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Ta cyfra pensji zdradzi finansową przyszłość. Kto może liczyć na duże pieniądze?

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 08:15
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Ta cyfra w kwocie pensji przynosi szczęście i powodzenie w finansach/Shutterstock
Numerologia coraz częściej towarzyszy nam w podejmowaniu ważnych decyzji i snuciu życiowych planów. Okazuje się, że szczególnie jedna cyfra wypłaty ma według tej nauki ogromne znaczenie w kwestii finansowych sukcesów. Jakich cyfr lepiej unikać a jaka zapewni właśnie dużą ilość pieniędzy?

Numerologia to nauka, która pomaga w planowaniu przyszłości, określa nasz potencjał i mocne strony. Cyfry i liczby podobnie, jak znaki zodiaku, mówią o tym, jacy jesteśmy, co możemy i jak będą wyglądać te ważne kwestie w naszym życiu, jak chociażby finanse.

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Wśród nich są również te cyfry, które dotyczą naszej co miesięcznej wypłaty. Pieniądze, które obecnie dostajemy głównie w formie elektronicznej i w takiej też je coraz częściej wydajemy, to zbiór określonych cyfr. Te w numerologii mają równie ważne znaczenie, jak data urodzenia.

Jaka cyfra w kwocie pensji przyciąga pieniądze?

Z numerologicznych przepowiedni wynika, że to ostatnia cyfra w kwocie naszej wypłaty może symbolizować to, czy w najbliższej przyszłości będziemy mieć powodzenie finansowe, czy też nasz portfel będzie świecił pustkami.

Wśród tych cyfr, które zapewnią nam finansowe powodzenie jest 8. Ta cyfra to symbol rozsądku w wydawaniu pieniędzy i umiejętności ich inwestowania. Dobrze byłoby, gdyby ostatnią cyfrą naszej pensji była właśnie 8.

Te cyfry w kwocie pensji nie przyniosą nam pieniędzy

Numerologia wyjaśnia, że niektóre cyfry lepiej, by nie znajdowały się na końcu kwoty, jaką otrzymujemy. O jakie dokładnie chodzi? To 0 oraz 9. Powód? Bardzo prosty.

W numerologii zero nie jest liczbą. Mimo, że symbolizuje perfekcję, w kwestii finansowej nie przynosi szczęścia i powodzenia. To wręcz symbol pustki w portfelu. Jeśli chodzi o 9 to cyfra intuicji i wrażliwości. Te cechy, choć pomocne w kontaktach z innymi ludźmi, w finansach również niekoniecznie mają rację bytu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pieniądzenumerologiapensjacyfra numerologiczna
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Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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