Mocne i słabe strony osobowości, czyli horoskop indiański

Horoskop indiański wywodzi się z wierzeń plemion Indian, zamieszkujących Amerykę Północną. Nie jest w żaden sposób związany – jak horoskop klasyczny – z planetami i gwiazdami oraz ich ruchem. Nawiązuje do przyrody – pór roku, roślin i zwierząt. Nasz charakter i nasza osobowość mają być – według indiańskich wierzeń – zależne od sił natury. Pora roku, w której przyszliśmy na świat, wpływać ma na to, jakimi ludźmi jesteśmy.

Niezwykle istotnym elementem horoskopu indiańskiego są mocne i słabe strony danego znaku. Indianie wierzyli, że dopiero ich określenie może pomóc człowiekowi w odpowiednim rozwoju. Dzięki mocnym stronom może on sprawniej radzić sobie w życiu. Natomiast, jeśli zacznie walczyć ze swoimi słabościami, stanie się lepszym człowiekiem.

Totemy: zwierzęce znaki zodiaku

Whoroskopie indiańskim, podobnie jak w klasycznej astrologii, najistotniejsza jest nasza data urodzenia. To ona pozwala określić, jakim zwierzęciem jesteśmy. Zwierząt tych jest 12 i nazywane bywają również totemami. Indianie wierzyli, że w każdym człowieku drzemie ukryta, pierwotna moc, która ukazuje się właśnie pod postacią zwierzęcia.

W horoskopie indiańskim 12 zwierząt odpowiada 12 totemom - typom osobowości. Daty urodzenia, decydujące o przynależności do konkretnego zwierzęcego znaku zodiaku, odpowiadają datom z klasycznego horoskopu. Sprawdź, jakim zwierzęciem jesteś według horoskopu indiańskiego.

Horoskop indiański: sprawdź, jakim zwierzęciem jesteś

Sokół: 21.03. – 19.04. (Baran)

Sokół to znak wiosny, a więc symbol odrodzenia i młodości. Jest spontaniczny, odważny i pełen entuzjazmu. Dzięki temu wprost uwielbia wyzwania. Świetny z niego przywódca. Często jednak traci cierpliwość i bywa zbyt wybuchowy.

Bóbr: 20.04. – 20.05. (Byk)

Bóbr znany jest ze swojej wytrwałości i pracowitości. To totem osoby, która jest z jednej strony praktyczna, a z drugiej wrażliwa. Dobrze czuje się w znanym sobie środowisku i wśród sprawdzonych życiowych schematów. W związku z tym nie lubi zmian i ryzyka.

Jeleń: 21.05. – 20.06. (Bliźnięta)

Jeleń to totem oznaczający inteligencję, moc i kreatywność. Osoba ta ma rozwinięte umiejętności komunikacyjne i dzięki temu zazwyczaj uchodzi za prawdziwą duszę towarzystwa. Miewa jednak zmienne nastroje i często traci doby humor.

Dzięcioł: 21.06. – 22.07. (Rak)

Dzięcioł urodził się w czasie letniego przesilenia. Dzięki temu jest wrażliwy, ciepły i opiekuńczy, a ponad wszystko ceni dobre relacje ze swoimi bliskim. Tego samego oczekuje od innych. Jeśli nie otrzyma odpowiedniej dawki zainteresowania i troski, staje się zdenerwowany i oschły.

Łosoś: 23.07. – 22.08. (Lew)

Łosoś, urodzony w pełni lata, jest pełen radości życia i otwarty na drugiego człowieka. To totem osoby, która jest prawdziwym liderem i sprawnie potrafi przewodzić innym. Niestety, zbyt często uważa, że ma rację.

Niedźwiedź: 23.08. – 22.09. (Panna)

Niedźwiedź jest życzliwy i zawsze można na nim polegać. Do życia podchodzi w sposób praktyczny, ale zawsze ma też w sobie odrobinę romantyzmu. Jest wobec siebie bardzo wymagający i wyznacza sobie zawsze ambitne cele. Z tego powodu źle znosi porażki i krytykę.

Kruk: 23.09. – 22.10. (Waga)

Kruk to osoba urodzona jesienią i z tego powodu mająca duże skłonności do refleksji. To totem osoby otwartej i towarzyskiej, która świetnie odnajduje się nawet w sporych grupach. Ma dużą potrzebę sprawiedliwości. Jednak zbyt często ulega presji otoczenia.

Wąż: 23.10. – 21.11. (Skorpion)

Wąż uchodzi za osobę tajemniczą i zdystansowaną, a przy tym inteligentną i energiczną. Jest prawdziwym indywidualistą z mnóstwem interesujących pomysłów. Bywa jednak nierozumiany przez innych i skazany przez to na samotność.

Sowa: 22.11. – 21.12. (Strzelec)

Sowa to totem osoby, która jest wyjątkowo bystrym obserwatorem. Ponadto w życiu często kieruje się intuicją, a na życie patrzy z optymizmem. Jest przy tym indywidualistą, który robi to, co uważa za słuszne, nie licząc się ze zdaniem innych.

Gęś: 22.12. – 19.01. (Koziorożec)

Gęś jest totemem osoby stawiającej sobie w życiu niezwykle ambitne cele. Wyróżnia się przy tym wytrwałością i spokojem. Jest szczera i lojalna wobec swoich bliskich. Jednak jej ogromne ambicje – w przypadku niemożności zrealizowania – bywają często powodem sporej frustracji.

Wydra: 20.01. – 18.02. (Wodnik)

Wydra to osoba posiadająca wiele nowatorskich pomysłów i wizji, które chętnie wciela w życie. Jest otwarta na świat i chętnie zdobywa nowe umiejętności. Bardzo ważne są dla niej relacje z bliskimi. Bywa jednak często - zarówno przez nich jak i przez innych - nierozumiana.

Wilk: 19.02. – 20.03. (Ryby)

Wilk jest wrażliwy i empatyczny, a do tego często kieruje się w życiu intuicją. Jest niezwykle kreatywny, a jego pomysły cieszą się dużą popularnością. Nigdy jednak do końca nie potrafi uwierzyć w siebie, przez co bywa podatny na wpływy innych.