Imiona i ich znaczenie w naszym życiu

Ezoterycy są zdania, że nasze imię w znaczący sposób warunkuje nasze życie i sposób bycia. Wpływa na charakter i stosunek wobec innych ludzi. Decyduje o tym, czy jesteśmy duszami towarzystwa czy zamkniętymi w sobie samotnikami. Odpowiada za nasze podejście do pracy, a tym samym rozwój kariery zawodowej. Ma podobno mieć nawet moc przyciągania pieniędzy.

Wpływa również na relacje partnerskie, które pojawiają się w naszym życiu. Dzięki konkretnemu imieniu możemy – zdaniem ezoteryków – cieszyć się większym zainteresowaniem ze strony płci przeciwnej. Zyskujemy tym samym większą szansę znalezienia miłości.

Kobiety o pewnych imionach cieszą się największym powodzeniem u mężczyzn

Zgodnie z teorią ezoteryków kobiety o niektórych imionach cieszą się największym powodzeniem u mężczyzn. To na nie w pierwszej kolejności zwracają uwagę panowie. Mają w sobie cechy, które działają na płeć przeciwną jak magnes. Swoim głębokim spojrzeniem przyprawiają ich o zawrót głowy, a uroczym uśmiechem skradają serca. Każdy ich ruch wydaje się być uwodzicielski.

Nic dziwnego, że kobiety o tych imionach cieszą się największym powodzeniem u mężczyzn. O ich uroku nie decyduje jednak tylko wygląd zewnętrzny. Panie o tych imionach wyróżniają się też cechami osobowości, których u kobiet szukają mężczyźni. Są więc czułe, opiekuńcze i wrażliwe. Z jednej strony znają swoją wartość i są pewne siebie, ale z drugiej potrzebują czasami ukryć się przed złem tego świata w silnych, męskich ramionach.

Kobiety o tych imionach cieszą się największym powodzeniem u mężczyzn: lista 6 imion

Adrianna

Adrianna jest imieniem łacińskim i oznacza kobietę pochodzącą z Hadrii. Czaruje mężczyzn zarówno swoim magnetycznym spojrzeniem jak i optymizmem, który bije od niej każdego dnia. To w połączeniu z regularnym dbaniem o wygląd i zdrowie sprawia, że kobieta o tym imieniu cieszy się powodzeniem u mężczyzn.

Agnieszka

Agnieszka jest imieniem pochodzącym od greckiego słowa "hagneia", które oznacza czystość i świętość. Kobieta o tym imieniu to prawdziwy wulkan energii. Wszędzie jej pełno i nieustannie poszukuje nowych wrażeń. Mężczyzn zachwyca jednak nie tylko swoim radosnym sposobem bycia, ale również oszałamiającą urodą.

Aneta

Aneta to imię, które pochodzi od hebrajskiego słowa "channah", oznaczającego łaskę i wdzięk. Jego właścicielka to kobieta pogodna, urocza i dająca wszystkim wokół poczucie bezpieczeństwa. To zaś w połączeniu z jej urodą sprawia, że kobieta o tym imieniu cieszy się powodzeniem u mężczyzn.

Justyna

Justyna to imię, które pochodzi od łacińskiego słowa "iustus" oznaczającego sprawiedliwy. Kobieta nosząca to imię jest skromna, a jednocześnie pełna wdzięku. Uwielbia towarzystwo innych ludzi, a w razie potrzeby chętnie niesie im pomoc. Nie powinno więc dziwić, że zachwyca wielu panów, którzy szybko tracą dla niej głowę.

Katarzyna

Katarzyna jest imieniem pochodzącym z języka greckiego - wywodzi się od słowa "katharos" i oznacza czysta, bez skazy. Kobieta nosząca to imię potrafi - zarówno swoim spojrzeniem jak i sposobem bycia - zahipnotyzować niemal każdego mężczyznę. Z optymizmem patrzy na życie, a przy tym jest wyjątkowo uczciwa i szlachetna.

Wiktoria

Wiktoria to imię pochodzące od łacińskiego słowa "victoria", które oznacza zwycięstwo. Kobieta o tym imieniu intryguje swoją nietuzinkową urodą. W relacjach z mężczyznami wydaje się wycofana i zamknięta w sobie, co jedynie wytwarza wokół niej aurę tajemniczości. Przy bliższym poznaniu zdecydowanie zyskuje i niejednokrotnie potrafi pozytywnie zaskoczyć.