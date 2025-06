Już za chwilę rozpocznie się wakacyjny sezon. Wiele osób będzie wyjeżdżało na wakacje lub urlop. Okazuje się, że warto wiedzieć o kilku przesądach, które sprawią, że nasz odpoczynek będzie udany i nie ściągniemy na siebie pecha.

Tego nie rób przed podróżą. Przyciągniesz pecha

Co przynosi pecha w podróży? Jak się przed nim uchronić? Jednym z przesądów, który kultywowany jest od lat i przekazywany z pokolenia na pokolenie dotyczy wyrzucania śmieci.

Reklama

Okazuje się, że nie wolno tego robić w dniu wyjazdu a już na pewno w drodze do samochodu, pociągu czy na lotnisko. Lepiej wyrzucić je dzień wcześniej i w ten sposób magicznie zapewnić sobie bezpieczną podróż i nie ściągać na siebie żadnego nieszczęścia.

Ten przesąd też dotyczy podróży. Jak uchronić się przed pechem?

Kolejny przesąd, który dotyczy podróżowania to ten o wracaniu się do domu, gdy czegoś zapomnieliśmy. Przesądy mówią, że lepiej nie przekraczać progu po raz drugi przed podróżą. Jeśli jednak nie mamy wyjścia i musimy się po coś wrócić, należy na chwilę usiąść i dopiero wyjść z domu. Ten rytuał uchroni nas przed pechowymi wakacjami i nieszczęściem.

To też przynosi pecha w podróży. Chodzi o walizkę

Istnieje jeszcze jeden przesąd dotyczący podróżowania a dokładnie walizki, którą zabiera się na wyjazd. Okazuje się, że pod żadnym pozorem nie można upychać w niej zbyt wielu ubrań.

Upychanie ubrań na siłę ściąga nieszczęście. Może też sprawić, że nasze wakacje będą nie do końca albo nawet bardzo nieudane. Nie będą się nas trzymać pieniądze, możemy się też pokłócić w trakcie wyjazdu z przyjaciółmi czy ukochaną osobą. Warto, więc zwrócić uwagę na to co i ile rzeczy wkładamy do walizki. W ten prosty sposób również unikniemy pecha przed podróżą.