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Ten znak zodiaku najszybciej się starzeje. Astrolodzy nie mają wątpliwości

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:30
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Ten znak zodiaku najszybciej się starzeje. Wszystko przez jego charakter/Shutterstock
Wśród dwunastu znaków zodiaku jest jeden, który ma predyspozycje do tego, by zestarzeć się szybciej niż pozostałe. Powodem tego są emocje, jakie w sobie nosi i charakter. O jaki znak zodiaku dokładnie chodzi? Który starzeje się najszybciej?

Astrolodzy opracowując horoskopy przewidują przyszłość, ale też ważne wydarzenia w życiu każdego znaku zodiaku. Okazuje się, że są w stanie przewidzieć, który z nich zestarzeje się najszybciej.

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Ten znak zodiaku szybciej się starzeje

Zdaniem astrologów tym znakiem zodiaku jest Panna. Osoby spod tego znaku zodiaku bardzo dużo planują, analizują i nie potrafią odciąć się od negatywnych emocji oraz stresu. Wiadomo, że to właśnie stres jest tym z czynników, który sprawia, że ludzie starzeją się szybciej. Panna to znak zodiaku, który:

  • w prawie każdej dziedzinie życia chce być perfekcyjny
  • żyje pod ogromną presją
  • skupia się na szczegółach, które są nieistotne a wytrącają go z równowagi
  • często krytykuje sam siebie, wytyka sobie błędy

Ten znak zodiaku starzeje się przez stres

To właśnie sprawia, że Panny nie tylko wciąż żyją z ogromnym pokładem negatywnych emocji i w stresie, ale też szybko tracą moc, energię i przez to proces starzenia się w ich życiu przebiega szybciej. Warto jednak pamiętać, że wiele zależy także od genów i tego jak wygląda codzienność. Jeśli jest w niej więcej spokoju, to negatywnych emocji jest zdecydowanie mniej.

Co ten znak zodiaku może zrobić, by wolniej się starzeć?

Co warto robić, by opóźnić proces starzenia? Warto przede wszystkim zadbać o siebie i swoje emocje. Pomoże w tym chociażby joga i medytacja. W cieple dni warto wybrać się na spokojny spacer wśród zieleni.

Ważnym elementem jest to, by nauczyć się odpuszczać i nie dążyć do perfekcjonizmu za wszelką cenę. Czasem lepiej zrobić mniej niż więcej. Warto też pamiętać o tym, że nie da się przeżyć życia za innych. Empatia to wspaniała cecha, ale pomagać trzeba z głową.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: horoskopznak zodiakustarość
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Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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