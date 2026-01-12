Krzysztof Jackowski, słynny jasnowidz z Człuchowa, co jakiś czas zabiera głos na tematy, które dotyczą świata, wojny a także Polski. Jego przepowiednie w tych kwestiach, choć są nieco kontrowersyjne, interesują i ciekawią wielu Polaków.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Polska bez prezydenta przez dwa lata

Jasnowidz Krzysztof Jackowski nie stroni od tematów politycznych. W trakcie wyborów prezydenckich 2025 wieszczył, kto wygra wybory. Przepowiedział, że Rafał Trzaskowski nie zostanie gospodarzem Pałacu Prezydenckiego przez najbliższe pięć lat. Mówił również o tym, że politycy będą próbowali znaleźć sposób na to, by Karol Nawrocki nie został prezydentem.

Reklama

Nawet może paść propozycja, że prezydent będzie zaprzysiężony w innym miejscu. Będzie jakaś awantura. Coś na tych nieporozumieniach będzie chciał uzyskać Hołownia, będzie robił kontry w stosunku do koalicji - mówił Krzysztof Jackowski. Wieszczył także, że prezydentura Karola Nawrockiego rozpocznie się w Warszawie a zakończy na uchodźstwie. Z jego przepowiedni wynika, że Polska przez dwa lata nie będzie miała prezydenta.

Jasnowidz Jackowski i jego wizja. Polska zostanie podzielona

W jednej ze swoich najnowszych przepowiedni jasnowidz z Człuchowa dotyczącej przyszłości Polski, mówi o tym, że "tylko część kraju pozostanie suwerenna". Jego zdaniem nasz kraj zostanie podzielony.

Polska się dwie lub trzy części podzieli. Raczej trzy. Ja nie twierdzę też, że Polska straci w tych dwóch miejscach. chodzi o strefy wpływów. Polska będzie podzielona. Polska zostanie zdradzona. Putin nie chce nas atakować. Putin chce nas podzielić i nie tylko Putin - stwierdza Jackowski.

Reklama

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Kto dokona podziału Polski?

Jego zdaniem tego podziału dokonają "wielkie mocarstwa". Polska zostanie podzielona niczym ciasto – na trzy części. Podziału tego dokonają wielkie mocarstwa. Co więcej, taki scenariusz jest już zaplanowany. Potrzebne jest jedynie zakończenie sprawy Ukrainy oraz kilka pozornych zdarzeń dotyczących samej Polski - wieszczy jasnowidz Jackowski.

Szczególną rolę odegra południowo-wschodnia część Polski, z Krakowem jako epicentrum. To właśnie tam może powstać coś na wzór autonomii. Terytorium Polski zaczną zasiedlać dwa narody – może nie w całości, ale w znacznej liczbie. Oba te narody otrzymają pewne przywileje oraz formę autonomii. Formalnie państwo nadal będzie nazywane Polską, lecz w ciągu roku, dwóch, może trzech, te autonomiczne obszary zaczną zyskiwać na znaczeniu - mówi.

III wojna światowa. Jasnowidz Jackowski wieszczy, ile lat potrwa

W innej swoje wizji jasnowidz Krzysztof Jackowski wspomina również o III wojnie światowej, która obejmie nie tylko Polskę, ale też inne państwa na świecie. Podaje konkretne lata, kiedy konflikt ten będzie trwał.

Dojdzie do wojny światowej między Rosją i Chinami a Ameryką, Anglią, Francją. Część narodów europejskich straci możliwość mieszkania, ci, którzy przeżyją, nie będą mogli mieszkać w swoich państwach. Ja mam wrażenie, że ludzie po tej najgorszej wojnie, jaką czeka ludzkość w latach 2028-2033, będą mówili o tym, że Zachód chciał zmniejszyć liczebność ludzi podstępnie. Dlatego Wschód się temu sprzeciwił. I to ostatecznie doprowadziło do wojny. Nie tylko to, ale i gospodarcze sprawy - snuje wizję jasnowidz Jackowski.