować ważne decyzje finansowe oraz rozpoczynać wszelkie nowe inwestycje i biznesy; 9 – oznacza zakończenie; to idealny czas na refleksje dotyczące różnych dziedzin życia i przeprowadzania wszelkich podsumowań.

2024 rok w numerologii: Numerologia wieku

Numerologia wieku zależy od tego, ile lat kończymy w danym roku. Stanowi indywidualną wróżbę dla każdego człowieka na dany rok. Jej wyliczenie pozwoli nam – według numerologów – przewidzieć jakiej energii możemy spodziewać się w życiu w ciągu najbliższych miesięcy. Obliczenie numerologii wieku jest proste. Wystarczy dodać do siebie cyfry składające się na nasz aktualny wiek oraz te wchodzące w skład obecnego roku. Dla przykładu numerologia wieku osoby, która w 2024 roku ma 39 lat to: 3+9+2+0+2+4= 20, czyli 2+0=2

W związku z tym numerologia wieku tej osoby w 2024 roku to 2.

Numerologia wieku wyróżnia 9 liczb: