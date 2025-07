Numerologia to dziedzina, która kojarzy się głównie z datą urodzenia i cyframi, które z nią związane wpływają na nasz los i to, co wydarza się w naszym życiu. Od czasów starożytnych ludzie wierzyli w numerologię i jej przepowiednie. Często dopatrywali się ukrytego znaczenia w cyfrach.

Numer na drzwiach przynosi pecha albo szczęście

Najważniejsza dla numerologii jest rzecz jasna data urodzenia. Numerologiczną cyfrę danej osoby wylicza się sumując wszystkie cyfry z daty urodzenia. Ta, która jest wynikiem tego dodawania prowadzi nas przez życie. Jej moc i energia jest z nami nierozerwalnie związana.

Reklama

Okazuje się, że bardzo ważna jest także moc cyfr i liczb, które mamy na drzwiach. One również niosą ze sobą energią dobrą lub złą. Ta jednak może się zmieniać, zwłaszcza, kiedy się przeprowadzamy. Dlaczego energia numeru mieszkania również jest dla nas tak ważna? W końcu to miejsce, w którym spędzamy dużo czasu i które wpływa na to jak się czujemy i jacy jesteśmy w kontaktach z innymi.

Ten numer na drzwiach przynosi pecha. Lepiej pod nim nie mieszkać

Okazuje się, że jedne cyfry bardziej, inne mniej nadają się na numery naszych mieszkań. Wśród nich jest jedna, która uznawana jest za bardzo pechową. Lepiej nie mieć jej na drzwiach naszego mieszkania. Tą cyfrą jest 4. Ciekawostką jest, że w w krajach azjatyckich to cyfra podobna do uważanej m.in. w Polsce za pechową "trzynastki". Fonetycznie w języku chińskim brzmi prawie tak samo jak słowo "śmierć".

Cyfra 4 jest symbolem chaosu i bardzo dynamicznej energii. To także ta cyfra, która przywodzi na myśl uległość. Numerologia twierdzi, że to właśnie 4 na drzwiach może przyciągać pecha i złą energię. Mieszkający pod tym numerem będą mieli różne, często negatywne emocje. Ta cyfra spowoduje, że często odczuwać będą zmęczenie oraz niepokój.

Reklama

Ten numer mieszkania nie jest pechowy. Warto pod nim mieszkać

Skoro cyfra 4 to ta, która przynosi pecha i ściąga wszelakie niepowodzenia, dobrze jest wiedzieć, jaki numer mieszkania przyciąga szczęście i dobrą energię. Okazuje się, że warto mieszkać pod i mieć na drzwiach 9. To cyfra, która symbolizuje intuicję i dużo pozytywnej energii.

Mieszkający pod tym numerem mogą liczyć na spokój, harmonię i dobrą atmosferę. Kolejną cyfrą, która również przynosi dobrą energię, jeśli chodzi o dom czy mieszkanie, jest 8. Ta z kolei przynosi sukces finansowy i duże pieniądze. Warto nie tylko mieszkać pod "ósemką", ale też mieć ją na drzwiach biura, gabinetu czy pokoju, w którym urzędujemy w pracy.