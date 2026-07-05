Numerologia to nauka, która pomaga w planowaniu przyszłości, określa nasz potencjał i mocne strony. Cyfry i liczby podobnie, jak znaki zodiaku, mówią o tym, jacy jesteśmy, co możemy i jak będą wyglądać te ważne kwestie w naszym życiu, jak chociażby finanse.
Wśród nich są również te cyfry, które dotyczą naszej co miesięcznej wypłaty. Pieniądze, które obecnie dostajemy głównie w formie elektronicznej i w takiej też je coraz częściej wydajemy, to zbiór określonych cyfr. Te w numerologii mają równie ważne znaczenie, jak data urodzenia.
Jaka cyfra w kwocie pensji przyciąga pieniądze?
Z numerologicznych przepowiedni wynika, że to ostatnia cyfra w kwocie naszej wypłaty może symbolizować to, czy w najbliższej przyszłości będziemy mieć powodzenie finansowe, czy też nasz portfel będzie świecił pustkami.
Wśród tych cyfr, które zapewnią nam finansowe powodzenie jest 8. Ta cyfra to symbol rozsądku w wydawaniu pieniędzy i umiejętności ich inwestowania. Dobrze byłoby, gdyby ostatnią cyfrą naszej pensji była właśnie 8.
Te cyfry w kwocie pensji nie przyniosą nam pieniędzy
Numerologia wyjaśnia, że niektóre cyfry lepiej, by nie znajdowały się na końcu kwoty, jaką otrzymujemy. O jakie dokładnie chodzi? To 0 oraz 9. Powód? Bardzo prosty.
W numerologii zero nie jest liczbą. Mimo, że symbolizuje perfekcję, w kwestii finansowej nie przynosi szczęścia i powodzenia. To wręcz symbol pustki w portfelu. Jeśli chodzi o 9 to cyfra intuicji i wrażliwości. Te cechy, choć pomocne w kontaktach z innymi ludźmi, w finansach również niekoniecznie mają rację bytu.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.