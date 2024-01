Astrologia: Te znaki zodiaku to najgorsze żony

Przy wyborze życiowej partnerki mężczyźni kierują się różnymi aspektami. Zwracają uwagę na wygląd, inteligencję i charakter. Patrzą też na wykształcenie, wykonywany zawód, życiową zaradność, umiejętności kulinarne i podejście do dzieci.

Astrologowie sugerują jednak, że warto bliżej przyjrzeć się również znakowi zodiaku swojej wybranki. Znak ten wpływa według nich na wiele elementów życia. Decyduje o charakterze, podejściu do fundamentalnych kwestii oraz relacjach międzyludzkich, a w tym także partnerskich. Z tego powodu astrologowie wskazują, które znaki zodiaku to najgorsze żony.

Trudna rzeczywistość po ślubie

Na początku każda niemal kobieta wydaje się idealną kandydatką na żonę. Jest czuła, kochająca i spokojna. Sprawia wrażenie wspaniałej opiekunki domowego ogniska, która perfekcyjnie połączy życie rodzinne z zawodowym. Będzie doskonałą żoną i matką, a małżeństwo z nią będzie po prostu szczęśliwe.

Rzeczywistość po ślubie wygląda jednak zupełnie inaczej, a niedawna panna młoda z uroczej, uśmiechniętej i wrażliwej dziewczyny zmienia się w smutną, zrzędzącą i kłótliwą kobietę, która w dodatku na każdym kroku podejrzewa swojego męża o zdradę. Astrologowie wskazali, że 4 znaki zodiaku to najgorsze żony. Są to: Rak, Lew, Panna i Skorpion.

Awantury i podejrzenia. Te 4 znaki zodiaku to najgorsze żony

Rak

Rak to wrażliwy znak zodiaku, który do życia podchodzi niezwykle emocjonalnie. Takie cechy partnerki mogą początkowo rozczulać wielu panów. Jednak już w trakcie wspólnego życia stają się przyczyną licznych konfliktów. Niestabilność emocjonalna może wyprowadzić z równowagi nawet najspokojniejszego męża. Ponadto kobiety spod znaku Raka niemal obsesyjnie boją się zdrady ze strony partnera. Z tego powodu tuż po ślubie zaczynają uważnie przyglądać się wszystkim jego znajomościom z płcią przeciwną i każdą traktować podejrzliwie. Odrobina zazdrości – tak urocza jeszcze przed ślubem, szybko zmienia się więc w chorobliwą przypadłość, utrudniającą każdy wspólny dzień.

Lew

Lew to znak zodiaku, który jak powietrza potrzebuje nieustannego podziwu i zachwytu nad sobą ze strony innych. Zawsze chce postawić na swoim, co początkowo odbierane jest przez partnera pozytywnie jako posiadanie własnego zdania. Z biegiem lat cecha ta zmienia się w obsesyjną kontrolę i chęć dominacji, przez co staje się męcząca. Podobnie jest w przypadku rozczulającej – początkowo – troski i opiekuńczości, która po ślubie szybko zmienia się w niebezpieczną nadopiekuńczość. Żona spod znaku Lwa swoje potrzeby i plany stawia ponad potrzebami i planami męża. Ponadto szybko okazuje się, że ma skłonność do wywoływania konfliktów i prowokowania kłótni.

Panna

Panna uchodzi za wyjątkową perfekcjonistkę. Dąży do ideału we wszystkich obszarach swojego życia. Takie podejście może początkowo zachwycać partnera. Z czasem jednak zaczyna mu coraz bardziej doskwierać. Szczególnie jeśli ceni sobie odrobinę więcej luzu i spontaniczności. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku innej, istotnej cechy tego znaku zodiaku – wysokich wymagań wobec siebie i innych. Panna jako żona będzie kierowała więc w stronę męża dużo więcej zarzutów niż pochwał. Ponadto podejrzliwość i potrzeba kontroli Panny, na początku znajomości niemal niezauważalne, po ślubie stają się męczące, a nawet nie do wytrzymania.

Skorpion

Skorpion to kobieta, która początkowo potrafi nieźle oczarować partnera. Jest urocza, inteligentna i ma poczucie humoru. Jednak dopiero po ślubie pokazuje mężowi swój prawdziwy charakter. Okazuje się, że niezwykle emocjonalnie podchodzi do życia. Ponadto ma skłonność do agresji i kłótni, w których nie potrafi ustąpić. Wytyka mężowi każdy, najmniejszy nawet błąd. Przy każdej możliwej okazji stara się wzbudzić w nim poczucie winy. Codzienne życie z nią pod jednym dachem może stać się pasmem drobnych sprzeczek i wielkich awantur.