Kiedy będzie lutowy nów Księżyca w Wodniku?

Jednymi z ważniejszych zjawisk astrologicznych są nowie i pełnie Księżyca. Najbliższy nów Księżyca będzie miał miejsce w nocy z 9 na 10 lutego – tuż przed północą – dokładnie o godzinie 23.57, co dodaje temu i tak wyjątkowemu wydarzeniu odrobinę magii i tajemniczości. Będzie to nów Księżyca w znaku Wodnika.

Nów Księżyca to idealny moment na nowy początek. Możemy wówczas śmiało odciąć się od przeszłości, porzucić dawne przyzwyczajenia i odważnie wyruszyć ku kolejnym przygodom w naszym życiu. Księżyc, który wówczas niejako zaczyna od nowa swój cykl, zachęca nas do działania i zmian w różnych aspektach naszego życia. Inspiruje do realizacji naszych marzeń oraz wyznaczania sobie kolejnych celów i układania planów. Motywuje do tego, aby iść ciągle do przodu i nie poddawać się mimo przeciwności losu. Nie bez przyczyny Księżyc w astrologii to symbol marzeń, pragnień, emocji i wrażliwości.

Reklama

Reklama

Lutowy nów Księżyca w Wodniku. Czego możemy się spodziewać?

Lutowy nów Księżyca będzie miał miejsce w Wodniku. Oznacza to, że cechy tego znaku zodiaku wpłyną w tym czasie na wszystkie pozostałe. Wodnik natomiast charakteryzuje się przede wszystkim wyjątkową wrażliwością i niezależnością. Jest z jednej strony towarzyski i otwarty na nowe znajomości, natomiast z drugiej – bywa nieufny i skryty. Miewa naturę prawdziwego buntownika – bywa przekorny i uparty.

W czasie lutowego nowiu Księżyca warto wykorzystać te cechy Wodnika, które mogą pomóc w realizacji naszych celów i planów. Zwłaszcza, że ten znak zodiaku bywa prawdziwym wizjonerem wyprzedzającym swoje czasy i skierowanym zdecydowanie bardziej w stronę przyszłości niż przeszłości. Może więc stać się dla wszystkich inspiracją do odważnego otwarcia się na wszelkie nowości. To zaś w połączeniu z ciekawością świata i umiłowaniem wolności, które również wyróżniają Wodnika, mogą sprawić, że lutowy nów Księżyca może naprawdę pomóc wprowadzić w naszym życiu wiele zmian na lepsze.

Warto więc na chwilę zatrzymać się i zastanowić, czego pragniemy, a co w naszym obecnym życiu nam nie odpowiada. Być może stwierdzimy, że najwyższy czas na poważne zmiany w życiu osobistym lub zawodowym. Dzięki temu łatwiej będzie nam otworzyć się na to, co przyniesie nam los lub co czeka na nas być może tuż za rogiem.

Lutowy nów Księżyca w Wodniku a Chiński Nowy Rok

Lutowy nów Księżyca w Wodniku jest wyjątkowy jeszcze z jednego powodu. Jest drugim po zimowym przesileniu nowiem, co oznacza, że wraz z im rozpoczyna się Księżycowy Nowy Rok, a jednocześnie Chiński Nowy Rok.

W astrologii chińskiej będzie to Rok Drewnianego Smoka. Oznacza pomyślny czas - idealny, aby odważnie powitać nowości. Będzie sprzyjał podejmowaniu mądrych decyzji dotyczących zarówno życia osobistego jak i zawodowego. Będzie również okresem, w którym uważniej przyjrzymy się naszym relacjom i je uporządkujemy.