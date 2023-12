Przedświąteczny nów Księżyca w Strzelcu

Przedświąteczny nów Księżyca w Strzelcu będzie miał miejsce 13 grudnia. Księżyc będzie znajdował się w tym czasie w znaku Strzelca. Natomiast energia, która przepełnia ten znak zodiaku, będzie odczuwalna jednocześnie z bliskością planety Mars. Będzie to - według astrologów - interesujący układ, który zdecydowanie warto wykorzystać. 13 listopada miał miejsce poprzedni nów Księżyca - tym razem w znaku Skorpiona. Ten najbliższy będzie ostatnim w tym roku. Kolejny czeka nas 11 stycznia 2024 roku.

Nów zawsze oznacza szansę na nowy początek. Ułatwia rozstanie się z przeszłością na rzecz przyszłości. Sprawia, że chętniej dajemy sobie szansę na zmiany i zapominamy o tym, co złego ostatnio wydarzyło się w naszym życiu.

Czego spodziewać się po nowiu Księżyca w Strzelcu?

Strzelec jest znakiem zodiaku, który wyróżnia się zamiłowaniem do wolności, otwartym umysłem, a przede wszystkim gotowością do przeżywania przygód, odkrywania piękna świata i zawierania nowych znajomości. To jeden z najbardziej kreatywnych i przebojowych znaków zodiaku, w życiu którego nie ma miejsca na nudę. Ma wyjątkowo ognistą i niespokojną naturę.

Nie powinno więc dziwić, że nów Księżyca w Strzelcu to szansa na niezwykłe przygody, zabawę i chwilę relaksu jeszcze przed świętami. Przypływ pozytywnej energii odczują zwłaszcza 4 znaki zodiaku. Dzięki czemu nie będzie dla nich dokuczliwe nawet zmęczenie towarzyszące przedświątecznej bieganinie, porządkom i przygotowywaniu świątecznych smakołyków. Grudniowy nów Księżyca w Strzelcu będzie dla tych znaków zodiaku impulsem do działania, próbowania nowości i otwarcia się na nieznane.

Przedświąteczny nów Księżyca w Strzelcu i 4 znaki zodiaku

Dla 4 znaków zodiaku przedświąteczny nów Księżyca w Strzelcu będzie wyjątkowy. Czeka je dużo radości, dzięki której święta i nowy rok będą dla nich pełne szczęścia i spokoju.

Baran

Baran nie odczuje zabieganego i męczącego okresu przedświątecznego. Nów Księżyca w Strzelcu naładuje go bowiem pozytywną energią. Mimo że do nowego roku pozostało jeszcze kilka tygodni, ten znak zodiaku już teraz poczuje się na siłach, aby zacząć wprowadzać w swoim życiu zmiany na lepsze. Nie przeszkodzi mu w tym nawet strach, który wcześniej odczuwał. Księżyc w nowiu doda mu odwagi i sprawi, że gotów będzie nawet podjąć ryzyko. Dzięki temu Baran zasiądzie do świątecznego stołu odmieniony i radosny.

Lew

Lew przed świętami będzie miał dobry humor, którym z chęcią podzieli się z innymi. Z radością też wybierze dla bliskich idealnie dopasowane świąteczne prezenty. Jego dobry nastrój to niewątpliwie zasługa nowiu Księżyca w Strzelcu. W tym czasie Lew ma szansę również spotkać miłość swojego życia. Odważnie weźmie los w swoje ręce, zaangażuje się w tę relację i nowy rok rozpocznie, będąc w szczęśliwym związku i z optymizmem patrząc w przyszłość.

Strzelec

Strzelec to bez wątpienia znak zodiaku, na który najsilniej wpłynie przedświąteczny nów Księżyca. Wyraźnie odczuje w sobie energię tego wyjątkowego czasu. Jeszcze przed nowym rokiem wykona kilka odważnych kroków, które zmienią jego życie. Zrobi w końcu to, czego jeszcze niedawno tak bardzo się obawiał. Szybko i zdecydowanie podejmie ryzyko i już wkrótce przekona się, że było warto. Odmieniony, szczęśliwy i dumny z siebie będzie mógł w pełni delektować się magiczną atmosferą świąt.

Wodnik

Wodnik w czasie nowiu Księżyca w Strzelcu poczuje potrzebę odnowienia relacji z bliskimi. Wyjątkowa atmosfera zbliżających się świąt zdecydowanie będzie temu sprzyjać. Zacieśnienie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi da temu znakowi zodiaku dużo radości i satysfakcji. Dzięki temu stanie się bardziej towarzyski i uda mu się poznać kilka nowych, interesujących osób. Przed nim święta spędzone w ciepłej i rodzinnej atmosferze oraz szampańska zabawa w gronie starych i nowych znajomych. Kolejny rok również zapowiada się interesująco.