Każdy z nas ma wady i zalety. Ten horoskop prezentuje te, które odpowiadają i wybijają się u poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdź, czy więcej w Tobie zazdrości, czy może arogancji albo mściwości. Zapewne z niektórymi z tych wad się nie zgodzisz, ale kto z nas nie ma słabości.

Kłótnie, materializm, niezdecydowanie. Baran, Byk, Bliźnięta

BARAN

Baran to znak zodiaku, który ma ogromne pokłady energii. Często bywa impulsywny i podejmuje pochopne decyzje. Bywa konfliktowy i lubi być w centrum uwagi. Dlatego też często uważany jest za egoistę.

BYK

Byk to ten znak zodiaku, który jest najbardziej upartym spośród wszystkich zodiaków. Nieczęsto zmienia zdanie, nawet jeśli nie ma racji. Kocha luksus i bywa powierzchowny. Często bardziej liczy się dla nie dobro materialne, niż duchowe.

BLIŹNIĘTA

Bliźnięta bywają bardzo niezdecydowane. Nie potrafią szybko podejmować decyzji a w komunikacji z innymi, bywają mało konkretne. Przypisywana im cecha poza niezdecydowaniem, to powierzchowność.

Manipulanci, aroganci, krytycy. Rak, Lew, Panna

RAK

Rak to znak zodiaku, który ma w sobie dużo empatii, ale często też skłonność do zagłaskiwania. Raki nie potrafią znosić krytyki i często zamykają się w sobie. Bywa, że manipulują emocjami innych.

LEW

Lew to najbardziej arogancki znak zodiaku w całym horoskopie. Oczekuje uwagi i uwielbia być w centrum wydarzeń. Bardzo często jest przekonany o tym, że jest nieomylny. Nie znosi słów sprzeciwu.

PANNA

Panny bardzo dokładnie, wręcz do bólu, wszystko analizują. To także perfekcjoniści w każdym calu. Potrafią krytykować wszystko i wszystkich. Sami wobec siebie również tacy są. Niestety to bardziej ich wada niż zaleta, bardzo trudna do zniesienia przez otoczenie.

Egoista, uparciuch a może zazdrośnik? Waga, Skorpion, Strzelec

WAGA

Waga to znak zodiaku, który wycofuje się, gdy tylko pojawiają się problemy. Często unika konfrontacji i skupia się głównie na sobie a przede wszystkim na zewnętrznym wyglądzie.

SKORPION

Skorpiony to te znaki zodiaku, które choć uczuciowe i namiętne, bywają zazdrosne i podejrzliwe. Te ich cechy potrafią zniszczyć nawet najlepszą przyjaźń czy relację. Skorpiony długo żywią urazę i potrafią się zemścić.

STRZELEC

Strzelec to znak zodiaku, który jest bardzo bezpośredni. Czasem brakuje mu taktu i tym ranią innych. Często powie coś bez zastanowienia i tym zrani drugą osobę. Bywa, że ich skłonność do ryzyka i nie zawsze rozsądne zachowanie wpędza Strzelce w kłopoty.

Pesymiści, buntownicy, ofiary losu. Koziorożec, Wodnik, Ryby

KOZIOROŻEC

Koziorożce są pracowite, ale to osoby, które nie widzą świata przez różowe okulary. Bywa, że mają ogromną skłonność do zmartwień. Często spodziewają się tego, co najgorsze. Skłonność do przepracowywania się sprawia, że zaniedbują prywatne relacje.

WODNIK

Wodnik to znak zodiaku bardzo buntowniczy i ekscentryczny. Często trudno je zrozumieć. Bywają mocno zdystansowane i nie potrafią wyrażać uczuć.

RYBY

Ryby to znak zodiaku, który bywa najbardziej rozczarowanym. Wynika to z faktu, że zbyt optymistycznie patrzy na świat. Jeśli się potkną, to obwiniają za to często innych a zwłaszcza bliskie im osoby. Widzą się jako ofiary losu.