Kamienie od wieków uchodzą za symbole pozytywnych właściwości. Często wykorzystywane są przy produkcji biżuterii, bo nie tylko cieszą oko, ale uchodzą za talizmany, które po prostu warto przy sobie mieć. Bransoletki, naszyjniki czy pierścionki z kamieniami mają dla wielu osób szczególną moc.

W ludowej tradycji te, które mają przynieść miłość, energię i szczęście często mają kolor czerwony. Znawcy kamieni dokładnie wiedzą, które z nich przynoszą szczęście. Które z nich warto mieć przy sobie, by zapewnić sobie powodzenie? Które kamienie przyciągają szczęście?

Ten kamień przyciąga szczęście - turkus

Jednym z kamieni, który przyciąga szczęście i powodzenie jest turkus. To kamień, który często uchodzi za ten symbolizujący przyjaźń, miłość i szczęście. Turkus to także kamień, który potrafi przyciągnąć dobre relacje i pomaga rozwinąć się duchowo.

Ten kamień zapewnia powodzenie - ametyst

Kamieniem, który zapewnia szczęście i powodzenie jest ametyst. To kamień, który bardzo mocno chroni przed negatywną energią oraz emocjami. Warto go mieć przy sobie, bo właśnie w ten sposób można zapewnić sobie ogromne pokłady pozytywnej energii. Ametyst to także kamień, który pomaga przyciągnąć powodzenie w pracy oraz biznesie.

Ten kamień również przyciąga szczęście - granat

Granat to również kamień, który przyciąga szczęście oraz miłość. Chroni przed negatywnymi emocjami. Granat jest kamieniem, który mocno i skutecznie przyciąga pozytywną energię. To także talizman, dla biznesmenów. Kojarzony jest z takimi cechami jak

siła fizyczna

perswazja

urok

siła woli.

To kamień, który zapewnia szczęście w miłości - różowy kwarc

Kamieniem szlachetnym, który z kolei przynosi szczęście w miłości jest różowy kwarc. To symbol nie tylko gorących uczuć, ale również romantyzmu i przyjaźni. Różowy kwarc noszony w torebce, plecaku albo w formie biżuterii często wspiera budowanie relacji z innymi ludźmi oraz przyciąga dobre emocje.